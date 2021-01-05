Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:.. Вот пара примеров шикарного керамофасада. Осталось только массово вставлять разноцветные стекла
чем вам так не угодили системы вентилируемых фасадов? Это один из самых скоростных методов утепления здания - при массовых ренновациях, типа как у русских, очень даже эффективно. Дизигнеру двойка ну и фиг с ним. притом, не обязательно лепить туда керамику - есть алюминиевые крашеные панели, есть HPL-панели и т.д.
Поэтому в рф его так и любят. Немноо подешевеет и мы ео увидим на всех новостройках Киева именно к навесным системам вопросов нет. Отделочных материалов к ним есть достаточно много, но в жилом высотном hpl панели и аллюминий не пройдёт, они горят. Так же и деревом нельзя оттделывать, а с виду просто бимба.Есть ряд других внешних отделочных материалов, но они не подходят к высотному строительству. Если дизайнер хорошо не поработает, то чисто внешне любой керамофасад проиграет обычной штукатурке. Когда это используется в тетрисе, то это интересно. Когда в фк, то это убого. Сейчас думаю жк Рыбальский и Чикагу можно ставить в пример правильной работы с комбинированием навесных фасадов.
Востаннє редагувалось hume в П'ят 15 січ, 2021 19:11, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять. В БЦ на Шелковичной именно этим сейчас и занимаются. Но в Украине достаточно зданий с вентфасадами из керамогранита, которым уже 20+ лет. Там где качественно делали - все выглядит так, как-будто вчера сдали в эксплуатацию. В отличие от фасадов из любых других материалов.
вседа думал, что у вас эта любовь пройдёт, но нет. Наше счастье, что керамофасады не нашли у нас такого применения как у восточного соседа. Которые всё стараются зашить фасад из навесной плитки. Да, нам реально повезло, что в Киеве этот фасад применяется исключительно в строительстве бизнес класса в котором дизайнерфы прорабатывают внешние детали, и то проскакивают убогие варианты (владимирский, фк, лейпциский и тд.) Боюсь, чтоб мы не пошли по пути россии и не начали пхать эту плитку даже в реставрацию исторических зданий (бгг реставрацию, но если бы была у нас реставрация, то мы бы её делали как у соседей) Вот пара примеров шикарного керамофасада. Осталось только массово вставлять разноцветные стекла Нельзя зацикливаться на чем то одном. Будем надеяться, что хуже уже строить не будут.
Да понятно что так уже строить не будут. Сага как пример. И не вызывает у меня обычный керамогранитный фасад дикого восторга. В сравнении с мокрым фасадом - да, лучше. Но это не значит, что достаточно любой сарай в любую плитку зашить и збс. Интересно, кстати, какое решение будет в новом жк от КАН на Маккейна.