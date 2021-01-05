|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7156
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 712 раз.
- Подякували: 1297 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:46
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 8244
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1036 раз.
- Подякували: 1560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:05
Vlad442 написав: shapo написав:
Вы что, не понимаете что речь идет не о фасадной плитке, а о конструкции каркаса на который эта плитка вешается и которую не видно.А если и посмотрите, то в отличие от стали ничего там не увидите ибо коррозия не поверхностная. Для хороших аллюминиевых каркасов под вентфасады гарантированный срок службы 50 лет, но в практике моих коллег были и те кто пытался впарить намного более дешевый аллюминий,со сроком 30лет, и подозреваю что иногда успешно.
Поэтому через 20 лет полетит на головы беспечных граждан не одна или 2 плиточки, а целый фрагмент фасада.
Я в свое время учил, что у алюминия нет коррозии. Вполне может быть, что речь идет о профилях из оцинковки, но тоже непонятно, чему там ржаветь. От внешних воздействий защищен, потоком воздуха вентилирующим фасад обдувается и высушивается. Плитки, не выполняя несущую функцию, держат друг друга, но, даже если одна вывалится, кусок не отпадет.
Всегда считал, что вентфасад это самая надежная и дуракоустойчивая технология, даже криворуким мастерам нужно очень постараться, чтобы фатально накосячить.
Вот фото одного из домов, где фасад "поплыл" через пару лет эксплуатации. Как-то решили.
Лучший каркас для навесного фасада с точки зрения коррозии из нержавейки, но его практически не делают.
Оцинковка гов..о хотя и самая дешевая.
Алюминиевый каркас корродирует из-за влаги т.к. восходящий поток его не высушивает как вам кажется.
Поэтому в Великобритании хороший алюминиевый каркас служит еще меньше чем у нас - 35 лет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4507
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:58
Temps написав: Sidus написав: kingkongovets написав:airmax78
кстати, а у вас на герцена монолит, или "украинский" кирпич", как оазис?
Оазис тоже монолит, вы не путайте понятия плиз ) Кирпич в Оазисе это лишь материал стен, но каркас монолитный.
И справедливости ради замечу, кирпичные дома выше 9 этажей не строят, это связано с нагрузками и несущей способностью кирпича, но кирпич самый офигенный материал
Строят, и еще как. Вот, например, Голосеевская долина, на Кайсарова. Первый дом из 9-ти секций. 22 этажа. Стены чистый красный полнотелый кирпич. С армопоясом через несколько этажей.
До 90ых годов действительно строили кирпичные дома, проблема в том, что это безумно дорого и медленно и толщина стен на 1ом этаже должна быть 600-700мм не меньше + намного более мощный фундамент.
Поэтому гораздо экономичнее и надежнее - монолит + кирпичные стены.
Я правда не скажу, с какого года начали делать монолит, кто подскажет?
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 534
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:32
kingkongovets написав:
в рамках пятничного оффтопа
Искренне любовалась видами. Таки красивый город! Спасибо!
З.Ы. Fly Ua - первая мысль, что с Флаем вместе снимали))) Но потом дошло, что вряд ли он потратится на квадрокоптер)))
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:39
Natt написав: kingkongovets написав:
в рамках пятничного оффтопа
Искренне любовалась видами. Таки красивый город! Спасибо!
З.Ы. Fly Ua - первая мысль, что с Флаем вместе снимали))) Но потом дошло, что вряд ли он потратится на квадрокоптер)))
Тут важный нюанс. Наш Флай - от слова "муха". А там - от слова "летать"
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28452
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1194 раз.
- Подякували: 6883 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:52
Sidus написав:
До 90ых годов действительно строили кирпичные дома, проблема в том, что это безумно дорого и медленно и толщина стен на 1ом этаже должна быть 600-700мм не меньше + намного более мощный фундамент.
Поэтому гораздо экономичнее и надежнее - монолит + кирпичные стены.
Я правда не скажу, с какого года начали делать монолит, кто подскажет?
Про фундаменты я бы не был так категоричен.
В них основное это грунт под ними,его несущая способность которая и определяет тип и размеры, в монолитный дом ненамного тяжелее кирпичного при небольшом количестве этажей.
Монолит в промстроительстве делали часто, в жилищном перед развалом СССР было пару домиков из своей сваргененной опалубки . А более массово началось с 90-х,не помню в середине или конце когда КГС привез опалубку Пери из Германии,но не знали как ее собирать и начали варить т.к. те кто поехал на обучение там пробухали и не все комплектующие взяли.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4507
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 00:11
Natt написав: kingkongovets написав:
в рамках пятничного оффтопа
Искренне любовалась видами. Таки красивый город! Спасибо!
З.Ы. Fly Ua - первая мысль, что с Флаем вместе снимали))) Но потом дошло, что вряд ли он потратится на квадрокоптер)))
Мы часто восхищаемся кино про заморские города, снятые в таком плане, и даже не подозреваем, что живем в одном из красивейших городов мира. Ведь кино про свой город мы не смотрим. А зачем? Мы видим его каждый день.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9243
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 4154 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 16 січ, 2021 00:49
не знаю почему но звукоизоляция в новых домах это полный писец ... мне жалуются что слышно как у соседей срабатывает будильник, как срабатывает микроволновка при выключении , когда кто-то громко ругается ... или даже чихает
Для меня это дико ... я с таким никогда дома не сталкивался
ну по правде говоря сталкивался но только через общий вент канал на кухне и в ванной - решилось просто - договорились и замуровали , но что бы в спальне или гостиной ... за те деньги которые просят за новое жилье ты должен просыпаться вместе с соседями ибо если соседи проснулись ты уже не поспишь
Есть подозрения что это именно из за тонких стен или их материала . Узнать это до покупки сложно ...если вообще возможно . Как проверить не знаю.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3210
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 6425 раз.
- Подякували: 672 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 січ, 2021 01:22
yama написав:
не знаю почему но звукоизоляция в новых домах это полный писец ... мне жалуются что слышно как у соседей срабатывает будильник, как срабатывает микроволновка при выключении , когда кто-то громко ругается ... или даже чихает
Есть подозрения что это именно из за тонких стен или их материала . Узнать это до покупки сложно ...если вообще возможно . Как проверить не знаю.
А есть случаи, когда за стенкой квартира под почасовую сдачу, куда добропорядочные джентльмены приводят каждые пару часов своих шумных дам. И соседи такой квартиры живут вместе со своими детьми как посреди борделя, а в отдельных случаях, как по соседству с пыточной камерой.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9243
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 4154 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19706
|3342164
|
Чет 14 січ, 2021 13:13
hume
|
|134
|234731
|
|
|8
|20675
|
|