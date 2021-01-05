Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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shapo написав: Там давно уже не супер, а гипер пластификаторы и еще много такого что вам лучше не знать, тем более справку о экологической безопасности вам выдадут в любом ОП
ответа по существу не услышим? а так же интерес метод, как вы определяете где плохой бетон, а где хороший советский, который хоть в борщ кидай или только по возрасту?
гипер-пластификаторы, гы.. вы хоть раз в жизни принимали и укладывали заводской бетон? зачем вообще нужна разная подвижность и как она влияет на марочную прочность понимаете?
Класс. Меня еще один архитектор-строитель решил проэкзаменовать. Извините,не знаю сколько вам лет, но бетон М600 ( тогда еще не были введены классы) я делал для полосы и старта буран 40 лет назад.там же впервые был применен в промышленных масштабах в СССР суперпластификатор С-3. Про проблемы с долговременной прочностью бетона сделанного на суперпластификаторах в отличие от клятого совкового на цементе Д0 я через пару лет узнал от коллег-аспирантов уже в МИСИ когда учился в аспирантуре на другой кафедре.Как ее решили впоследствии мне неведомо. А состав бетона если вы имеете отношение к строительству это коммерческая тайна бетонного завода о которой он не распространяется и не пишет ни в одном паспорте. Но тут на форуме есть коренной киевлянин с странным ником король обезъян и с обширными связями в строительных кругах. Обратитесь к нему и его друзья вам предоставят эту инфу. Могу только указать направление - начните с Ковальской, Выдубичи,хотя ,конечно, не только они.
Ничего себе, не знал что вы такой корифей. Ответ классный, про буран и про совковые пластификаторы, снимаю шляпу. Но что плохого и зачем начали добавлять в современный бетон осталось без ответа. Прям состав товарного бетона тайна за семью печатями, ага.
А как отличить без приборов один цемент от второго? Очень просто хороший в одинаковых условиях бетон набирает прочность быстрее. Марку, конечно на зуб не умею определять. И великим строителем себя не считаю. Но ушп сделал и залил, а это могут не только лишь все.
shapo написав:Класс. Меня еще один архитектор-строитель решил проэкзаменовать. Извините,не знаю сколько вам лет, но бетон М600 ( тогда еще не были введены классы) я делал для полосы и старта буран 40 лет назад.там же впервые был применен в промышленных масштабах в СССР суперпластификатор С-3. Про проблемы с долговременной прочностью бетона сделанного на суперпластификаторах в отличие от клятого совкового на цементе Д0 я через пару лет узнал от коллег-аспирантов уже в МИСИ когда учился в аспирантуре на другой кафедре.Как ее решили впоследствии мне неведомо. А состав бетона если вы имеете отношение к строительству это коммерческая тайна бетонного завода о которой он не распространяется и не пишет ни в одном паспорте. Но тут на форуме есть коренной киевлянин с странным ником король обезъян и с обширными связями в строительных кругах. Обратитесь к нему и его друзья вам предоставят эту инфу. Могу только указать направление - начните с Ковальской, Выдубичи,хотя ,конечно, не только они.
trololo написав:Ничего себе, не знал что вы такой корифей. Ответ классный, про буран и про совковые пластификаторы, снимаю шляпу. Но что плохого и зачем начали добавлять в современный бетон осталось без ответа. Прям состав товарного бетона тайна за семью печатями, ага.
А как отличить без приборов один цемент от второго? Очень просто хороший в одинаковых условиях бетон набирает прочность быстрее. Марку, конечно на зуб не умею определять. И великим строителем себя не считаю. Но ушп сделал и залил, а это могут не только лишь все.
1) Не за семью печатями,но никто вам кроме как по дружбе не скажет,тем более о том что я пишу. А поскольку проблема паскудная ,деньги в этом крутятся совсем не малые в суды ходить за клевету на честных парней и остаться после них в лучшем случае голым и босым не хочу. 2) Быстротвердеющие цементы известны уже лет 50 ,не меньше, но они в основном применяются на заводах ЖБИ для оборачиваемости опалубки хотя есть и на стройках. Также давно известны и ускорители, и замедлители твердения для бетона в зависимости от условий заказчика. Например, когда нужно далеко везти товарный бетон, то замедлитель твердения добавляют в качестве добавки. Но говорить что тот цемент лютый, а этот нет нельзя даже исходя из марки цемента- иногда М400 предпочтительнее М500.
shapo написав:2) Быстротвердеющие цементы известны уже лет 50 ,не меньше, но они в основном применяются на заводах ЖБИ для оборачиваемости опалубки хотя есть и на стройках. Также давно известны и ускорители, и замедлители твердения для бетона в зависимости от условий заказчика. Например, когда нужно далеко везти товарный бетон, то замедлитель твердения добавляют в качестве добавки. Но говорить что тот цемент лютый, а этот нет нельзя даже исходя из марки цемента- иногда М400 предпочтительнее М500.
Да я в курсе и про замедлители и про ускорители, сейчас в любом магазе разных присадок на любой вкус. Многие до сих пор Фейри льют. Но чтобы их добавили в бетон, надо платить. Вы как то намешали все вместе. Экологию, прочность, подвижность, время схватывания.. Иногда пластификаторы вовсе не нужны. Я брал на фундамент в25 п4 потому что укладка с насоса. Некоторые для увеличения подвижности просто добавляют воды, очень экологично. Но снижает марку. Непонятно что обсуждаем и что там потом вредного в бетоне и как оно на что влияет.
Бывалый написав:Много пишут о шуме от соседей в квартире, но забывают, что в частном доме, если он не на отшибе, тоже может тоже не повезти с соседями. У знакомых сосед уехал и видимо сдает дом посуточно. На выходных там такой шум до 6-ти утра. Собираются компании и гуляют. У других знакомых началась мини война из - за того что соседям мешал живой забор из туй они решили их покрамсать. У меня у двух соседей были проблемы по работе. Один выбирался на судейский пост, так "активисты" дежурили под домом, а место встречи под моим(так как табличка с адресом висит). Второй управляющий по проблемным объектам, тоже время от времени приезжают органы и не исключены титушки, которые могут не туда что-то кинуть. И таких историй можно еще много написать. Да и банальный шум газонокосилки или пилы, его тоже слышно за несколько участков, не говоря уже о строительстве и ремонте. Так что и в квартире и в доме есть свои плюсы и минусы. И частный дом это далеко не всегда тихо.
Вы затронули вопрос породистости соседей. Во всяких ЕСах - Америках правила поведения жильцов в многоэтажках очень зарегулированы, что обеспечивает неимоверную популярность частных домов. Право собственности на квартиру это вообще-то иллюзия. Техническое недоразумение. Это как право собственности на пассажирское сидение в троллейбусе. По историческим меркам ещё вчера, многоквартирные дома были исключительно в виде доходных (арендных) домов и принадлежали одному владельцу. В СССР тоже не было частной собственности на квартиры, только на частные дома.
не так просто, навіть маючи власний будинок, все що твориться навколо нього, регулюєть асоціацією власників, від висоти трави на газоні, і правил паркування до стандарту поштової скриньки, і штрафи там космічні.
у СРСР була ще відомча власність і кооперативна,
в Польщі є TBS, є багатоквартирні будинки із пайкою власності в землі, є що просто стоять на землі орендованої у громади.
Vlad442 написав:В частном секторе точек соприкосновения с соседями намного больше, чем в квартире. Недаром говорят, что вы покупаете не дом, а соседей. А бензопилы, газонокосилки это такой же неотъемлемый атрибут, как и щебетание птичек.
Влад, в приватному будинку в тебе два сусіди з якими ти межуєш, і ще з 3 через дорогу, і з десяток в 100м околиці. Чоловік так з 20.
В багатоквартирному в тебе може бути і 2000 сусідів.
По власному досвіді можу сказати, що після 90х коли вимерли алкаші та стало спокійно по селах.
Потім трохи з 2014 понаїхало з лугандона і погіршилася ситуація, але не дуже і точково.
kingkongovets написав:назови мне еще один архитектурный ансамбль в киеве кроме крещатика еще один понаех мне будет про "райский киев 80х" в уши ссать, бгг
Вот такими ансамблями было застроено все, от восточного берлина до владивостока
При этом все же советская архитектура центров Минска и Москвы - это культурное наследие. А в Киеве этого нет. Тут можно по сути согласиться с Конгом (хотя по форме - это напыщенная обезьяна ) Вопрос - почему? Киев и Минск примерно одинаково пострадали во время войны и отстраивались одновременно. Возможно, роль сыграла личность местных партруководителей...
airmax78 написав:Ну ладно вам, утрировать. Просто в многоквартирном доме собственник должен четко понимать: что его и что он может менять, а что - общее и что он трогать не смеет. Ну и правила общежития соблюдать. Но мы в обществе живем, поэтому соблюдать эти правила - залог комфортной и безопасной жизни общества в целом. Именно поэтому, мне кажется, вильнолюдям так сложно построить нормальное государство. Все норовит скатиться либо в диктатуру, либо в анархию.
скажімо в густонаселній Німеччині від хуторянства давно позбулися і встановили правила (Магдебурзьке право, можна навіть привести як приклад). А Бісмарк построїв німців та привчив остаточно до порядку. А в Україні урбанізація почалася при Хрущові, так що хуторяньсько-анархійно-вільнолюдний позив тут не приборкано.