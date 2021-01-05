Додано: Суб 16 січ, 2021 12:36

trololo написав: shapo написав: Там давно уже не супер, а гипер пластификаторы и еще много такого что вам лучше не знать, тем более справку о экологической безопасности вам выдадут в любом ОП Там давно уже не супер, а гипер пластификаторы и еще много такого что вам лучше не знать, тем более справку о экологической безопасности вам выдадут в любом ОП



ответа по существу не услышим? а так же интерес метод, как вы определяете где плохой бетон, а где хороший советский, который хоть в борщ кидай или только по возрасту?



гипер-пластификаторы, гы.. вы хоть раз в жизни принимали и укладывали заводской бетон? зачем вообще нужна разная подвижность и как она влияет на марочную прочность понимаете? ответа по существу не услышим? а так же интерес метод, как вы определяете где плохой бетон, а где хороший советский, который хоть в борщ кидайили только по возрасту?гипер-пластификаторы, гы.. вы хоть раз в жизни принимали и укладывали заводской бетон? зачем вообще нужна разная подвижность и как она влияет на марочную прочность понимаете?

Класс.Меня еще один архитектор-строитель решил проэкзаменовать.Извините,не знаю сколько вам лет, но бетон М600 ( тогда еще не были введены классы) я делал для полосы и старта буран 40 лет назад.там же впервые был применен в промышленных масштабах в СССР суперпластификатор С-3.Про проблемы с долговременной прочностью бетона сделанного на суперпластификаторах в отличие от клятого совкового на цементе Д0 я через пару лет узнал от коллег-аспирантов уже в МИСИ когда учился в аспирантуре на другой кафедре.Как ее решили впоследствии мне неведомо.А состав бетона если вы имеете отношение к строительству это коммерческая тайна бетонного завода о которой он не распространяется и не пишет ни в одном паспорте.Но тут на форуме есть коренной киевлянин с странным ником король обезъян и с обширными связями в строительных кругах. Обратитесь к нему и его друзья вам предоставят эту инфу. Могу только указать направление - начните с Ковальской, Выдубичи,хотя ,конечно, не только они.