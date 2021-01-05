Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:мне кажется, вильнолюдям так сложно построить нормальное государство.
Вільнолюди-анархісти (73% виборців)- можуть успішно просрати державу. Вже двічі за останніх 300 років вони робили це, зараз роблять це в третій раз. https://censor.net/ua/news/3242171/koly ... _reaktsiyi Чи є бажаючи поспорити зі мною на ящик коньяку, що термін максимум 10 років - є непереборним????
Франт, мы знаем, что вы скучаете пр диктатуре. Поэтому и пишу: у нас две крайности. Тяжело тут нормальным людям жить.
shapo написав:Frant прав, при всем убожестве советской архитектуры в силу типизации и экономии там была городская планировка и какие-никакие архитектурные ансамбли. Сейчас в Киеве такое понятие отсутствует в принципе. Считать что Никонов создает что-то подобное можно с большой натяжкой или когда достроит Руспублику. По поводу Киева 80-х. Когда первый раз появился в нем в 1984г это был сытый,довольный город не в пример вечно спешащей Москве,хотя,конечно, провинциальный,но без "плюшевого десанта" как коренные москвичи отзывались о жителях Рязани-Казани приезжавших скупать продукты.
назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика еще один понаех мне будет про "райский киев 80х" в уши ссать, бгг
shapo написав:Frant прав, при всем убожестве советской архитектуры в силу типизации и экономии там была городская планировка и какие-никакие архитектурные ансамбли. Сейчас в Киеве такое понятие отсутствует в принципе. Считать что Никонов создает что-то подобное можно с большой натяжкой или когда достроит Руспублику. По поводу Киева 80-х. Когда первый раз появился в нем в 1984г это был сытый,довольный город не в пример вечно спешащей Москве,хотя,конечно, провинциальный,но без "плюшевого десанта" как коренные москвичи отзывались о жителях Рязани-Казани приезжавших скупать продукты.
назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика еще один понаех мне будет про "райский киев 80х" в уши ссать, бгг
Русановка, Оболонь
да ты шо?) это по твоему - архитектурные ансамбли достойные упоминания?) вопросов больше не имею
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
обратите внимание, никто там не заморачивается размером спальных комнат. Я часто останавливался в подобных квартирах, последний раз в Вильнюсе. Жена каждый раз недовольно ворчит, чего балкон не застеклили ))
Вчера посмотрл на некоторые ремонты в странах зап европы. Разочарован, всё просто - беленько и чистенько, нет квартир претендующих на первые полосы мировых дизигнерских изданий. Нет тебе скрытых плинтусов, спрятанных дверей, шпонированных панелей... не по нашему Каждый раз убеждаюсь, что у нас очень много комплексов
Кстати, район в Копенгагене с искуственными каналами
Сначала подумал, что рендер Рыбальского с неизвестного мне ракурса. Ремонты там максимально технологичные из-за дороговизны труда. Хотя плинтус скрытого монтажа, как раз таки, очень технологичный. Если стены из гипсокартона в 2 слоя.
kingkongovets написав:назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика
навіть на Троєщині чи Святошино - вся (!!!) радянська житлова забудова має зони з деревами, достатню кількість клумб, кущів і зелені. Чого не можна сказати про ПОХ та інші ур** райони, які нагадують трущоби перенаселеної Індії чи фавели міст Латинської Америки.
Зрозуміло, що забудовнику - наклепати 25-поверхівок за 20 м одна від одної, без клумб, без зелені - дешевше.
kingkongovets написав:вднх - но это просто потешная сталинская деревенька
А які "потешні" клічковські, кучмінські дєрєвєнькі є в Києві??? Скільки нових АЕС, км нових доріг пробудовано в Україні за останніх 30 років? На скільки збільшилось населення держави??? З 52 млн в 1992 - до 32 млн в 2020???
Хоч один державний успіх напиши нам, випускнику школи для дітей з спеціальними потребами!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 16 січ, 2021 11:51, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
kingkongovets написав:назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика еще один понаех мне будет про "райский киев 80х" в уши ссать, бгг
Русановка, Оболонь
да ты шо?) это по твоему - архитектурные ансамбли достойные упоминания?) вопросов больше не имею
Послушай, коренной киевлянин, ты бы меньше понтов кидал как подросток если хочешь чтобы с тобой диалог вели как с взрослым. Я написал о архитектурных ансамблях советского Киева, а вопрос что достойно упоминания , а что нет, лежит в шкале сравнения и тут даже центр Львова может не пройти. Кстати, у тебя архитектурное образование?
UA написав: Vlad, у вас же вроде нет квартир в монолитных домах?
Не будет хорошо. В монолите шум распространяется по монолитному перекрытию на десятки метров по горизонтали. По несущим монолитным колонам на несколько этажей вверх и вниз.
В монолит каркасных домах, соседи просто осознают сложность ситуации с шумом и договариваются, принимают меры по снижению источников шума.
Например покупают силиконовые насадки на ножки стульев - диванов. В Леруа целый отдел на эту тематику имеется.
Иначе никак. Арендаторы назад в совкошлаковые бабушатники- брежневки сбегают.
Кода жалуются на соседнюю квартиру, то речь о воздушном шуме, который монолит не проводит. У монолита проблема с ударными звуками. Я когда жил на Сталинграда, то однуха с двух сторон имела монолитную стену, за все время проживания не слышал и звука оттуда, хотя соседи постоянно спрашивали не мешает ли ме их телевизор в комнате со смежной стеной. с кирпичной перегородкой (в кирпич) отлично слышал телевизор поставленный на громкость выше среднего, при газоблоке слышал звонок телефона, сильный храп, разговоры не на повышенных тонах.