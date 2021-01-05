Додано: Суб 16 січ, 2021 15:09

kingkongovets написав: Бывалый



плюсанул

из личного опыта - моим соседом в ирпене был некий дима гордон, крышевавший тогда всевозможных колдунов, ясновидящих и прочих аферистов и устраивавший иногда шумные гулянки когда к нему приезжали его мутные гости

пришлось несколько раз устроить с друзьями небольшие канонады паля в воздух из скс-са, сайги и реммингтона 12го калибра шоп они поприходили в чувство и вели себя прилично

а у моего кента, жившего в соседней романовке, иногда жутко воняли незакрытые сортиры во дворах соседей и он палил из 16го калибра шоп не орать шоп их позакрывали плюсанулиз личного опыта - моим соседом в ирпене был некий дима гордон, крышевавший тогда всевозможных колдунов, ясновидящих и прочих аферистов и устраивавший иногда шумные гулянки когда к нему приезжали его мутные гостипришлось несколько раз устроить с друзьями небольшие канонады паля в воздух из скс-са, сайги и реммингтона 12го калибра шоп они поприходили в чувство и вели себя приличноа у моего кента, жившего в соседней романовке, иногда жутко воняли незакрытые сортиры во дворах соседей и он палил из 16го калибра шоп не орать шоп их позакрывали

Проблема конечно имеет место быть, потому соседей в частном секторе нужно перед покупкой дома или участка изучать не менее пристально чем в какой нибудь хрущевке. У меня по молодости была такая же фигня-сначала приобрёл первый в жизни участок (очень удобное расположение было), а потом узнал, что с одной стороны настоящие засранцы. Притом два подряд-летом ещё нормуль, а зимой начинают из экономии топить всяким дерьмецом, создавая приличную вонь при неудачном ветре, а весной любят свежего навоза на огороды привезти и не запахивать его долго в землю.Потому от постройки дома там благоразумно отказался. Второй участок выбирал более тщательно, потому сейчас не жалуюсь. Если же по сторонам "голая земля" и никто пока не живёт, то тут уже вопрос везения, как вариант купить пару-тройку участков(при возможности) и построить дом по центру, дабы до будущих соседей было подальше. Когда то был у меня и такой вариант на берегу озера(много продавалось свободных участков), но тоже не взял т.к. там нужно было строиться либо возле самой дороги, либо на приличном склоне на север. В общем нужно хорошо думать и анализировать перед покупкой.п.с. У знакомых в Ирпене сосед не менее "весёлый"-некая Верка Сердючка. Аналогично задолбались воевать из-за частых гулянок до утра.