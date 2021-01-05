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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6224622562266227

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:гальваническая, на стыках алюминий-сталь

Погуглил. Теоретически есть точечная коррозия, но ее влияние на несущую способность незначительная. В нашем случае, так как каждая плитка висит на своем подвесе (и еще держится за соседние), не несет угрозы фасаду.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:13

  Sidus написав:
  kingkongovets написав:airmax78
кстати, а у вас на герцена монолит, или "украинский" кирпич", как оазис?


Оазис тоже монолит, вы не путайте понятия плиз ) Кирпич в Оазисе это лишь материал стен, но каркас монолитный.

И справедливости ради замечу, кирпичные дома выше 9 этажей не строят, это связано с нагрузками и несущей способностью кирпича, но кирпич самый офигенный материал

Да ладно. Полно кирпичных 16ти этажек. Из силикатного кирпича
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:17

  Василь-Рівне написав:
  hume написав:На липках в этот бюджет не вписаться. Тем более на липках практически нет однух.

Еммм ... син шукає на липках, або щось подібне, центр, хороший ЖК. Вписатися без проблем, однухі є, наприклад : https://crm-capital.realtsoft.net/estat ... l?t=B2g6vi

Да, в бюджет на 2 тыс/метр можно вписаться и в настоящих Липках, но бюджет за квартиру там, действительно, в районе 150 тыс из-за метражей.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:21

  Sidus написав:
  kingkongovets написав:airmax78
кстати, а у вас на герцена монолит, или "украинский" кирпич", как оазис?


Оазис тоже монолит, вы не путайте понятия плиз ) Кирпич в Оазисе это лишь материал стен, но каркас монолитный.

И справедливости ради замечу, кирпичные дома выше 9 этажей не строят, это связано с нагрузками и несущей способностью кирпича, но кирпич самый офигенный материал

Строят, и еще как. Вот, например, Голосеевская долина, на Кайсарова. Первый дом из 9-ти секций. 22 этажа. Стены чистый красный полнотелый кирпич. С армопоясом через несколько этажей.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:И справедливости ради замечу, кирпичные дома выше 9 этажей не строят, это связано с нагрузками и несущей способностью кирпича, но кирпич самый офигенный материал

Строят кирпичные выше 9 этажей, но не часто.
Например в советские времена были 16-этажки как Русановская Набережная 18. Или те же стальнские высотки. И УкрБуд покойный что-то кирпичное выше 9 этажей строил.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:36

  Sidus написав:И справедливости ради замечу, кирпичные дома выше 9 этажей не строят, это связано с нагрузками и несущей способностью кирпича, но кирпич самый офигенный материал

Строят. Живу в кирпичной 13-этажке. Также одна из квартир - в кирпичной 14-этажке.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, что там Франт говорил про отопление 1к хруща за 600 грн? Регионы, кирпичная 2к - за теплый декабрь отопление 3200 грн.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:49

  BIGor написав:Кстати, что там Франт говорил про отопление 1к хруща за 600 грн? Регионы, кирпичная 2к - за теплый декабрь отопление 3200 грн.

Столько же пришло знакомой за 100 метровую 4 к спадщину в обласном центре на юг от столицы. Говорит люди недовольны и я их понимаю, когда новострой в прицентралье Киева с оценочной стоимостью в 5 раз больше платит 1000 грн по счетчику.
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