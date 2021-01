Додано: Суб 16 січ, 2021 11:35

shapo написав: Frant прав, при всем убожестве советской архитектуры в силу типизации и экономии там была городская планировка и какие-никакие архитектурные ансамбли. Сейчас в Киеве такое понятие отсутствует в принципе. Считать что Никонов создает что-то подобное можно с большой натяжкой или когда достроит Руспублику.

По поводу Киева 80-х.

назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.