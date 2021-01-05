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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:20
flyman написав: Proofy написав: flyman написав:
зараз переглядаю про КРЖН (ріст в грн., падіння в USD)
резюме Бородача ще не знаю, але думаю, що "купувати"
Ниачем.
Тут спорили, там есть ответ, что в долларе новострой падает
там є статистика і графіки (які любить зРадіо і не люблять заганли), а також правило 100 оренд в гривні.
Тобі кілька розумних людей пояснили, що немає ніякого правила 100 оренду. Що це фейк від Куосакі. Ти так нічого і не зрозумів. Твоя стеля до пенсійного віку - два напівпідвали за 20 км від Києва.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:46
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:05
Vlad442 написав: shapo написав:
Вы что, не понимаете что речь идет не о фасадной плитке, а о конструкции каркаса на который эта плитка вешается и которую не видно.А если и посмотрите, то в отличие от стали ничего там не увидите ибо коррозия не поверхностная. Для хороших аллюминиевых каркасов под вентфасады гарантированный срок службы 50 лет, но в практике моих коллег были и те кто пытался впарить намного более дешевый аллюминий,со сроком 30лет, и подозреваю что иногда успешно.
Поэтому через 20 лет полетит на головы беспечных граждан не одна или 2 плиточки, а целый фрагмент фасада.
Я в свое время учил, что у алюминия нет коррозии. Вполне может быть, что речь идет о профилях из оцинковки, но тоже непонятно, чему там ржаветь. От внешних воздействий защищен, потоком воздуха вентилирующим фасад обдувается и высушивается. Плитки, не выполняя несущую функцию, держат друг друга, но, даже если одна вывалится, кусок не отпадет.
Всегда считал, что вентфасад это самая надежная и дуракоустойчивая технология, даже криворуким мастерам нужно очень постараться, чтобы фатально накосячить.
Вот фото одного из домов, где фасад "поплыл" через пару лет эксплуатации. Как-то решили.
Лучший каркас для навесного фасада с точки зрения коррозии из нержавейки, но его практически не делают.
Оцинковка гов..о хотя и самая дешевая.
Алюминиевый каркас корродирует из-за влаги т.к. восходящий поток его не высушивает как вам кажется.
Поэтому в Великобритании хороший алюминиевый каркас служит еще меньше чем у нас - 35 лет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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