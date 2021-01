Додано: Суб 16 січ, 2021 14:57



кстати шоп понять как выглядел довоенный крещатик можно посмотреть на нынешнюю сагайдачного - узкий, низкоэтажный и практически без деревьев, ну разве шо цум успели до войны отгрохать

киев всегда застраивался точечно и хаотично и пережил несколько строительных бумов, а его жители всегда были недовольны новыми архитектурными веяниями и застройками и точно так же поливали грязью гинзбурга, морозова, терещенко и прочих застройщиков, как сейчас поливают нынешних

кстати все они были понаехами, как и архитекторы городецкий, беретти, растрелли и прочие, кто приложил руку к созданию тех зданий, которые и составляют "исторический облик киева"

а те кто действительно помнит киев при совке - я имею в виду именно его центр - не даст мне соврать и подтвердит, шо это был полугород-полусело с торчащими там и сям советскими кондовыми многоэтажками среди ушатанных дореволюционных домиков, заросших пустырей и промзон, за редкими исключениями в виде сохранившихся кварталов в бывшем старокиевском районе

"архитектурные ансамбли построенных для людей" спальников типа оболони, русановки, лесного, борщаги и прочих троещин пусть обсуждают франты, шапо и флаймены - для киевлянина они киевом никогда не были





