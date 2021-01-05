hume написав:

airmax78 написав: Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять. В БЦ на Шелковичной именно этим сейчас и занимаются.

Но в Украине достаточно зданий с вентфасадами из керамогранита, которым уже 20+ лет. Там где качественно делали - все выглядит так, как-будто вчера сдали в эксплуатацию. В отличие от фасадов из любых других материалов. Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять. В БЦ на Шелковичной именно этим сейчас и занимаются.Но в Украине достаточно зданий с вентфасадами из керамогранита, которым уже 20+ лет. Там где качественно делали - все выглядит так, как-будто вчера сдали в эксплуатацию. В отличие от фасадов из любых других материалов.

вседа думал, что у вас эта любовь пройдёт, но нет. Наше счастье, что керамофасады не нашли у нас такого применения как у восточного соседа. Которые всё стараются зашить фасад из навесной плитки. Да, нам реально повезло, что в Киеве этот фасад применяется исключительно в строительстве бизнес класса в котором дизайнерфы прорабатывают внешние детали, и то проскакивают убогие варианты (владимирский, фк, лейпциский и тд.) Боюсь, чтоб мы не пошли по пути россии и не начали пхать эту плитку даже в реставрацию исторических зданий (бггреставрацию, но если бы была у нас реставрация, то мы бы её делали как у соседей)Вот пара примеров шикарного керамофасада. Осталось только массово вставлять разноцветные стеклаНельзя зацикливаться на чем то одном. Будем надеяться, что хуже уже строить не будут.