Frant написав: Одним з найкрасивіших міст континенту Київ був у 1980-ті роки.

Місто-парк.

Одним з найкрасивіших міст континенту Київ був у 1980-ті роки.Місто-парк.



это фейк

совкодрочерский миф, такой же как миф про самый вкусный пломбир при совке

киев конечно подшаманили к олимпиаде 80 и к назначенной коммуняками годовщине его 1500-летия, но по факту он был сонным, провинциальным и достаточно неухоженным областным центром

надо сказать, что в конце 70х-начале 80х в центре посносили огромное количество старых ветхих дореволюционных мещанских и доходных домов и частных одноэтажных хаток, а посреди города возле бессарабки торчала громадная полуразрушенная заброшка, на месте которой сейчас находится арена, мандарин-плаза и прорезана улица скоропадского

а пустыри от снесенных домов "активисты" сейчас называют скверами и устраивают жуткую вонь по поводу их застройки, рубя при этом деньги с застройщиков

на этих пустырях среди остатков снесенных домов прошло мое детство и мне смешно когда понаехи льют мне в уши про райскую красоту киева в 80х

единственное - высаженные после войны каштаны на крещатике были в самом расцвете - это да

тем кто хочет посмотреть как действительно выглядел киев в 80х предлагаю зайти этот сайт - тут все по улицам в алфавитном порядке, очень рекомендую для общего развития

