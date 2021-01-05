и что ж там такого нового и опасного в составе нынешнего бетона? пластификаторы?
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:17
и что ж там такого нового и опасного в составе нынешнего бетона? пластификаторы?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:18
Цей "лишній" простір між радянськими будинками - він донині не дає спати укро-"архітекторам". Скільки ж можна ще 25-поверхівок всунути між "хрущовськими" панельками!!!! СКільки грошей нашатрати з простаків!
І простаки будуть задоволені (до пори, до часу)!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:20
Там давно уже не супер, а гипер пластификаторы и еще много такого что вам лучше не знать, тем более справку о экологической безопасности вам выдадут в любом ОП
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:21
Да, вспоминали же эти оболонские пространства у станций метро.
и современные архитекторы уже успешно решают "тупость" советских архитекторов, на оболони вход в метро будет из здания. Не оставлять же пару лишних метров, их же застроить можно
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:23
ответа по существу не услышим? а так же интерес метод, как вы определяете где плохой бетон, а где хороший советский, который хоть в борщ кидай или только по возрасту?
гипер-пластификаторы, гы.. вы хоть раз в жизни принимали и укладывали заводской бетон? зачем вообще нужна разная подвижность и как она влияет на марочную прочность понимаете?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:29
в этом году принял и уложил 5 миксеров, (4 на УШП и 1 на забор), а также около 3 кубов замешал вручную на отмостку и террасу. кстати, самый офигенный цемент из опробованных - турецкий 550 адосим. цена не сильно выше, но реально лютый, с обычным М400 нашим не сравнить вообще.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:36
Класс.
Меня еще один архитектор-строитель решил проэкзаменовать.
Извините,не знаю сколько вам лет, но бетон М600 ( тогда еще не были введены классы) я делал для полосы и старта буран 40 лет назад.там же впервые был применен в промышленных масштабах в СССР суперпластификатор С-3.
Про проблемы с долговременной прочностью бетона сделанного на суперпластификаторах в отличие от клятого совкового на цементе Д0 я через пару лет узнал от коллег-аспирантов уже в МИСИ когда учился в аспирантуре на другой кафедре.Как ее решили впоследствии мне неведомо.
А состав бетона если вы имеете отношение к строительству это коммерческая тайна бетонного завода о которой он не распространяется и не пишет ни в одном паспорте.
Но тут на форуме есть коренной киевлянин с странным ником король обезъян и с обширными связями в строительных кругах. Обратитесь к нему и его друзья вам предоставят эту инфу. Могу только указать направление - начните с Ковальской, Выдубичи,хотя ,конечно, не только они.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:44
Ого, да с таким опытом вы уже должны давно стать "заслуженным строителем Украины".
Кстати, как строитель строителю по каким критериям оценивали "лютый" цемент или нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:45
Это если общий дом/двор, то да. А так можно и не знать соседей. Газонокосилки итп это редкое явление, разве что дымом в сезон могут доставать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:53
Зато не жаль было в любой момент ядерную войну начать. Терять нечего было.
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