Одним з найкрасивіших міст континенту Київ був у 1980-ті роки.
Місто-парк.
За 30 років Київ безсистемно, нахрапом забудували 25-поверхівками, в які заселились понаєхи-селяни, "вельми культурні і освічені люди".
Парки порізали, наклепали секонд-хендів. Заводи і фабрики знищили. Нарот живе з того, що готує каву один і іншому, а також на %% з роялті, які отримують олігархи з продажу залізної руди,, чавуну, олії і пшениці.
Чи знає наш мажор, яка середня пенсія в Україні???
3100 грн!
Трохи більше 100 доларів!
І до такої "гігантської" пенсії тержава йшла 30 (!!!) років.