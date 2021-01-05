Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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yama написав:не знаю почему но звукоизоляция в новых домах это полный писец ... мне жалуются что слышно как у соседей срабатывает будильник, как срабатывает микроволновка при выключении , когда кто-то громко ругается ... или даже чихает Для меня это дико ... я с таким никогда дома не сталкивался ну по правде говоря сталкивался но только через общий вент канал на кухне и в ванной - решилось просто - договорились и замуровали , но что бы в спальне или гостиной ... за те деньги которые просят за новое жилье ты должен просыпаться вместе с соседями ибо если соседи проснулись ты уже не поспишь Есть подозрения что это именно из за тонких стен или их материала . Узнать это до покупки сложно ...если вообще возможно . Как проверить не знаю.
Все просто. Смотрите на то, из чего будут сделаны межквартирные стены. Если газоблок, как в большинстве монолитов, будут проблемы. Если кирпич или бетон, то все будет хорошо. Ещё обращаете внимание на планировку.
Много пишут о шуме от соседей в квартире, но забывают, что в частном доме, если он не на отшибе, тоже может тоже не повезти с соседями. У знакомых сосед уехал и видимо сдает дом посуточно. На выходных там такой шум до 6-ти утра. Собираются компании и гуляют. У других знакомых началась мини война из - за того что соседям мешал живой забор из туй они решили их покрамсать. У меня у двух соседей были проблемы по работе. Один выбирался на судейский пост, так "активисты" дежурили под домом, а место встречи под моим(так как табличка с адресом висит). Второй управляющий по проблемным объектам, тоже время от времени приезжают органы и не исключены титушки, которые могут не туда что-то кинуть. И таких историй можно еще много написать. Да и банальный шум газонокосилки или пилы, его тоже слышно за несколько участков, не говоря уже о строительстве и ремонте. Так что и в квартире и в доме есть свои плюсы и минусы. И частный дом это далеко не всегда тихо.
обратите внимание, никто там не заморачивается размером спальных комнат. Я часто останавливался в подобных квартирах, последний раз в Вильнюсе. Жена каждый раз недовольно ворчит, чего балкон не застеклили ))
Vlad442 написав:Все просто. Смотрите на то, из чего будут сделаны межквартирные стены. Если газоблок, как в большинстве монолитов, будут проблемы. Если кирпич или бетон, то все будет хорошо. Ещё обращаете внимание на планировку.
Vlad, у вас же вроде нет квартир в монолитных домах?
Не будет хорошо. В монолите шум распространяется по монолитному перекрытию на десятки метров по горизонтали. По несущим монолитным колонам на несколько этажей вверх и вниз.
В монолит каркасных домах, соседи просто осознают сложность ситуации с шумом и договариваются, принимают меры по снижению источников шума.
Например покупают силиконовые насадки на ножки стульев - диванов. В Леруа целый отдел на эту тематику имеется.
Иначе никак. Арендаторы назад в совкошлаковые бабушатники- брежневки сбегают.
обычно не обращаю внимание на флуд франта, но вот это хотел бы прокомментировать
Frant написав:Одним з найкрасивіших міст континенту Київ був у 1980-ті роки. Місто-парк.
это фейк совкодрочерский миф, такой же как миф про самый вкусный пломбир при совке киев конечно подшаманили к олимпиаде 80 и к назначенной коммуняками годовщине его 1500-летия, но по факту он был сонным, провинциальным и достаточно неухоженным областным центром надо сказать, что в конце 70х-начале 80х в центре посносили огромное количество старых ветхих дореволюционных мещанских и доходных домов и частных одноэтажных хаток, а посреди города возле бессарабки торчала громадная полуразрушенная заброшка, на месте которой сейчас находится арена, мандарин-плаза и прорезана улица скоропадского а пустыри от снесенных домов "активисты" сейчас называют скверами и устраивают жуткую вонь по поводу их застройки, рубя при этом деньги с застройщиков на этих пустырях среди остатков снесенных домов прошло мое детство и мне смешно когда понаехи льют мне в уши про райскую красоту киева в 80х единственное - высаженные после войны каштаны на крещатике были в самом расцвете - это да тем кто хочет посмотреть как действительно выглядел киев в 80х предлагаю зайти этот сайт - тут все по улицам в алфавитном порядке, очень рекомендую для общего развития http://www.grad.kiev.ua/index.htm
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:Vlad, у вас же вроде нет квартир в монолитных домах?
Нет. Только кирпич и панель. Кстати кирпичная кладка плохого качества вполне проводит шум через воздушные полости. Доходит до того, что соседи расковыривают перед ремонтом швы, запихивают в щели вату, а сверху заполняют их раствором. Просто штукатурка не спасает. Кстати, пена не имеет шумоизолирущих свойств.
UA написав:Не будет хорошо. В монолите шум распространяется по монолитному перекрытию на десятки метров по горизонтали. По несущим монолитным колонам на несколько этажей вверх и вниз.
Если это правда, то это непригодное для жизни жилье. Я то думаю, почему последнее время набрала популярность тема шумоизоляции. Никогда раньше люди этим голову себе не забивали, а вот что оно оказывается...
плюсанул из личного опыта - моим соседом в ирпене был некий дима гордон, крышевавший тогда всевозможных колдунов, ясновидящих и прочих аферистов и устраивавший иногда шумные гулянки когда к нему приезжали его мутные гости пришлось несколько раз устроить с друзьями небольшие канонады паля в воздух из скс-са, сайги и реммингтона 12го калибра шоп они поприходили в чувство и вели себя прилично а у моего кента, жившего в соседней романовке, иногда жутко воняли незакрытые сортиры во дворах соседей и он палил из 16го калибра шоп не орать шоп их позакрывали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Бывалый написав:Много пишут о шуме от соседей в квартире, но забывают, что в частном доме, если он не на отшибе, тоже может тоже не повезти с соседями. У знакомых сосед уехал и видимо сдает дом посуточно. На выходных там такой шум до 6-ти утра. Собираются компании и гуляют. У других знакомых началась мини война из - за того что соседям мешал живой забор из туй они решили их покрамсать. У меня у двух соседей были проблемы по работе. Один выбирался на судейский пост, так "активисты" дежурили под домом, а место встречи под моим(так как табличка с адресом висит). Второй управляющий по проблемным объектам, тоже время от времени приезжают органы и не исключены титушки, которые могут не туда что-то кинуть. И таких историй можно еще много написать. Да и банальный шум газонокосилки или пилы, его тоже слышно за несколько участков, не говоря уже о строительстве и ремонте. Так что и в квартире и в доме есть свои плюсы и минусы. И частный дом это далеко не всегда тихо.
Вы затронули вопрос породистости соседей. Во всяких ЕСах - Америках правила поведения жильцов в многоэтажках очень зарегулированы, что обеспечивает неимоверную популярность частных домов. Право собственности на квартиру это вообще-то иллюзия. Техническое недоразумение. Это как право собственности на пассажирское сидение в троллейбусе. По историческим меркам ещё вчера, многоквартирные дома были исключительно в виде доходных (арендных) домов и принадлежали одному владельцу. В СССР тоже не было частной собственности на квартиры, только на частные дома.