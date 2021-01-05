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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 622862296230623162326233>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В частном секторе точек соприкосновения с соседями намного больше, чем в квартире. Недаром говорят, что вы покупаете не дом, а соседей.
А бензопилы, газонокосилки это такой же неотъемлемый атрибут, как и щебетание птичек.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:57

  UA написав:
  Vlad442 написав:Если это правда, то это непригодное для жизни жилье.

В монолит каркасе этот вопрос полностью зависит от уровня жильцов.

Тогда можно сказать, что и армейская палатка летом это отличный способ переночевать. Если никто не храпит, то выспишься.
Влияние соседей неизбежно, но, покупая квартиру в недешевом новострое, человек рассчитывает, что он не будет настолько зависеть от уровня жильцов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:11

  Vlad442 написав:
  yama написав:не знаю почему но звукоизоляция в новых домах это полный писец ... мне жалуются что слышно как у соседей срабатывает будильник, как срабатывает микроволновка при выключении , когда кто-то громко ругается ... или даже чихает :mrgreen:
Для меня это дико ... я с таким никогда дома не сталкивался :| ну по правде говоря сталкивался но только через общий вент канал на кухне и в ванной - решилось просто - договорились и замуровали , но что бы в спальне или гостиной ... за те деньги которые просят за новое жилье ты должен просыпаться вместе с соседями ибо если соседи проснулись ты уже не поспишь :shock:
Есть подозрения что это именно из за тонких стен или их материала . Узнать это до покупки сложно ...если вообще возможно . Как проверить не знаю.

Все просто. Смотрите на то, из чего будут сделаны межквартирные стены. Если газоблок, как в большинстве монолитов, будут проблемы. Если кирпич или бетон, то все будет хорошо. Ещё обращаете внимание на планировку.
у меня все хорошо только там, где между квартирами 30-40 см монолита, на все остальное желательно кинуть дополнительную звукоизоляцию и не делать розетки.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Такого ур**, як ПОХ, коли 25-поверхівка стоїть за 30 метрів від іншої 25-поверхівки, вікно у вікно - в срср-івському Києві - не було.

Хрущевки окна в окна на расстоянии 30 метров?
В новостроях 30 метров это минимальное расстояние. Торцом. В СССР было хуже. Я когда-то приводил на гугл-картах пример расстояния в 5 метров между одним домом и торцом другого. Могу снова найти.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:14

  UA написав:
  Бывалый написав:Много пишут о шуме от соседей в квартире, но забывают, что в частном доме, если он не на отшибе, тоже может тоже не повезти с соседями.
У знакомых сосед уехал и видимо сдает дом посуточно. На выходных там такой шум до 6-ти утра. Собираются компании и гуляют.
У других знакомых началась мини война из - за того что соседям мешал живой забор из туй они решили их покрамсать.
У меня у двух соседей были проблемы по работе. Один выбирался на судейский пост, так "активисты" дежурили под домом, а место встречи под моим(так как табличка с адресом висит). Второй управляющий по проблемным объектам, тоже время от времени приезжают органы и не исключены титушки, которые могут не туда что-то кинуть.
И таких историй можно еще много написать. Да и банальный шум газонокосилки или пилы, его тоже слышно за несколько участков, не говоря уже о строительстве и ремонте.
Так что и в квартире и в доме есть свои плюсы и минусы. И частный дом это далеко не всегда тихо.

Вы затронули вопрос породистости соседей.
Во всяких ЕСах - Америках правила поведения жильцов в многоэтажках очень зарегулированы, что обеспечивает неимоверную популярность частных домов.
Право собственности на квартиру это вообще-то иллюзия. Техническое недоразумение.
Это как право собственности на пассажирское сидение в троллейбусе.
По историческим меркам ещё вчера, многоквартирные дома были исключительно в виде доходных (арендных) домов и принадлежали одному владельцу.
В СССР тоже не было частной собственности на квартиры, только на частные дома.

Ну ладно вам, утрировать. Просто в многоквартирном доме собственник должен четко понимать: что его и что он может менять, а что - общее и что он трогать не смеет. Ну и правила общежития соблюдать. Но мы в обществе живем, поэтому соблюдать эти правила - залог комфортной и безопасной жизни общества в целом. Именно поэтому, мне кажется, вильнолюдям так сложно построить нормальное государство. Все норовит скатиться либо в диктатуру, либо в анархию.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:21

  airmax78 написав:
  UA написав:Вы затронули вопрос породистости соседей.
Во всяких ЕСах - Америках правила поведения жильцов в многоэтажках очень зарегулированы, что обеспечивает неимоверную популярность частных домов.
Право собственности на квартиру это вообще-то иллюзия. Техническое недоразумение.
Это как право собственности на пассажирское сидение в троллейбусе.
По историческим меркам ещё вчера, многоквартирные дома были исключительно в виде доходных (арендных) домов и принадлежали одному владельцу.
В СССР тоже не было частной собственности на квартиры, только на частные дома.

Ну ладно вам, утрировать. Просто в многоквартирном доме собственник должен четко понимать: что его и что он может менять, а что - общее и что он трогать не смеет. Ну и правила общежития соблюдать. Но мы в обществе живем, поэтому соблюдать эти правила - залог комфортной и безопасной жизни общества в целом. Именно поэтому, мне кажется, вильнолюдям так сложно построить нормальное государство. Все норовит скатиться либо в диктатуру, либо в анархию.


Не знаю как в США и европе, а в Канаде мой приятель прожил с 2006 по 2011 в многоквартирном доме рядом с университетом в Торонто где было много студентов. Планировка была коридорная, а студенты топали и орали по этому коридору до 2 ч ночи и ничего кроме как засунуть беруши в уши он не мог - советские правила о шуме после 22-00 ,видимо, там не действовали. Потом он переехал в другой многоквартирный и там таких проблем не было, возможно.контингент другой был или планировка.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:27

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Такого ур**, як ПОХ, коли 25-поверхівка стоїть за 30 метрів від іншої 25-поверхівки, вікно у вікно - в срср-івському Києві - не було.

Хрущевки окна в окна на расстоянии 30 метров?
В новостроях 30 метров это минимальное расстояние. Торцом. В СССР было хуже. Я когда-то приводил на гугл-картах пример расстояния в 5 метров между одним домом и торцом другого. Могу снова найти.


Frant прав, при всем убожестве советской архитектуры в силу типизации и экономии там была городская планировка и какие-никакие архитектурные ансамбли. Сейчас в Киеве такое понятие отсутствует в принципе. Считать что Никонов создает что-то подобное можно с большой натяжкой или когда достроит Руспублику.
По поводу Киева 80-х.
Когда первый раз появился в нем в 1984г это был сытый,довольный город не в пример вечно спешащей Москве,хотя,конечно, провинциальный,но без "плюшевого десанта" как коренные москвичи отзывались о жителях Рязани-Казани приезжавших скупать продукты.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:35

  shapo написав:Frant прав, при всем убожестве советской архитектуры в силу типизации и экономии там была городская планировка и какие-никакие архитектурные ансамбли. Сейчас в Киеве такое понятие отсутствует в принципе. Считать что Никонов создает что-то подобное можно с большой натяжкой или когда достроит Руспублику.
По поводу Киева 80-х.
Когда первый раз появился в нем в 1984г это был сытый,довольный город не в пример вечно спешащей Москве,хотя,конечно, провинциальный,но без "плюшевого десанта" как коренные москвичи отзывались о жителях Рязани-Казани приезжавших скупать продукты.


назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика
еще один понаех мне будет про "райский киев 80х" в уши ссать, бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:36

  sequence написав:
  hume написав:Интересная экскурсия по Копенгагенским апартаментам. Порадовали комнаты. Сержику не зайдёт.

https://housingdenmark.com/en/premium/h ... enhagen-sv

обратите внимание, никто там не заморачивается размером спальных комнат. Я часто останавливался в подобных квартирах, последний раз в Вильнюсе. Жена каждый раз недовольно ворчит, чего балкон не застеклили ))

Вчера посмотрл на некоторые ремонты в странах зап европы. Разочарован, всё просто - беленько и чистенько, нет квартир претендующих на первые полосы мировых дизигнерских изданий. Нет тебе скрытых плинтусов, спрятанных дверей, шпонированных панелей... не по нашему
Каждый раз убеждаюсь, что у нас очень много комплексов

Кстати, район в Копенгагене с искуственными каналами
Зображення
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:36

  kingkongovets написав:
  shapo написав:Frant прав, при всем убожестве советской архитектуры в силу типизации и экономии там была городская планировка и какие-никакие архитектурные ансамбли. Сейчас в Киеве такое понятие отсутствует в принципе. Считать что Никонов создает что-то подобное можно с большой натяжкой или когда достроит Руспублику.
По поводу Киева 80-х.
Когда первый раз появился в нем в 1984г это был сытый,довольный город не в пример вечно спешащей Москве,хотя,конечно, провинциальный,но без "плюшевого десанта" как коренные москвичи отзывались о жителях Рязани-Казани приезжавших скупать продукты.


назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика
еще один понаех мне будет про "райский киев 80х" в уши ссать, бгг


Русановка, Оболонь
PS Кстати,не хами т.к. в силу своей профессии я это умею делать не хуже
Востаннє редагувалось shapo в Суб 16 січ, 2021 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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