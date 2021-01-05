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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6226622762286229

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:28

  yama написав:не знаю почему но звукоизоляция в новых домах это полный писец ... мне жалуются что слышно как у соседей срабатывает будильник, как срабатывает микроволновка при выключении , когда кто-то громко ругается ... или даже чихает :mrgreen:
Для меня это дико ... я с таким никогда дома не сталкивался :| ну по правде говоря сталкивался но только через общий вент канал на кухне и в ванной - решилось просто - договорились и замуровали , но что бы в спальне или гостиной ... за те деньги которые просят за новое жилье ты должен просыпаться вместе с соседями ибо если соседи проснулись ты уже не поспишь :shock:
Есть подозрения что это именно из за тонких стен или их материала . Узнать это до покупки сложно ...если вообще возможно . Как проверить не знаю.

Все просто. Смотрите на то, из чего будут сделаны межквартирные стены. Если газоблок, как в большинстве монолитов, будут проблемы. Если кирпич или бетон, то все будет хорошо. Ещё обращаете внимание на планировку.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:50

Много пишут о шуме от соседей в квартире, но забывают, что в частном доме, если он не на отшибе, тоже может тоже не повезти с соседями.
У знакомых сосед уехал и видимо сдает дом посуточно. На выходных там такой шум до 6-ти утра. Собираются компании и гуляют.
У других знакомых началась мини война из - за того что соседям мешал живой забор из туй они решили их покрамсать.
У меня у двух соседей были проблемы по работе. Один выбирался на судейский пост, так "активисты" дежурили под домом, а место встречи под моим(так как табличка с адресом висит). Второй управляющий по проблемным объектам, тоже время от времени приезжают органы и не исключены титушки, которые могут не туда что-то кинуть.
И таких историй можно еще много написать. Да и банальный шум газонокосилки или пилы, его тоже слышно за несколько участков, не говоря уже о строительстве и ремонте.
Так что и в квартире и в доме есть свои плюсы и минусы. И частный дом это далеко не всегда тихо.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:18

  hume написав:Интересная экскурсия по Копенгагенским апартаментам. Порадовали комнаты. Сержику не зайдёт.

https://housingdenmark.com/en/premium/h ... enhagen-sv

обратите внимание, никто там не заморачивается размером спальных комнат. Я часто останавливался в подобных квартирах, последний раз в Вильнюсе. Жена каждый раз недовольно ворчит, чего балкон не застеклили ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:28

  Vlad442 написав:Все просто. Смотрите на то, из чего будут сделаны межквартирные стены. Если газоблок, как в большинстве монолитов, будут проблемы. Если кирпич или бетон, то все будет хорошо. Ещё обращаете внимание на планировку.


Vlad, у вас же вроде нет квартир в монолитных домах?

Не будет хорошо. В монолите шум распространяется по монолитному перекрытию на десятки метров по горизонтали. По несущим монолитным колонам на несколько этажей вверх и вниз.

В монолит каркасных домах, соседи просто осознают сложность ситуации с шумом и договариваются, принимают меры по снижению источников шума.

Например покупают силиконовые насадки на ножки стульев - диванов. В Леруа целый отдел на эту тематику имеется.

Иначе никак.
Арендаторы назад в совкошлаковые бабушатники- брежневки сбегают.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:33

обычно не обращаю внимание на флуд франта, но вот это хотел бы прокомментировать

  Frant написав:Одним з найкрасивіших міст континенту Київ був у 1980-ті роки.
Місто-парк.


это фейк
совкодрочерский миф, такой же как миф про самый вкусный пломбир при совке
киев конечно подшаманили к олимпиаде 80 и к назначенной коммуняками годовщине его 1500-летия, но по факту он был сонным, провинциальным и достаточно неухоженным областным центром
надо сказать, что в конце 70х-начале 80х в центре посносили огромное количество старых ветхих дореволюционных мещанских и доходных домов и частных одноэтажных хаток, а посреди города возле бессарабки торчала громадная полуразрушенная заброшка, на месте которой сейчас находится арена, мандарин-плаза и прорезана улица скоропадского
а пустыри от снесенных домов "активисты" сейчас называют скверами и устраивают жуткую вонь по поводу их застройки, рубя при этом деньги с застройщиков
на этих пустырях среди остатков снесенных домов прошло мое детство и мне смешно когда понаехи льют мне в уши про райскую красоту киева в 80х
единственное - высаженные после войны каштаны на крещатике были в самом расцвете - это да
тем кто хочет посмотреть как действительно выглядел киев в 80х предлагаю зайти этот сайт - тут все по улицам в алфавитном порядке, очень рекомендую для общего развития
http://www.grad.kiev.ua/index.htm
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Vlad, у вас же вроде нет квартир в монолитных домах?

Нет. Только кирпич и панель. Кстати кирпичная кладка плохого качества вполне проводит шум через воздушные полости. Доходит до того, что соседи расковыривают перед ремонтом швы, запихивают в щели вату, а сверху заполняют их раствором. Просто штукатурка не спасает.
Кстати, пена не имеет шумоизолирущих свойств.
  UA написав:Не будет хорошо. В монолите шум распространяется по монолитному перекрытию на десятки метров по горизонтали. По несущим монолитным колонам на несколько этажей вверх и вниз.

Если это правда, то это непригодное для жизни жилье.
Я то думаю, почему последнее время набрала популярность тема шумоизоляции. Никогда раньше люди этим голову себе не забивали, а вот что оно оказывается...
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:45

Бывалый

плюсанул
из личного опыта - моим соседом в ирпене был некий дима гордон, крышевавший тогда всевозможных колдунов, ясновидящих и прочих аферистов и устраивавший иногда шумные гулянки когда к нему приезжали его мутные гости
пришлось несколько раз устроить с друзьями небольшие канонады паля в воздух из скс-са, сайги и реммингтона 12го калибра шоп они поприходили в чувство и вели себя прилично
а у моего кента, жившего в соседней романовке, иногда жутко воняли незакрытые сортиры во дворах соседей и он палил из 16го калибра шоп не орать шоп их позакрывали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:47

  Бывалый написав:Много пишут о шуме от соседей в квартире, но забывают, что в частном доме, если он не на отшибе, тоже может тоже не повезти с соседями.
У знакомых сосед уехал и видимо сдает дом посуточно. На выходных там такой шум до 6-ти утра. Собираются компании и гуляют.
У других знакомых началась мини война из - за того что соседям мешал живой забор из туй они решили их покрамсать.
У меня у двух соседей были проблемы по работе. Один выбирался на судейский пост, так "активисты" дежурили под домом, а место встречи под моим(так как табличка с адресом висит). Второй управляющий по проблемным объектам, тоже время от времени приезжают органы и не исключены титушки, которые могут не туда что-то кинуть.
И таких историй можно еще много написать. Да и банальный шум газонокосилки или пилы, его тоже слышно за несколько участков, не говоря уже о строительстве и ремонте.
Так что и в квартире и в доме есть свои плюсы и минусы. И частный дом это далеко не всегда тихо.

Вы затронули вопрос породистости соседей.
Во всяких ЕСах - Америках правила поведения жильцов в многоэтажках очень зарегулированы, что обеспечивает неимоверную популярность частных домов.
Право собственности на квартиру это вообще-то иллюзия. Техническое недоразумение.
Это как право собственности на пассажирское сидение в троллейбусе.
По историческим меркам ещё вчера, многоквартирные дома были исключительно в виде доходных (арендных) домов и принадлежали одному владельцу.
В СССР тоже не было частной собственности на квартиры, только на частные дома.
UA
 
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