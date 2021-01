Додано: Суб 16 січ, 2021 11:56

sequence написав: kingkongovets написав: ..

и повторюсь - под этот термин в киеве подпадает только крещатик

ну и вднх - но это просто потешная сталинская деревенька

а 30 лет так все поменялось - не узнать

ансамбль на ансамбле

за 30 лет все очень сильно поменялось и в очень лучшую сторону - по крайней мере в центре

за 30 лет все очень сильно поменялось и в очень лучшую сторону - по крайней мере в центре

самое мерзкое и у*** шо есть в киеве из архитектуры - это "ансамбли" советской типовой застройки, "спальные массивы", которые в течении пары десятилетий все как один превратились в унылые маргинальные гетто, не говоря уже о жутчайшем качестве строительства - привет шапо и его коллегам

