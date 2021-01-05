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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6230623162326233

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:16

  hume написав:
  shapo написав:н
Русановка, Оболонь
PS Кстати,не хами т.к. в силу своей профессии я это умею делать не хуже

оболоньЗображення


И вот теперь в промежутках между домами, корогодские воткнут свечки по 30 этажей на стилобате.это уже будет АРХИТЕКТУРА, не то что эти унылые 9-этажки с кучей постранства между домами :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:17

  kingkongovets написав:
  shapo написав:Послушай, коренной киевлянин, ты бы меньше понтов кидал как подросток если хочешь чтобы с тобой диалог вели как с взрослым.
Я написал о архитектурных ансамблях советского Киева, а вопрос что достойно упоминания , а что нет, лежит в шкале сравнения и тут даже центр Львова может не пройти.
Кстати, у тебя архитектурное образование?


послушай сюда, стройбан
моя бабушка была архитектором и участвовала в проектировании многих знаковых советских зданий, в том числе харьковского госплана и киевского цирка, а мой дед занимал посты в строительной отрасли такого уровня, с высоты которых между тобой и обычным строительным работягой не видно никакой разницы и об архитектуре и градостроительстве я слышал с детства и интересовался ими тоже с детства и был на строительных площадках практически всех киевских знаковых объектов, построенных в те времена и слышал с детства о строительстве и архитектуре комментарии специалистов не тебе чета
сейчас я общаюсь с архитекторами и представителями строительного бизнеса у некоторых из которых ты работал и поверь - информирован гораздо лучше тебя
уйми свой гонор, не один ты шото знаешь об архитектуре и стройках и не тебе, понаеху с русскоговорящей челюстью учить меня каким был киев в 80х
усек?


Бла-бла.
А мой покойный брат был кандидатом архитекторы защитившимся в ЦНИИТИА по теории архитектуры , я и сам изучал в институте архитектуру, а не только слышал от нее от бабушки.
Где я работал и у кого и на каких объектах это все понты для приезжих перед которыми ты, видимо. привык их колотить
Востаннє редагувалось shapo в Суб 16 січ, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:17

  shapo написав:Я здесь уже рассказывал о составе нынешнего бетона в сравнении с тем что делалось при клятом совке.
Если бы люди знали эти детали,то особенно чувствительные к экологии быстро бы переехали в совкошлак или село,знаток качества строительства.


и что ж там такого нового и опасного в составе нынешнего бетона? пластификаторы? :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:18

  vano80 написав:И вот теперь в промежутках между домами, корогодские воткнут свечки по 30 этажей на стилобате.это уже будет АРХИТЕКТУРА, не то что эти унылые 9-этажки с кучей постранства между домами

Цей "лишній" простір між радянськими будинками - він донині не дає спати укро-"архітекторам". Скільки ж можна ще 25-поверхівок всунути між "хрущовськими" панельками!!!! СКільки грошей нашатрати з простаків!
І простаки будуть задоволені (до пори, до часу)! :mrgreen:
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Frant
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:20

  trololo написав:
  shapo написав:Я здесь уже рассказывал о составе нынешнего бетона в сравнении с тем что делалось при клятом совке.
Если бы люди знали эти детали,то особенно чувствительные к экологии быстро бы переехали в совкошлак или село,знаток качества строительства.


и что ж там такого нового и опасного в составе нынешнего бетона? пластификаторы? :mrgreen:


Там давно уже не супер, а гипер пластификаторы и еще много такого что вам лучше не знать, тем более справку о экологической безопасности вам выдадут в любом ОП
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:20

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:за 30 лет все очень сильно поменялось и в очень лучшую сторону - по крайней мере в центре

Ржака, стало лучше на Сер.миле, в Конче Заспе, и где-то в центре. Просто гордость берет.

То є класичний Київ Фейслеса-Реуса.
Він дійсно став краще за останніх 30-ть років.
Проте решта столиці, і вся держава в цілому - ой-ой-ой.... :cry:
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:21

  Frant написав:
  vano80 написав:И вот теперь в промежутках между домами, корогодские воткнут свечки по 30 этажей на стилобате.это уже будет АРХИТЕКТУРА, не то что эти унылые 9-этажки с кучей постранства между домами

Цей "лишній" простір між радянськими будинками - він донині не дає спати укро-"архітекторам". Скільки ж можна ще 25-поверхівок всунути між "хрущовськими" панельками!!!! СКільки грошей нашатрати з простаків!
І простаки будуть задоволені (до пори, до часу)! :mrgreen:


Да, вспоминали же эти оболонские пространства у станций метро.
и современные архитекторы уже успешно решают "тупость" советских архитекторов, на оболони вход в метро будет из здания. Не оставлять же пару лишних метров, их же застроить можно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:22

  shapo написав:
  kingkongovets написав:
  shapo написав:Послушай, коренной киевлянин, ты бы меньше понтов кидал как подросток если хочешь чтобы с тобой диалог вели как с взрослым.
Я написал о архитектурных ансамблях советского Киева, а вопрос что достойно упоминания , а что нет, лежит в шкале сравнения и тут даже центр Львова может не пройти.
Кстати, у тебя архитектурное образование?


послушай сюда, стройбан
моя бабушка была архитектором и участвовала в проектировании многих знаковых советских зданий, в том числе харьковского госплана и киевского цирка, а мой дед занимал посты в строительной отрасли такого уровня, с высоты которых между тобой и обычным строительным работягой не видно никакой разницы и об архитектуре и градостроительстве я слышал с детства и интересовался ими тоже с детства и был на строительных площадках практически всех киевских знаковых объектов, построенных в те времена и слышал с детства о строительстве и архитектуре комментарии специалистов не тебе чета
сейчас я общаюсь с архитекторами и представителями строительного бизнеса у некоторых из которых ты работал и поверь - информирован гораздо лучше тебя
уйми свой гонор, не один ты шото знаешь об архитектуре и стройках и не тебе, понаеху с русскоговорящей челюстью учить меня каким был киев в 80х
усек?


Бла-бла.
А мой покойный брат был кандидатом архитекторы защитившимся в ЦНИИТИА по теории архитектуры , я и сам изучал в институте архитектуру, а не только слышал от нее от бабушки.
Где я работал и у кого и на каких объектах это все понты для приезжих перед которыми ты, видимо. привык их колотить

Випускник ірпінської податкової "академії" - нічого собі придумав біографію!
Немає лише грамоти стовбового дворянина)))) :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:23

  shapo написав: Там давно уже не супер, а гипер пластификаторы и еще много такого что вам лучше не знать, тем более справку о экологической безопасности вам выдадут в любом ОП


ответа по существу не услышим? а так же интерес метод, как вы определяете где плохой бетон, а где хороший советский, который хоть в борщ кидай :mrgreen: или только по возрасту?

гипер-пластификаторы, гы.. вы хоть раз в жизни принимали и укладывали заводской бетон? зачем вообще нужна разная подвижность и как она влияет на марочную прочность понимаете?
главное оружие рашистов - ложь
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