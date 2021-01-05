Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Я здесь уже рассказывал о составе нынешнего бетона в сравнении с тем что делалось при клятом совке. Если бы люди знали эти детали,то особенно чувствительные к экологии быстро бы переехали в совкошлак или село,знаток качества строительства. Если не иметь элементарного представления о развития города хотя бы на 10 лет вперед, убивать инфраструктуру города и не вкладывать ни копейки в ремонт старого жилого фонда как это делается 30 лет всеми "гениальными" мэрами,то все рано или поздно превратится в гетто, и свечки в 25 этажей этому подвержены гораздо в большей степени чем 5-ти этажные хрущебы или 9-ти этажные брежневки.
что значит вкладывать в ремонт старого жилого фонда? То есть владение 40лет условным хрущем хозяина ни к чему не обязывает? Вам должны дом ремонтировать? Осбб и вперёд. Вот был на г Сталинграда в 16ти этажках. Осбб меняет лифты, ставит теплонасосы, скинулись по 10 кгрн с квартиры, теперь внимание, на протяжении 3х месяцев. Некоторым разбили на платежи.
UA написав: Vlad, у вас же вроде нет квартир в монолитных домах?
Не будет хорошо. В монолите шум распространяется по монолитному перекрытию на десятки метров по горизонтали. По несущим монолитным колонам на несколько этажей вверх и вниз.
В монолит каркасных домах, соседи просто осознают сложность ситуации с шумом и договариваются, принимают меры по снижению источников шума.
Например покупают силиконовые насадки на ножки стульев - диванов. В Леруа целый отдел на эту тематику имеется.
Иначе никак. Арендаторы назад в совкошлаковые бабушатники- брежневки сбегают.
Кода жалуются на соседнюю квартиру, то речь о воздушном шуме, который монолит не проводит. У монолита проблема с ударными звуками. Я когда жил на Сталинграда, то однуха с двух сторон имела монолитную стену, за все время проживания не слышал и звука оттуда, хотя соседи постоянно спрашивали не мешает ли мне их телевизор в комнате со смежной стеной. с кирпичной перегородкой (в кирпич) отлично слышал телевизор поставленный на громкость выше среднего, при газоблоке слышал звонок телефона, сильный храп, разговоры не на повышенных тонах.
Я ж и говорю, вопрос пригодности к проживанию монолит-каркасных домов, это вопрос породистости соседей. Критичность мышления базисный фактор в определении bыдло или нет сосед.
hume написав:..много безхозного пространства которое непонятно на чьем балансе превращается в пустыри.
сей факт не имеет никакого отношения к советской застройке, а скорее к разгильдяйству и бесхозяйственности и пофигизму. ЗЫ вообще, читаю комменты, тихо офигеваю. панельная застройка была прямым следствием послевоенной разрухи, на фоне быстрого роста населения. Красота и эстетика на том этапе вторичны - важно было быстро и недорого расселить миллионы людей, теснящихся в коммуналках и прочих бараках. Многие из злопыхателей, сами скорее всего выросшие в панельках, излишне волают на них, так как тупо не пробовали жить в бараках с толчком на улице, в окружении весьма пестрого контингента. тут я однозначно на стороне Франта и 100% уверен, что иного пути на ТОМ этапе не было. Что с этим добром сейчас делать - хрен его знает, если в б/ГДР их ренновацией занимаются с начала 90-х, то у нас стоят почти в первозданном виде, пестрят клаптыкамы пенопласта, весело постекленными балконами. Хорошо, хоть спутниковые тарелки из моды вышли
shapo написав:2) Быстротвердеющие цементы известны уже лет 50 ,не меньше, но они в основном применяются на заводах ЖБИ для оборачиваемости опалубки хотя есть и на стройках. Также давно известны и ускорители, и замедлители твердения для бетона в зависимости от условий заказчика. Например, когда нужно далеко везти товарный бетон, то замедлитель твердения добавляют в качестве добавки. Но говорить что тот цемент лютый, а этот нет нельзя даже исходя из марки цемента- иногда М400 предпочтительнее М500.
Да я в курсе и про замедлители и про ускорители, сейчас в любом магазе разных присадок на любой вкус. Многие до сих пор Фейри льют. Но чтобы их добавили в бетон, надо платить. Вы как то намешали все вместе. Экологию, прочность, подвижность, время схватывания.. Иногда пластификаторы вовсе не нужны. Я брал на фундамент в25 п4 потому что укладка с насоса. Некоторые для увеличения подвижности просто добавляют воды, очень экологично. Но снижает марку. Непонятно что обсуждаем и что там потом вредного в бетоне и как оно на что влияет.
Я потому и намешал характеристики что каждый бетон и цемент для него делается для конкретных задач и под него подбирается состав в лаборатории бетонного завода.Без супер и гиперпластификаторов на 1м3 бетона сейчас бы сыпали на 70-80 кг цемента больше как 40 лет назад, поэтому без них бетон давно не делают. Учитывая ваши обширные познания в строительстве могли бы и сами ответить в каких случаях М400 предпочтительнее М500 - как минимум когда конструкция будет находится в условиях повышенной влажности как фундамент с высоко стоящими грунтовыми водами или когда нужно более медленное твердение. Но т.к.форум не по товарному бетону, то для более полных ответов рекомендую поработать в лаборатории при бетонном заводе или поучиться в КИСИ, а я с преподаванием расстался 32 года назад
"архитектурные ансамбли" строятся с нуля, как было со взорванным кудрей и отстроенным после войны крещатиком, на котором остался лишь один квартал, да ныне уже снесенный дом, в котором был ресторан столичный кстати шоп понять как выглядел довоенный крещатик можно посмотреть на нынешнюю сагайдачного - узкий, низкоэтажный и практически без деревьев, ну разве шо цум успели до войны отгрохать киев всегда застраивался точечно и хаотично и пережил несколько строительных бумов, а его жители всегда были недовольны новыми архитектурными веяниями и застройками и точно так же поливали грязью гинзбурга, морозова, терещенко и прочих застройщиков, как сейчас поливают нынешних кстати все они были понаехами, как и архитекторы городецкий, беретти, растрелли и прочие, кто приложил руку к созданию тех зданий, которые и составляют "исторический облик киева" а те кто действительно помнит киев при совке - я имею в виду именно его центр - не даст мне соврать и подтвердит, шо это был полугород-полусело с торчащими там и сям советскими кондовыми многоэтажками среди ушатанных дореволюционных домиков, заросших пустырей и промзон, за редкими исключениями в виде сохранившихся кварталов в бывшем старокиевском районе "архитектурные ансамбли построенных для людей" спальников типа оболони, русановки, лесного, борщаги и прочих троещин пусть обсуждают франты, шапо и флаймены - для киевлянина они киевом никогда не были
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
hume написав:..много безхозного пространства которое непонятно на чьем балансе превращается в пустыри.
сей факт не имеет никакого отношения к советской застройке, а скорее к разгильдяйству и бесхозяйственности и пофигизму. ЗЫ вообще, читаю комменты, тихо офигеваю. панельная застройка была прямым следствием послевоенной разрухи, на фоне быстрого роста населения. Красота и эстетика на том этапе вторичны - важно было быстро и недорого расселить миллионы людей, теснящихся в коммуналках и прочих бараках. Многие из злопыхателей, сами скорее всего выросшие в панельках, излишне волают на них, так как тупо не пробовали жить в бараках с толчком на улице, в окружении весьма пестрого контингента. тут я однозначно на стороне Франта и 100% уверен, что иного пути на ТОМ этапе не было. Что с этим добром сейчас делать - хрен его знает, если в б/ГДР их ренновацией занимаются с начала 90-х, то у нас стоят почти в первозданном виде, пестрят клаптыкамы пенопласта, весело постекленными балконами. Хорошо, хоть спутниковые тарелки из моды вышли
Это не совсем правда. Возможности строить нормально были. Но просто зачем? Деньги нужны были на гонку вооружений, на космическую гонку, на поддержку соцлагеря и людоедских режимов в Африке. Не до красоты собственных городов было. Народ и в хрущах мог перекантоваться и на москвичах поездить (если супер повезет).
плюсанул из личного опыта - моим соседом в ирпене был некий дима гордон, крышевавший тогда всевозможных колдунов, ясновидящих и прочих аферистов и устраивавший иногда шумные гулянки когда к нему приезжали его мутные гости пришлось несколько раз устроить с друзьями небольшие канонады паля в воздух из скс-са, сайги и реммингтона 12го калибра шоп они поприходили в чувство и вели себя прилично а у моего кента, жившего в соседней романовке, иногда жутко воняли незакрытые сортиры во дворах соседей и он палил из 16го калибра шоп не орать шоп их позакрывали
Проблема конечно имеет место быть, потому соседей в частном секторе нужно перед покупкой дома или участка изучать не менее пристально чем в какой нибудь хрущевке. У меня по молодости была такая же фигня-сначала приобрёл первый в жизни участок (очень удобное расположение было), а потом узнал, что с одной стороны настоящие засранцы. Притом два подряд-летом ещё нормуль, а зимой начинают из экономии топить всяким дерьмецом, создавая приличную вонь при неудачном ветре, а весной любят свежего навоза на огороды привезти и не запахивать его долго в землю. Потому от постройки дома там благоразумно отказался. Второй участок выбирал более тщательно, потому сейчас не жалуюсь. Если же по сторонам "голая земля" и никто пока не живёт, то тут уже вопрос везения, как вариант купить пару-тройку участков(при возможности) и построить дом по центру, дабы до будущих соседей было подальше. Когда то был у меня и такой вариант на берегу озера(много продавалось свободных участков), но тоже не взял т.к. там нужно было строиться либо возле самой дороги, либо на приличном склоне на север. В общем нужно хорошо думать и анализировать перед покупкой. п.с. У знакомых в Ирпене сосед не менее "весёлый"-некая Верка Сердючка. Аналогично задолбались воевать из-за частых гулянок до утра.
sequence написав: панельная застройка была прямым следствием послевоенной разрухи, на фоне быстрого роста населения. Красота и эстетика на том этапе вторичны - важно было быстро и недорого расселить миллионы людей, теснящихся в коммуналках и прочих бараках.
зато сейчас жители подобного совкошлака, приватизированного ими практически нашару, исходят на говно и плюются ядом, видя как рядом с их ушатанными и изуродованными ими же самими домами, на бесхозных вытоптанных пустырях, на которых они привыкли бесплатно парковать свои авто, строятся новые, более комфортные дома,и ненавистные им понаехи покупают (а не получают, как они и их предки) в них квартиры да - эти дома тоже часто нельзя назвать шедеврами архитектуры - лично я называю большинство из них говностроями - но они точно так же решают проблему дефицита жилья и "красота и эстетика" их точно так же вторична для их покупателей и жильцов, по сравнению с их стоимостью и пока на них будет спрос их будут клепать, несмотря ни на каких мэров селяви, бл - добро пожаловать в реальность
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
[ud]ROP » 25.11.2019 20:33[/ud] написав:Будем стеклить белым, так дешевле.Кондёры я видел в первой секции, уже висят косо криво относительно друг друга, а по поводу остекления белым пусть владельцы подумают, чтобы от соседних домов не отличаться.
Все-таки цена - это хоть какой-то минимальный фильтр. В Ричмонде тоже половина остеклителей была, но о том, чтобы белыми профилями стеклиться (потому что так дешевле) даже никто не заикался.
hume написав:..много безхозного пространства которое непонятно на чьем балансе превращается в пустыри.
сей факт не имеет никакого отношения к советской застройке, а скорее к разгильдяйству и бесхозяйственности и пофигизму. ЗЫ вообще, читаю комменты, тихо офигеваю. панельная застройка была прямым следствием послевоенной разрухи, на фоне быстрого роста населения. Красота и эстетика на том этапе вторичны - важно было быстро и недорого расселить миллионы людей, теснящихся в коммуналках и прочих бараках. Многие из злопыхателей, сами скорее всего выросшие в панельках, излишне волают на них, так как тупо не пробовали жить в бараках с толчком на улице, в окружении весьма пестрого контингента. тут я однозначно на стороне Франта и 100% уверен, что иного пути на ТОМ этапе не было. Что с этим добром сейчас делать - хрен его знает, если в б/ГДР их ренновацией занимаются с начала 90-х, то у нас стоят почти в первозданном виде, пестрят клаптыкамы пенопласта, весело постекленными балконами. Хорошо, хоть спутниковые тарелки из моды вышли
Почему больше нигде в странах Европы такого нет? Или нужно было расселить только совок, в других странах никого не расселяли? У меня есть знакомый, который уверен, что если бы не было революции, то технического прогресса никакого не было на территории СССР.
Нигде в мире таких районов нет, но и в бараках никтотне живёт. Парадокс какой то.