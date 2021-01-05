Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:гальваническая, на стыках алюминий-сталь
Погуглил. Теоретически есть точечная коррозия, но ее влияние на несущую способность незначительная. В нашем случае, так как каждая плитка висит на своем подвесе (и еще держится за соседние), не несет угрозы фасаду.
Sidus написав:И справедливости ради замечу, кирпичные дома выше 9 этажей не строят, это связано с нагрузками и несущей способностью кирпича, но кирпич самый офигенный материал
Строят кирпичные выше 9 этажей, но не часто. Например в советские времена были 16-этажки как Русановская Набережная 18. Или те же стальнские высотки. И УкрБуд покойный что-то кирпичное выше 9 этажей строил.
BIGor написав:Кстати, что там Франт говорил про отопление 1к хруща за 600 грн? Регионы, кирпичная 2к - за теплый декабрь отопление 3200 грн.
Столько же пришло знакомой за 100 метровую 4 к спадщину в обласном центре на юг от столицы. Говорит люди недовольны и я их понимаю, когда новострой в прицентралье Киева с оценочной стоимостью в 5 раз больше платит 1000 грн по счетчику.