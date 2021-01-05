RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62296230623162326233>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:39

  Frant написав:
  airmax78 написав:мне кажется, вильнолюдям так сложно построить нормальное государство.
Вільнолюди-анархісти (73% виборців)- можуть успішно просрати державу. Вже двічі за останніх 300 років вони робили це, зараз роблять це в третій раз. :mrgreen:
https://censor.net/ua/news/3242171/koly ... _reaktsiyi
Чи є бажаючи поспорити зі мною на ящик коньяку, що термін максимум 10 років - є непереборним????

Франт, мы знаем, что вы скучаете пр диктатуре. Поэтому и пишу: у нас две крайности. Тяжело тут нормальным людям жить.
airmax78
 
Повідомлень: 37343
З нами з: 25.10.12
Подякував: 903 раз.
Подякували: 4471 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:41

  kingkongovets написав:
  shapo написав:Frant прав, при всем убожестве советской архитектуры в силу типизации и экономии там была городская планировка и какие-никакие архитектурные ансамбли. Сейчас в Киеве такое понятие отсутствует в принципе. Считать что Никонов создает что-то подобное можно с большой натяжкой или когда достроит Руспублику.
По поводу Киева 80-х.
Когда первый раз появился в нем в 1984г это был сытый,довольный город не в пример вечно спешащей Москве,хотя,конечно, провинциальный,но без "плюшевого десанта" как коренные москвичи отзывались о жителях Рязани-Казани приезжавших скупать продукты.


назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика
еще один понаех мне будет про "райский киев 80х" в уши ссать, бгг

Точечная застройка сталинками местами неплохая.
airmax78
 
Повідомлень: 37343
З нами з: 25.10.12
Подякував: 903 раз.
Подякували: 4471 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:41

  shapo написав:
  kingkongovets написав:
  shapo написав:Frant прав, при всем убожестве советской архитектуры в силу типизации и экономии там была городская планировка и какие-никакие архитектурные ансамбли. Сейчас в Киеве такое понятие отсутствует в принципе. Считать что Никонов создает что-то подобное можно с большой натяжкой или когда достроит Руспублику.
По поводу Киева 80-х.
Когда первый раз появился в нем в 1984г это был сытый,довольный город не в пример вечно спешащей Москве,хотя,конечно, провинциальный,но без "плюшевого десанта" как коренные москвичи отзывались о жителях Рязани-Казани приезжавших скупать продукты.


назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика
еще один понаех мне будет про "райский киев 80х" в уши ссать, бгг


Русановка, Оболонь


да ты шо?) это по твоему - архитектурные ансамбли достойные упоминания?)
вопросов больше не имею :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8251
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1037 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:44

  airmax78 написав:Точечная застройка сталинками местами неплохая.

это не "архитектурные ансамбли", а я спрашивал именно о них
и повторюсь - под этот термин в киеве подпадает только крещатик
ну и вднх - но это просто потешная сталинская деревенька
на этом - все
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8251
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1037 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:45

  hume написав:
  sequence написав:
  hume написав:Интересная экскурсия по Копенгагенским апартаментам. Порадовали комнаты. Сержику не зайдёт.

https://housingdenmark.com/en/premium/h ... enhagen-sv

обратите внимание, никто там не заморачивается размером спальных комнат. Я часто останавливался в подобных квартирах, последний раз в Вильнюсе. Жена каждый раз недовольно ворчит, чего балкон не застеклили ))

Вчера посмотрл на некоторые ремонты в странах зап европы. Разочарован, всё просто - беленько и чистенько, нет квартир претендующих на первые полосы мировых дизигнерских изданий. Нет тебе скрытых плинтусов, спрятанных дверей, шпонированных панелей... не по нашему
Каждый раз убеждаюсь, что у нас очень много комплексов

Кстати, район в Копенгагене с искуственными каналами
Зображення

Сначала подумал, что рендер Рыбальского с неизвестного мне ракурса.
Ремонты там максимально технологичные из-за дороговизны труда. Хотя плинтус скрытого монтажа, как раз таки, очень технологичный. Если стены из гипсокартона в 2 слоя.
airmax78
 
Повідомлень: 37343
З нами з: 25.10.12
Подякував: 903 раз.
Подякували: 4471 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:46

  kingkongovets написав:..
и повторюсь - под этот термин в киеве подпадает только крещатик
ну и вднх - но это просто потешная сталинская деревенька
на этом - все

а 30 лет так все поменялось - не узнать
ансамбль на ансамбле
песен и плясок
sequence
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:48

  kingkongovets написав:назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика

навіть на Троєщині чи Святошино - вся (!!!) радянська житлова забудова має зони з деревами, достатню кількість клумб, кущів і зелені.
Чого не можна сказати про ПОХ та інші ур** райони, які нагадують трущоби перенаселеної Індії чи фавели міст Латинської Америки.

Зрозуміло, що забудовнику - наклепати 25-поверхівок за 20 м одна від одної, без клумб, без зелені - дешевше.

  kingkongovets написав:вднх - но это просто потешная сталинская деревенька

А які "потешні" клічковські, кучмінські дєрєвєнькі є в Києві???
Скільки нових АЕС, км нових доріг пробудовано в Україні за останніх 30 років?
На скільки збільшилось населення держави??? З 52 млн в 1992 - до 32 млн в 2020??? :mrgreen:

Хоч один державний успіх напиши нам, випускнику школи для дітей з спеціальними потребами!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 16 січ, 2021 11:51, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21803
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:48

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Точечная застройка сталинками местами неплохая.

это не "архитектурные ансамбли", а я спрашивал именно о них
и повторюсь - под этот термин в киеве подпадает только крещатик
ну и вднх - но это просто потешная сталинская деревенька
на этом - все

Не, ну там бывают сталинки на 1/2 квартала, как на Липках. С какой-то идеей и архитектурным замыслом (как та, в которой квартира за овер миллион). На этом все.
airmax78
 
Повідомлень: 37343
З нами з: 25.10.12
Подякував: 903 раз.
Подякували: 4471 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:50

  kingkongovets написав:
  shapo написав:
  kingkongovets написав:назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика
еще один понаех мне будет про "райский киев 80х" в уши ссать, бгг

Русановка, Оболонь

да ты шо?) это по твоему - архитектурные ансамбли достойные упоминания?)
вопросов больше не имею :mrgreen:


Послушай, коренной киевлянин, ты бы меньше понтов кидал как подросток если хочешь чтобы с тобой диалог вели как с взрослым.
Я написал о архитектурных ансамблях советского Киева, а вопрос что достойно упоминания , а что нет, лежит в шкале сравнения и тут даже центр Львова может не пройти.
Кстати, у тебя архитектурное образование?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4516
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:53

  UA написав:
Vlad, у вас же вроде нет квартир в монолитных домах?

Не будет хорошо. В монолите шум распространяется по монолитному перекрытию на десятки метров по горизонтали. По несущим монолитным колонам на несколько этажей вверх и вниз.

В монолит каркасных домах, соседи просто осознают сложность ситуации с шумом и договариваются, принимают меры по снижению источников шума.

Например покупают силиконовые насадки на ножки стульев - диванов. В Леруа целый отдел на эту тематику имеется.

Иначе никак.
Арендаторы назад в совкошлаковые бабушатники- брежневки сбегают.

Кода жалуются на соседнюю квартиру, то речь о воздушном шуме, который монолит не проводит. У монолита проблема с ударными звуками. Я когда жил на Сталинграда, то однуха с двух сторон имела монолитную стену, за все время проживания не слышал и звука оттуда, хотя соседи постоянно спрашивали не мешает ли ме их телевизор в комнате со смежной стеной. с кирпичной перегородкой (в кирпич) отлично слышал телевизор поставленный на громкость выше среднего, при газоблоке слышал звонок телефона, сильный храп, разговоры не на повышенных тонах.
hume
 
Повідомлень: 7161
З нами з: 27.12.12
Подякував: 714 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 62296230623162326233>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo, vano80, Модератор і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19707 3342545
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 11:10
greenozon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234756
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20682
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28643)
16.01.2021 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.