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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6226622762286229

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 07:34

  Libo написав:Мы часто восхищаемся кино про заморские города, снятые в таком плане, и даже не подозреваем, что живем в одном из красивейших городов мира. Ведь кино про свой город мы не смотрим. А зачем? Мы видим его каждый день

Одним з найкрасивіших міст континенту Київ був у 1980-ті роки.
Місто-парк.

За 30 років Київ безсистемно, нахрапом забудували 25-поверхівками, в які заселились понаєхи-селяни, "вельми культурні і освічені люди".

Парки порізали, наклепали секонд-хендів. Заводи і фабрики знищили. Нарот живе з того, що готує каву один і іншому, а також на %% з роялті, які отримують олігархи з продажу залізної руди,, чавуну, олії і пшениці.

Чи знає наш мажор, яка середня пенсія в Україні???

3100 грн!

Трохи більше 100 доларів!
І до такої "гігантської" пенсії тержава йшла 30 (!!!) років.

https://censor.net/ru/news/3242148/razm ... nfografika
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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