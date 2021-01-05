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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6233623462356236

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:15

  airmax78 написав:.. Не до красоты собственных городов было.

верно, такую задачу не ставили.
но ту, что ставили - с оговорками выполнили.
Если хотя бы один из строителей "новой франции" так работал, то у нас всякие ВВП не были ниже уровня 1990го, не правда?
но то меня куда то не туда несет, а примеров ренноваций уйма, вот один описал варламов
https://varlamov.ru/3733528.html
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:17

  kingkongovets написав:"архитектурные ансамбли" строятся с нуля, как было со взорванным кудрей и отстроенным после войны крещатиком, на котором остался лишь один квартал, да ныне уже снесенный дом, в котором был ресторан столичный
кстати шоп понять как выглядел довоенный крещатик можно посмотреть на нынешнюю сагайдачного - узкий, низкоэтажный и практически без деревьев, ну разве шо цум успели до войны отгрохать
киев всегда застраивался точечно и хаотично и пережил несколько строительных бумов, а его жители всегда были недовольны новыми архитектурными веяниями и застройками и точно так же поливали грязью гинзбурга, морозова, терещенко и прочих застройщиков, как сейчас поливают нынешних
кстати все они были понаехами, как и архитекторы городецкий, беретти, растрелли и прочие, кто приложил руку к созданию тех зданий, которые и составляют "исторический облик киева"
а те кто действительно помнит киев при совке - я имею в виду именно его центр - не даст мне соврать и подтвердит, шо это был полугород-полусело с торчащими там и сям советскими кондовыми многоэтажками среди ушатанных дореволюционных домиков, заросших пустырей и промзон, за редкими исключениями в виде сохранившихся кварталов в бывшем старокиевском районе
"архитектурные ансамбли построенных для людей" спальников типа оболони, русановки, лесного, борщаги и прочих троещин пусть обсуждают франты, шапо и флаймены - для киевлянина они киевом никогда не были


Зображення


Ох уж мне эти коренные киевляне. Работал с одним таким гордо называвшим Нижний Печерск Теличкой, бульвар Шевченко Бибиковым, а Киевом только Липки и который родился в коммуналке на Репина, а переселили его на Московскую площадь.
Конечно, сравнивать Киев с Питером, Краковом, Прагой или Парижем просто глупо, но в любом городе есть свой шарм и плеваться в прошлое не видя нынешнего убожества не признак ума.
Кстати, на Подоле есть несколько интересных зданий эпохи конструктивизма который внук бабушки проектировавшей Харьковский Газпром не заметил
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:17

  UA написав:[quote
Я ж и говорю, вопрос пригодности к проживанию монолит-каркасных домов, это вопрос породистости соседей.
Критичность мышления базисный фактор в определении bыдло или нет сосед.

Проживание в любом многоквартирном доме это рулетка. И чем больше соседей, тем шанс попасть на отморозка гораздо выше. Был случай. В квартиру через этаж заселился музыкант, который начал преподавательскую деятельность на дому. Парню с низу от него, соотвст на до мой, это дело надоедало и он достал пионерский горн. Вот такой весёлый день был, один начинал играть, а второй ему мешать дудя в горн. Эх, веселое время было
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:21

  airmax78 написав:Это не совсем правда. Возможности строить нормально были. Но просто зачем? Деньги нужны были на гонку вооружений, на космическую гонку, на поддержку соцлагеря и людоедских режимов в Африке. Не до красоты собственных городов было. Народ и в хрущах мог перекантоваться и на москвичах поездить (если супер повезет).


А сейчас по-другому? Народ перекантовывается в 25-этажных человейниках и ездит на американском разбитом сэконд-хенде. И это еще атрибуты успеха - жить в новострое и ездить на личном авто
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