Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Послушай, коренной киевлянин, ты бы меньше понтов кидал как подросток если хочешь чтобы с тобой диалог вели как с взрослым. Я написал о архитектурных ансамблях советского Киева, а вопрос что достойно упоминания , а что нет, лежит в шкале сравнения и тут даже центр Львова может не пройти. Кстати, у тебя архитектурное образование?
послушай сюда, стройбан моя бабушка была архитектором и участвовала в проектировании многих знаковых советских зданий, в том числе харьковского госплана и киевского цирка, а мой дед занимал посты в строительной отрасли такого уровня, с высоты которых между тобой и обычным строительным работягой не видно никакой разницы и об архитектуре и градостроительстве я слышал с детства и интересовался ими тоже с детства и был на строительных площадках практически всех киевских знаковых объектов, построенных в те времена и слышал с детства о строительстве и архитектуре комментарии специалистов не тебе чета сейчас я общаюсь с архитекторами и представителями строительного бизнеса у некоторых из которых ты работал и поверь - информирован гораздо лучше тебя уйми свой гонор, не один ты шото знаешь об архитектуре и стройках и не тебе, понаеху с русскоговорящей челюстью учить меня каким был киев в 80х усек?
Бла-бла. А мой покойный брат был кандидатом архитекторы защитившимся в ЦНИИТИА по теории архитектуры , я и сам изучал в институте архитектуру, а не только слышал от нее от бабушки. Где я работал и у кого и на каких объектах это все понты для приезжих перед которыми ты, видимо. привык их колотить
Востаннє редагувалось shapo в Суб 16 січ, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Я здесь уже рассказывал о составе нынешнего бетона в сравнении с тем что делалось при клятом совке. Если бы люди знали эти детали,то особенно чувствительные к экологии быстро бы переехали в совкошлак или село,знаток качества строительства.
и что ж там такого нового и опасного в составе нынешнего бетона? пластификаторы?
vano80 написав:И вот теперь в промежутках между домами, корогодские воткнут свечки по 30 этажей на стилобате.это уже будет АРХИТЕКТУРА, не то что эти унылые 9-этажки с кучей постранства между домами
Цей "лишній" простір між радянськими будинками - він донині не дає спати укро-"архітекторам". Скільки ж можна ще 25-поверхівок всунути між "хрущовськими" панельками!!!! СКільки грошей нашатрати з простаків! І простаки будуть задоволені (до пори, до часу)!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
shapo написав:Я здесь уже рассказывал о составе нынешнего бетона в сравнении с тем что делалось при клятом совке. Если бы люди знали эти детали,то особенно чувствительные к экологии быстро бы переехали в совкошлак или село,знаток качества строительства.
и что ж там такого нового и опасного в составе нынешнего бетона? пластификаторы?
Там давно уже не супер, а гипер пластификаторы и еще много такого что вам лучше не знать, тем более справку о экологической безопасности вам выдадут в любом ОП
vano80 написав:И вот теперь в промежутках между домами, корогодские воткнут свечки по 30 этажей на стилобате.это уже будет АРХИТЕКТУРА, не то что эти унылые 9-этажки с кучей постранства между домами
Цей "лишній" простір між радянськими будинками - він донині не дає спати укро-"архітекторам". Скільки ж можна ще 25-поверхівок всунути між "хрущовськими" панельками!!!! СКільки грошей нашатрати з простаків! І простаки будуть задоволені (до пори, до часу)!
Да, вспоминали же эти оболонские пространства у станций метро. и современные архитекторы уже успешно решают "тупость" советских архитекторов, на оболони вход в метро будет из здания. Не оставлять же пару лишних метров, их же застроить можно
shapo написав:Послушай, коренной киевлянин, ты бы меньше понтов кидал как подросток если хочешь чтобы с тобой диалог вели как с взрослым. Я написал о архитектурных ансамблях советского Киева, а вопрос что достойно упоминания , а что нет, лежит в шкале сравнения и тут даже центр Львова может не пройти. Кстати, у тебя архитектурное образование?
послушай сюда, стройбан моя бабушка была архитектором и участвовала в проектировании многих знаковых советских зданий, в том числе харьковского госплана и киевского цирка, а мой дед занимал посты в строительной отрасли такого уровня, с высоты которых между тобой и обычным строительным работягой не видно никакой разницы и об архитектуре и градостроительстве я слышал с детства и интересовался ими тоже с детства и был на строительных площадках практически всех киевских знаковых объектов, построенных в те времена и слышал с детства о строительстве и архитектуре комментарии специалистов не тебе чета сейчас я общаюсь с архитекторами и представителями строительного бизнеса у некоторых из которых ты работал и поверь - информирован гораздо лучше тебя уйми свой гонор, не один ты шото знаешь об архитектуре и стройках и не тебе, понаеху с русскоговорящей челюстью учить меня каким был киев в 80х усек?
Бла-бла. А мой покойный брат был кандидатом архитекторы защитившимся в ЦНИИТИА по теории архитектуры , я и сам изучал в институте архитектуру, а не только слышал от нее от бабушки. Где я работал и у кого и на каких объектах это все понты для приезжих перед которыми ты, видимо. привык их колотить
Випускник ірпінської податкової "академії" - нічого собі придумав біографію! Немає лише грамоти стовбового дворянина))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців