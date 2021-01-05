Додано: Суб 16 січ, 2021 00:49

не знаю почему но звукоизоляция в новых домах это полный писец ... мне жалуются что слышно как у соседей срабатывает будильник, как срабатывает микроволновка при выключении , когда кто-то громко ругается ... или даже чихаетДля меня это дико ... я с таким никогда дома не сталкивалсяну по правде говоря сталкивался но только через общий вент канал на кухне и в ванной - решилось просто - договорились и замуровали , но что бы в спальне или гостиной ... за те деньги которые просят за новое жилье ты должен просыпаться вместе с соседями ибо если соседи проснулись ты уже не поспишьЕсть подозрения что это именно из за тонких стен или их материала . Узнать это до покупки сложно ...если вообще возможно . Как проверить не знаю.