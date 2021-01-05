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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6231623262336234>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:17

  shapo написав:Я здесь уже рассказывал о составе нынешнего бетона в сравнении с тем что делалось при клятом совке.
Если бы люди знали эти детали,то особенно чувствительные к экологии быстро бы переехали в совкошлак или село,знаток качества строительства.


и что ж там такого нового и опасного в составе нынешнего бетона? пластификаторы? :mrgreen:
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trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:18

  vano80 написав:И вот теперь в промежутках между домами, корогодские воткнут свечки по 30 этажей на стилобате.это уже будет АРХИТЕКТУРА, не то что эти унылые 9-этажки с кучей постранства между домами

Цей "лишній" простір між радянськими будинками - він донині не дає спати укро-"архітекторам". Скільки ж можна ще 25-поверхівок всунути між "хрущовськими" панельками!!!! СКільки грошей нашатрати з простаків!
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Frant
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:20

  trololo написав:
  shapo написав:Я здесь уже рассказывал о составе нынешнего бетона в сравнении с тем что делалось при клятом совке.
Если бы люди знали эти детали,то особенно чувствительные к экологии быстро бы переехали в совкошлак или село,знаток качества строительства.


и что ж там такого нового и опасного в составе нынешнего бетона? пластификаторы? :mrgreen:


Там давно уже не супер, а гипер пластификаторы и еще много такого что вам лучше не знать, тем более справку о экологической безопасности вам выдадут в любом ОП
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:21

  Frant написав:
  vano80 написав:И вот теперь в промежутках между домами, корогодские воткнут свечки по 30 этажей на стилобате.это уже будет АРХИТЕКТУРА, не то что эти унылые 9-этажки с кучей постранства между домами

Цей "лишній" простір між радянськими будинками - він донині не дає спати укро-"архітекторам". Скільки ж можна ще 25-поверхівок всунути між "хрущовськими" панельками!!!! СКільки грошей нашатрати з простаків!
І простаки будуть задоволені (до пори, до часу)! :mrgreen:


Да, вспоминали же эти оболонские пространства у станций метро.
и современные архитекторы уже успешно решают "тупость" советских архитекторов, на оболони вход в метро будет из здания. Не оставлять же пару лишних метров, их же застроить можно :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:23

  shapo написав: Там давно уже не супер, а гипер пластификаторы и еще много такого что вам лучше не знать, тем более справку о экологической безопасности вам выдадут в любом ОП


ответа по существу не услышим? а так же интерес метод, как вы определяете где плохой бетон, а где хороший советский, который хоть в борщ кидай :mrgreen: или только по возрасту?

гипер-пластификаторы, гы.. вы хоть раз в жизни принимали и укладывали заводской бетон? зачем вообще нужна разная подвижность и как она влияет на марочную прочность понимаете?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:29

в этом году принял и уложил 5 миксеров, (4 на УШП и 1 на забор), а также около 3 кубов замешал вручную на отмостку и террасу. кстати, самый офигенный цемент из опробованных - турецкий 550 адосим. цена не сильно выше, но реально лютый, с обычным М400 нашим не сравнить вообще.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:36

  trololo написав:
  shapo написав: Там давно уже не супер, а гипер пластификаторы и еще много такого что вам лучше не знать, тем более справку о экологической безопасности вам выдадут в любом ОП


ответа по существу не услышим? а так же интерес метод, как вы определяете где плохой бетон, а где хороший советский, который хоть в борщ кидай :mrgreen: или только по возрасту?

гипер-пластификаторы, гы.. вы хоть раз в жизни принимали и укладывали заводской бетон? зачем вообще нужна разная подвижность и как она влияет на марочную прочность понимаете?


Класс.
Меня еще один архитектор-строитель решил проэкзаменовать.
Извините,не знаю сколько вам лет, но бетон М600 ( тогда еще не были введены классы) я делал для полосы и старта буран 40 лет назад.там же впервые был применен в промышленных масштабах в СССР суперпластификатор С-3.
Про проблемы с долговременной прочностью бетона сделанного на суперпластификаторах в отличие от клятого совкового на цементе Д0 я через пару лет узнал от коллег-аспирантов уже в МИСИ когда учился в аспирантуре на другой кафедре.Как ее решили впоследствии мне неведомо.
А состав бетона если вы имеете отношение к строительству это коммерческая тайна бетонного завода о которой он не распространяется и не пишет ни в одном паспорте.
Но тут на форуме есть коренной киевлянин с странным ником король обезъян и с обширными связями в строительных кругах. Обратитесь к нему и его друзья вам предоставят эту инфу. Могу только указать направление - начните с Ковальской, Выдубичи,хотя ,конечно, не только они.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:44

  trololo написав:в этом году принял и уложил 5 миксеров, (4 на УШП и 1 на забор), а также около 3 кубов замешал вручную на отмостку и террасу. кстати, самый офигенный цемент из опробованных - турецкий 550 адосим. цена не сильно выше, но реально лютый, с обычным М400 нашим не сравнить вообще.


Ого, да с таким опытом вы уже должны давно стать "заслуженным строителем Украины".
Кстати, как строитель строителю по каким критериям оценивали "лютый" цемент или нет?
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:45

  Vlad442 написав:В частном секторе точек соприкосновения с соседями намного больше, чем в квартире. Недаром говорят, что вы покупаете не дом, а соседей.
А бензопилы, газонокосилки это такой же неотъемлемый атрибут, как и щебетание птичек.
Это если общий дом/двор, то да. А так можно и не знать соседей. Газонокосилки итп это редкое явление, разве что дымом в сезон могут доставать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:53

  hume написав:
  kingkongovets написав:назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика
еще один понаех мне будет про "райский киев 80х" в уши ссать, бгг

Вот такими ансамблями было застроено все, от восточного берлина до владивостока
Зображення

Зато не жаль было в любой момент ядерную войну начать. Терять нечего было.
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