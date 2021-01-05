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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6223622462256226>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:45

  sequence написав:
  hume написав:
  sequence написав: тогда чего тут хрущики так не любят? Изобилие капитальных стен бесит? ))

Первое и самое серьезное это состояние. Я ни раз говорил, что сам бы с радостью вложился в Сталинку в центре, но подавляющее большинство такого жилья в плачевном состоянии, очень ярко проблемы описывал Первый после просмотра. Да, я приведу в порядок саму квартиру, но состояние дома я не смогу привести в порядок, если конечно я не выкуплю весь дом. А мне нужно, чтоб эта лошать скакала очень долго. Есть отдельные дома, но их мало. Наши люди пока выбирают новострой потому, что модно, в этом Конг прав. Да, новострой это действительно классно, модно, молодежно и удобно, но с современными 25 этажками на тысячу квартир этот новострой не имеет ничего общего.

да, но в прошлый раз у малоэтажной застройки было "плюсов несоизмеримо больше". Значит, таки соизмеримо. Ведь во вполне обозримом периоде времени любая "файна таун" неотвратимо стремится превратиться в унылый бабушатник, как любая хрущевка в период застройки казалась венцом инженерной мысли

Файна Туан майже біля метро як і сусідні бабушатніки, але дочекаємся забудови зд. Антонов та Червоний Ескаватор!
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:46

  flyman написав:будівництво включає в себе Шулявський міст та велике крадівництво?
якщо так, то зовсім біда-біда.
нн

Да, включает. Инженерный и инфраструктурный сегменты спасают строительство от почетного звания "отрасль-лузер". Если бы не они, падение было бы сильнее, чем в хореке

  Первый написав:А хтось встиг скинути бакси по 30 грн за дол, як на графіках, які кинув зРадіо?


В условиях кризиса эффективнее придерживаться консервативных оценок. Допустил ошибку - сэкономил бюджет. В противном же случае вышел за его пределы, а то и вовсе поймал кассовый разрыв. Умный бизнес работает так. Но вы же переживайте - потребители не все рациональные. Всегда можно найти лопоухих лохов, которых можно поймать на "последний вагон уходящего поезда", чем тут, к слову, многие и промышляют )
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:51

  airmax78 написав:Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять. В БЦ на Шелковичной именно этим сейчас и занимаются.
Но в Украине достаточно зданий с вентфасадами из керамогранита, которым уже 20+ лет. Там где качественно делали - все выглядит так, как-будто вчера сдали в эксплуатацию. В отличие от фасадов из любых других материалов.

вседа думал, что у вас эта любовь пройдёт, но нет. Наше счастье, что керамофасады не нашли у нас такого применения как у восточного соседа. Которые всё стараются зашить фасад из навесной плитки. Да, нам реально повезло, что в Киеве этот фасад применяется исключительно в строительстве бизнес класса в котором дизайнерфы прорабатывают внешние детали, и то проскакивают убогие варианты (владимирский, фк, лейпциский и тд.) Боюсь, чтоб мы не пошли по пути россии и не начали пхать эту плитку даже в реставрацию исторических зданий (бгг :mrgreen: реставрацию, но если бы была у нас реставрация, то мы бы её делали как у соседей)
Вот пара примеров шикарного керамофасада. Осталось только массово вставлять разноцветные стекла
Зображення
Нельзя зацикливаться на чем то одном. Будем надеяться, что хуже уже строить не будут.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:56

  Frant написав:
  zРадио написав:Деловые и девальвационные ожидания бизнеса продолжают ухудшаться. Детали на валютной ветке:
Валютный рынок в контексте ДС

А здесь дам ожидания по объему инвестиций в строительство - "благодать", как и втирают нам растишки

мені незрозуміло, чому зникає важлива інформація щодо київської демографії.
Виявляється, що вже немає збільшення населення.
Навпаки!
"С начала 2020 г. года население Киева уменьшилось почти на 6 тысяч человек"

https://kievvlast.com.ua/news/s-nachala ... h-chelovek


Да, с марта начался отток. Причем речь не о естественной убыли, которая отмечается почти все годы начиная с 1993-го, а о миграционной. Т.е. аргумент адептов "3-х законов Трибеки" в части недоучета понаехов становится ничтожным
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:02

  hume написав:..
Вот пара примеров шикарного керамофасада. Осталось только массово вставлять разноцветные стекла

чем вам так не угодили системы вентилируемых фасадов? Это один из самых скоростных методов утепления здания - при массовых ренновациях, типа как у русских, очень даже эффективно. Дизигнеру двойка ну и фиг с ним.
притом, не обязательно лепить туда керамику - есть алюминиевые крашеные панели, есть HPL-панели и т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:13

  artlife написав:
Про шкаф за 3 тыс метр не в курсе, но даже за 2 тыс я бы не покупал сейчас в человейнике, а поискал бы что-то на Липках.:)

На липках в этот бюджет не вписаться. Тем более на липках практически нет однух. Пока не понятно это плюс или минус
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

зараз переглядаю про КРЖН (ріст в грн., падіння в USD)

резюме Бородача ще не знаю, але думаю, що "купувати"
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:21

  Striker написав:Кому-то не нравится в доме "когда вокруг одни сосны шумят и белочки прыгают", а нам с женой сейчас в квартире наоборот лучше бы "белочки прыгали" где-то там, чем тупорылая соседка сверху, у которой отсутствует такое понятие, как нормально ходить, а не гупать пятками, в любое время. Кому-то может и повезло с соседями и всё устраивает, но у меня вот такое животное "прыгает" каждый день. Пусть частный дом будет и намного дороже, но душевное спокойствие явно стоит того. Будем пытаться валить из квартиры рано или поздно, хоть жить в этой квартире сейчас для нас выходит совсем недорого - за 2 полных месяца отопление всего 1100 грн.
Это мой случай, но это тоже показательно. Не знаю, как сейчас в новостроях с шумоизоляцией, но в старых панельках с этим просто жесть.


Проживая в многоквартирных домах, нужно просто понять, принять и смирится, что соседей никто не отменял. И ваша тетка с пятками - это один из самых безобидных вариантов. Всегда будут какие-то шумы. У кого-то ребенок родился, сначала он год кричит день и ночь, потом ходунки и все такое. У меня, например, девочка учится играться на балалайке. Каждый день занимается подолгу и днем, и очень часто вечером после десяти. Днем учит английский, а слышимость такая, что я с ней могу учить. А когда уезжают родители на дачу, они там с братом зажигают: песни, пляски, караоке (но это не часто). Девочка, кстати, замечательная, семья хорошая. Далеко не всем везет, чтоб прям все тихо было.

На днях мастер в салоне мне жаловалась, что у нее сосед так храпит, что она спать не может. Внимание: не муж, а сосед в квартире рядом! )) Говорила, что точно знает, когда он работает ночью, она может выспаться. И вариантов у них немного: либо ребенка в эту комнату, либо самим мучиться.

У меня когда-то была ситуация, соседка пришла и жаловалось, что у нас кошта топает, ей мешает. У меня была минута паузы, а потом она просто была послана в лес… строить частный дом. Потом у нас родился ребенок. И я думаю, что к кошке у нее точно уже вопросов не было. Кстати, у нас кирпичный дом и четыре квартиры на этаже.
У каждого своя жизнь, у кого-то ребенок, у кого-то собачка, у кого-то муж алкоголик, в кого-то ремонт, где-то просто молодая семья заехала и столкнулась с проблемами быта, идет притирка, орут друг на друга с утра до вечера… )

Это просто обычная жизнь в многоквартирном доме с многочисленными соседями.

Я, конечно же, за частный дом. Ни одна квартира не заменит частный дом в пригороде. Это просто другой уровень жизни. Но тоже, как писали выше, есть нюансы с детьми, секциями и так далее.

Текста много, но эта вечная тема соседей просто неисчерпаема ))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:32

  baraka написав:
  airmax78 написав:Снова в продаже шкаф на Лукьяновке. Но уже обновленный. Ценник - огонь!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/hozyai ... Kmr4t.html
Мат и шах(с)


там номер квартиры какой-то странный - 71а
кто-то сталкивался с таким ? Это часть какой-то изначально бОльшей квартиры ?

Это разделенная квартира, изначально же было понятно по площади санузла.

Кстати, Интергал буд не разрешает делить квартиры у себя в комплексах.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:47

  sequence написав: да, но в прошлый раз у малоэтажной застройки было "плюсов несоизмеримо больше". Значит, таки соизмеримо. Ведь во вполне обозримом периоде времени любая "файна таун" неотвратимо стремится превратиться в унылый бабушатник, как любая хрущевка в период застройки казалась венцом инженерной мысли

Файна это практически та же доработанная низкоэтажная застройка. Подземные паркинги, Правильное деление кварталов, планировки, потолки, коммуникации и тд . Высотность нужно было бы ораничить до 9 и всё. Как оно устареет если мы сейчас говорим, что низкоэтажное строительство имеет массу плюсов для проживания, но условная файна без всех советских косяков устареет.

Пока мы пытаемся эвалюционировать наступая на все грабли в Европе давно поняли каким должно быть жилье для людей, в котором комфортно именно жить. Вот к этому мы идём. Но у нас танцы на граблях это национальное.
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