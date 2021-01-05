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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6230623162326233>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:53

  shapo написав:
  kingkongovets написав:
  shapo написав:Русановка, Оболонь

да ты шо?) это по твоему - архитектурные ансамбли достойные упоминания?)
вопросов больше не имею :mrgreen:


Послушай, коренной киевлянин, ты бы меньше понтов кидал как подросток если хочешь чтобы с тобой диалог вели как с взрослым.
Я написал о архитектурных ансамблях советского Киева, а вопрос что достойно упоминания , а что нет, лежит в шкале сравнения и тут даже центр Львова может не пройти.
Кстати, у тебя архитектурное образование?


Податкова академія в Ірпіні - то його освіта.
ну і "друзі" - звідти ж.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:56

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
и повторюсь - под этот термин в киеве подпадает только крещатик
ну и вднх - но это просто потешная сталинская деревенька
на этом - все

а 30 лет так все поменялось - не узнать
ансамбль на ансамбле
песен и плясок


за 30 лет все очень сильно поменялось и в очень лучшую сторону - по крайней мере в центре
самое мерзкое и у*** шо есть в киеве из архитектуры - это "ансамбли" советской типовой застройки, "спальные массивы", которые в течении пары десятилетий все как один превратились в унылые маргинальные гетто, не говоря уже о жутчайшем качестве строительства - привет шапо и его коллегам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:А які "потешні" клічковські, кучмінські дєрєвєнькі є в Києві???
Скільки нових АЕС, км нових доріг пробудовано в Україні за останніх 30 років?
На скільки збільшилось населення держави??? З 52 млн в 1992 - до 32 млн в 2020???

Зато построили Чикагу, на которую тут многие фапают, с дрона выглядит красиво :D
Кстати, смотрел когда-то съемку бразильских фавел с дрона - выглядит очень красиво.
Как по мне, город должен быть удобен для пользования (инфрастуктура, ровные тротуары или их наличие, электро-ОТ, итд), а не красивой картинкой с дрона.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:за 30 лет все очень сильно поменялось и в очень лучшую сторону - по крайней мере в центре

Ржака, стало лучше на Сер.миле, в Конче Заспе, и где-то в центре. Просто гордость берет.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:05

  shapo написав:Послушай, коренной киевлянин, ты бы меньше понтов кидал как подросток если хочешь чтобы с тобой диалог вели как с взрослым.
Я написал о архитектурных ансамблях советского Киева, а вопрос что достойно упоминания , а что нет, лежит в шкале сравнения и тут даже центр Львова может не пройти.
Кстати, у тебя архитектурное образование?


послушай сюда, стройбан
моя бабушка была архитектором и участвовала в проектировании многих знаковых советских зданий, в том числе харьковского госплана и киевского цирка, а мой дед занимал посты в строительной отрасли такого уровня, с высоты которых между тобой и обычным строительным работягой не видно никакой разницы и об архитектуре и градостроительстве я слышал с детства и интересовался ими тоже с детства и был на строительных площадках практически всех киевских знаковых объектов, построенных в те времена и слышал с детства о строительстве и архитектуре комментарии специалистов не тебе чета
сейчас я общаюсь с архитекторами и представителями строительного бизнеса у некоторых из которых ты работал и поверь - информирован гораздо лучше тебя
уйми свой гонор, не один ты шото знаешь об архитектуре и стройках и не тебе, понаеху с русскоговорящей челюстью учить меня каким был киев в 80х
усек?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 16 січ, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В СССР все було гірше, так. Погано планували, погано будували, погану освіту давали.
Тому мости, дороги, житлові будинки, атомні станції, кар,єри по добутку залізної руду, чавуноплавильні заводи - треб знести, і побудувати нові.
Скільки можна експлуатувати радянське барахло????

Это все строили не радостно с песней, а за счет нищеты простых людей, а иногда и их жизней. Погуглите историяю ХТЗ. Его строили американца за какие деньги? За деньги от продажи зерна, которое забрали у селян, которые поумирали с голода. Поэтому не стоит поднимать на знамя такие вещи.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:07

  BIGor написав:
  Frant написав:А які "потешні" клічковські, кучмінські дєрєвєнькі є в Києві???
Скільки нових АЕС, км нових доріг пробудовано в Україні за останніх 30 років?
На скільки збільшилось населення держави??? З 52 млн в 1992 - до 32 млн в 2020???

Зато построили Чикагу, на которую тут многие фапают, с дрона выглядит красиво :D
Кстати, смотрел когда-то съемку бразильских фавел с дрона - выглядит очень красиво.
Как по мне, город должен быть удобен для пользования (инфрастуктура, ровные тротуары или их наличие, электро-ОТ, итд), а не красивой картинкой с дрона.


Прикол в том, что фотка была с чикаги, как раз на тот, грязный и вонючий совок.
Можно виртуально заменить совок на "чикаги" и представить как оно будет выглядеть.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:08

  kingkongovets написав:назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика
еще один понаех мне будет про "райский киев 80х" в уши ссать, бгг

Вот такими ансамблями было застроено все, от восточного берлина до владивостока
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:10

  kingkongovets написав:за 30 лет все очень сильно поменялось и в очень лучшую сторону - по крайней мере в центре
самое мерзкое и у*** шо есть в киеве из архитектуры - это "ансамбли" советской типовой застройки, "спальные массивы", которые в течении пары десятилетий все как один превратились в унылые маргинальные гетто, не говоря уже о жутчайшем качестве строительства - привет шапо и его коллегам


Я здесь уже рассказывал о составе нынешнего бетона в сравнении с тем что делалось при клятом совке.
Если бы люди знали эти детали,то особенно чувствительные к экологии быстро бы переехали в совкошлак или село,знаток качества строительства.
Если не иметь элементарного представления о развития города хотя бы на 10 лет вперед, убивать инфраструктуру города и не вкладывать ни копейки в ремонт старого жилого фонда как это делается 30 лет всеми "гениальными" мэрами,то все рано или поздно превратится в гетто, и свечки в 25 этажей этому подвержены гораздо в большей степени чем 5-ти этажные хрущебы или 9-ти этажные брежневки.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:13

  shapo написав:н
Русановка, Оболонь
PS Кстати,не хами т.к. в силу своей профессии я это умею делать не хуже

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