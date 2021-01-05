Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:.. Не до красоты собственных городов было.
верно, такую задачу не ставили. но ту, что ставили - с оговорками выполнили. Если хотя бы один из строителей "новой франции" так работал, то у нас всякие ВВП не были ниже уровня 1990го, не правда? но то меня куда то не туда несет, а примеров ренноваций уйма, вот один описал варламов https://varlamov.ru/3733528.html
kingkongovets написав:"архитектурные ансамбли" строятся с нуля, как было со взорванным кудрей и отстроенным после войны крещатиком, на котором остался лишь один квартал, да ныне уже снесенный дом, в котором был ресторан столичный кстати шоп понять как выглядел довоенный крещатик можно посмотреть на нынешнюю сагайдачного - узкий, низкоэтажный и практически без деревьев, ну разве шо цум успели до войны отгрохать киев всегда застраивался точечно и хаотично и пережил несколько строительных бумов, а его жители всегда были недовольны новыми архитектурными веяниями и застройками и точно так же поливали грязью гинзбурга, морозова, терещенко и прочих застройщиков, как сейчас поливают нынешних кстати все они были понаехами, как и архитекторы городецкий, беретти, растрелли и прочие, кто приложил руку к созданию тех зданий, которые и составляют "исторический облик киева" а те кто действительно помнит киев при совке - я имею в виду именно его центр - не даст мне соврать и подтвердит, шо это был полугород-полусело с торчащими там и сям советскими кондовыми многоэтажками среди ушатанных дореволюционных домиков, заросших пустырей и промзон, за редкими исключениями в виде сохранившихся кварталов в бывшем старокиевском районе "архитектурные ансамбли построенных для людей" спальников типа оболони, русановки, лесного, борщаги и прочих троещин пусть обсуждают франты, шапо и флаймены - для киевлянина они киевом никогда не были
Ох уж мне эти коренные киевляне. Работал с одним таким гордо называвшим Нижний Печерск Теличкой, бульвар Шевченко Бибиковым, а Киевом только Липки и который родился в коммуналке на Репина, а переселили его на Московскую площадь. Конечно, сравнивать Киев с Питером, Краковом, Прагой или Парижем просто глупо, но в любом городе есть свой шарм и плеваться в прошлое не видя нынешнего убожества не признак ума. Кстати, на Подоле есть несколько интересных зданий эпохи конструктивизма который внук бабушки проектировавшей Харьковский Газпром не заметил
UA написав:[quote Я ж и говорю, вопрос пригодности к проживанию монолит-каркасных домов, это вопрос породистости соседей. Критичность мышления базисный фактор в определении bыдло или нет сосед.
Проживание в любом многоквартирном доме это рулетка. И чем больше соседей, тем шанс попасть на отморозка гораздо выше. Был случай. В квартиру через этаж заселился музыкант, который начал преподавательскую деятельность на дому. Парню с низу от него, соотвст на до мой, это дело надоедало и он достал пионерский горн. Вот такой весёлый день был, один начинал играть, а второй ему мешать дудя в горн. Эх, веселое время было
airmax78 написав:Это не совсем правда. Возможности строить нормально были. Но просто зачем? Деньги нужны были на гонку вооружений, на космическую гонку, на поддержку соцлагеря и людоедских режимов в Африке. Не до красоты собственных городов было. Народ и в хрущах мог перекантоваться и на москвичах поездить (если супер повезет).
А сейчас по-другому? Народ перекантовывается в 25-этажных человейниках и ездит на американском разбитом сэконд-хенде. И это еще атрибуты успеха - жить в новострое и ездить на личном авто