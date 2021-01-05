Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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да ты шо?) это по твоему - архитектурные ансамбли достойные упоминания?) вопросов больше не имею
Послушай, коренной киевлянин, ты бы меньше понтов кидал как подросток если хочешь чтобы с тобой диалог вели как с взрослым. Я написал о архитектурных ансамблях советского Киева, а вопрос что достойно упоминания , а что нет, лежит в шкале сравнения и тут даже центр Львова может не пройти. Кстати, у тебя архитектурное образование?
Податкова академія в Ірпіні - то його освіта. ну і "друзі" - звідти ж.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
kingkongovets написав:.. и повторюсь - под этот термин в киеве подпадает только крещатик ну и вднх - но это просто потешная сталинская деревенька на этом - все
а 30 лет так все поменялось - не узнать ансамбль на ансамбле песен и плясок
за 30 лет все очень сильно поменялось и в очень лучшую сторону - по крайней мере в центре самое мерзкое и у*** шо есть в киеве из архитектуры - это "ансамбли" советской типовой застройки, "спальные массивы", которые в течении пары десятилетий все как один превратились в унылые маргинальные гетто, не говоря уже о жутчайшем качестве строительства - привет шапо и его коллегам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Frant написав:А які "потешні" клічковські, кучмінські дєрєвєнькі є в Києві??? Скільки нових АЕС, км нових доріг пробудовано в Україні за останніх 30 років? На скільки збільшилось населення держави??? З 52 млн в 1992 - до 32 млн в 2020???
Зато построили Чикагу, на которую тут многие фапают, с дрона выглядит красиво Кстати, смотрел когда-то съемку бразильских фавел с дрона - выглядит очень красиво. Как по мне, город должен быть удобен для пользования (инфрастуктура, ровные тротуары или их наличие, электро-ОТ, итд), а не красивой картинкой с дрона.
shapo написав:Послушай, коренной киевлянин, ты бы меньше понтов кидал как подросток если хочешь чтобы с тобой диалог вели как с взрослым. Я написал о архитектурных ансамблях советского Киева, а вопрос что достойно упоминания , а что нет, лежит в шкале сравнения и тут даже центр Львова может не пройти. Кстати, у тебя архитектурное образование?
послушай сюда, стройбан моя бабушка была архитектором и участвовала в проектировании многих знаковых советских зданий, в том числе харьковского госплана и киевского цирка, а мой дед занимал посты в строительной отрасли такого уровня, с высоты которых между тобой и обычным строительным работягой не видно никакой разницы и об архитектуре и градостроительстве я слышал с детства и интересовался ими тоже с детства и был на строительных площадках практически всех киевских знаковых объектов, построенных в те времена и слышал с детства о строительстве и архитектуре комментарии специалистов не тебе чета сейчас я общаюсь с архитекторами и представителями строительного бизнеса у некоторых из которых ты работал и поверь - информирован гораздо лучше тебя уйми свой гонор, не один ты шото знаешь об архитектуре и стройках и не тебе, понаеху с русскоговорящей челюстью учить меня каким был киев в 80х усек?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 16 січ, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Frant написав:В СССР все було гірше, так. Погано планували, погано будували, погану освіту давали. Тому мости, дороги, житлові будинки, атомні станції, кар,єри по добутку залізної руду, чавуноплавильні заводи - треб знести, і побудувати нові. Скільки можна експлуатувати радянське барахло????
Это все строили не радостно с песней, а за счет нищеты простых людей, а иногда и их жизней. Погуглите историяю ХТЗ. Его строили американца за какие деньги? За деньги от продажи зерна, которое забрали у селян, которые поумирали с голода. Поэтому не стоит поднимать на знамя такие вещи.
Frant написав:А які "потешні" клічковські, кучмінські дєрєвєнькі є в Києві??? Скільки нових АЕС, км нових доріг пробудовано в Україні за останніх 30 років? На скільки збільшилось населення держави??? З 52 млн в 1992 - до 32 млн в 2020???
Зато построили Чикагу, на которую тут многие фапают, с дрона выглядит красиво Кстати, смотрел когда-то съемку бразильских фавел с дрона - выглядит очень красиво. Как по мне, город должен быть удобен для пользования (инфрастуктура, ровные тротуары или их наличие, электро-ОТ, итд), а не красивой картинкой с дрона.
Прикол в том, что фотка была с чикаги, как раз на тот, грязный и вонючий совок. Можно виртуально заменить совок на "чикаги" и представить как оно будет выглядеть.
kingkongovets написав:за 30 лет все очень сильно поменялось и в очень лучшую сторону - по крайней мере в центре самое мерзкое и у*** шо есть в киеве из архитектуры - это "ансамбли" советской типовой застройки, "спальные массивы", которые в течении пары десятилетий все как один превратились в унылые маргинальные гетто, не говоря уже о жутчайшем качестве строительства - привет шапо и его коллегам
Я здесь уже рассказывал о составе нынешнего бетона в сравнении с тем что делалось при клятом совке. Если бы люди знали эти детали,то особенно чувствительные к экологии быстро бы переехали в совкошлак или село,знаток качества строительства. Если не иметь элементарного представления о развития города хотя бы на 10 лет вперед, убивать инфраструктуру города и не вкладывать ни копейки в ремонт старого жилого фонда как это делается 30 лет всеми "гениальными" мэрами,то все рано или поздно превратится в гетто, и свечки в 25 этажей этому подвержены гораздо в большей степени чем 5-ти этажные хрущебы или 9-ти этажные брежневки.