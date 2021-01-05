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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6225622662276228

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:30

Возвращаясь к фасадам. Эир, у вас перед лазами сейчас Тетрис с Централ парком, но если мы дальше пойдём по пути керамофасада, то будем все больше получать вот такого. А такоо в двух столицах россии ой как многоЗображення

Зображення
Зображення

а вот что то типа файны
Зображення

Так что речь скорее не в системе фасада, а в подходе архитектора
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:46

в рамках пятничного оффтопа

https://www.youtube.com/watch?v=Z3Hhtam-dmo
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:05

  Vlad442 написав:
  shapo написав:Вы что, не понимаете что речь идет не о фасадной плитке, а о конструкции каркаса на который эта плитка вешается и которую не видно.А если и посмотрите, то в отличие от стали ничего там не увидите ибо коррозия не поверхностная. Для хороших аллюминиевых каркасов под вентфасады гарантированный срок службы 50 лет, но в практике моих коллег были и те кто пытался впарить намного более дешевый аллюминий,со сроком 30лет, и подозреваю что иногда успешно.
Поэтому через 20 лет полетит на головы беспечных граждан не одна или 2 плиточки, а целый фрагмент фасада.

Я в свое время учил, что у алюминия нет коррозии. Вполне может быть, что речь идет о профилях из оцинковки, но тоже непонятно, чему там ржаветь. От внешних воздействий защищен, потоком воздуха вентилирующим фасад обдувается и высушивается. Плитки, не выполняя несущую функцию, держат друг друга, но, даже если одна вывалится, кусок не отпадет.
Всегда считал, что вентфасад это самая надежная и дуракоустойчивая технология, даже криворуким мастерам нужно очень постараться, чтобы фатально накосячить.
Вот фото одного из домов, где фасад "поплыл" через пару лет эксплуатации. Как-то решили.


Лучший каркас для навесного фасада с точки зрения коррозии из нержавейки, но его практически не делают.
Оцинковка гов..о хотя и самая дешевая.
Алюминиевый каркас корродирует из-за влаги т.к. восходящий поток его не высушивает как вам кажется.
Поэтому в Великобритании хороший алюминиевый каркас служит еще меньше чем у нас - 35 лет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:58

  Temps написав:
  Sidus написав:
  kingkongovets написав:airmax78
кстати, а у вас на герцена монолит, или "украинский" кирпич", как оазис?


Оазис тоже монолит, вы не путайте понятия плиз ) Кирпич в Оазисе это лишь материал стен, но каркас монолитный.

И справедливости ради замечу, кирпичные дома выше 9 этажей не строят, это связано с нагрузками и несущей способностью кирпича, но кирпич самый офигенный материал

Строят, и еще как. Вот, например, Голосеевская долина, на Кайсарова. Первый дом из 9-ти секций. 22 этажа. Стены чистый красный полнотелый кирпич. С армопоясом через несколько этажей.


До 90ых годов действительно строили кирпичные дома, проблема в том, что это безумно дорого и медленно и толщина стен на 1ом этаже должна быть 600-700мм не меньше + намного более мощный фундамент.
Поэтому гораздо экономичнее и надежнее - монолит + кирпичные стены.
Я правда не скажу, с какого года начали делать монолит, кто подскажет?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:32

  kingkongovets написав:в рамках пятничного оффтопа

Искренне любовалась видами. Таки красивый город! Спасибо!
З.Ы. Fly Ua - первая мысль, что с Флаем вместе снимали))) Но потом дошло, что вряд ли он потратится на квадрокоптер)))
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:
  kingkongovets написав:в рамках пятничного оффтопа

Искренне любовалась видами. Таки красивый город! Спасибо!
З.Ы. Fly Ua - первая мысль, что с Флаем вместе снимали))) Но потом дошло, что вряд ли он потратится на квадрокоптер)))
Тут важный нюанс. Наш Флай - от слова "муха". А там - от слова "летать"
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:52

  Sidus написав:До 90ых годов действительно строили кирпичные дома, проблема в том, что это безумно дорого и медленно и толщина стен на 1ом этаже должна быть 600-700мм не меньше + намного более мощный фундамент.
Поэтому гораздо экономичнее и надежнее - монолит + кирпичные стены.
Я правда не скажу, с какого года начали делать монолит, кто подскажет?


Про фундаменты я бы не был так категоричен.
В них основное это грунт под ними,его несущая способность которая и определяет тип и размеры, в монолитный дом ненамного тяжелее кирпичного при небольшом количестве этажей.
Монолит в промстроительстве делали часто, в жилищном перед развалом СССР было пару домиков из своей сваргененной опалубки . А более массово началось с 90-х,не помню в середине или конце когда КГС привез опалубку Пери из Германии,но не знали как ее собирать и начали варить т.к. те кто поехал на обучение там пробухали и не все комплектующие взяли.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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