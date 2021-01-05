Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:.. Не до красоты собственных городов было.
верно, такую задачу не ставили. но ту, что ставили - с оговорками выполнили. Если хотя бы один из строителей "новой франции" так работал, то у нас всякие ВВП не были ниже уровня 1990го, не правда? но то меня куда то не туда несет, а примеров ренноваций уйма, вот один описал варламов https://varlamov.ru/3733528.html
kingkongovets написав:"архитектурные ансамбли" строятся с нуля, как было со взорванным кудрей и отстроенным после войны крещатиком, на котором остался лишь один квартал, да ныне уже снесенный дом, в котором был ресторан столичный кстати шоп понять как выглядел довоенный крещатик можно посмотреть на нынешнюю сагайдачного - узкий, низкоэтажный и практически без деревьев, ну разве шо цум успели до войны отгрохать киев всегда застраивался точечно и хаотично и пережил несколько строительных бумов, а его жители всегда были недовольны новыми архитектурными веяниями и застройками и точно так же поливали грязью гинзбурга, морозова, терещенко и прочих застройщиков, как сейчас поливают нынешних кстати все они были понаехами, как и архитекторы городецкий, беретти, растрелли и прочие, кто приложил руку к созданию тех зданий, которые и составляют "исторический облик киева" а те кто действительно помнит киев при совке - я имею в виду именно его центр - не даст мне соврать и подтвердит, шо это был полугород-полусело с торчащими там и сям советскими кондовыми многоэтажками среди ушатанных дореволюционных домиков, заросших пустырей и промзон, за редкими исключениями в виде сохранившихся кварталов в бывшем старокиевском районе "архитектурные ансамбли построенных для людей" спальников типа оболони, русановки, лесного, борщаги и прочих троещин пусть обсуждают франты, шапо и флаймены - для киевлянина они киевом никогда не были
Ох уж мне эти коренные киевляне. Работал с одним таким гордо называвшим Нижний Печерск Теличкой, бульвар Шевченко Бибиковым, а Киевом только Липки и который родился в коммуналке на Репина, а переселили его на Московскую площадь. Конечно, сравнивать Киев с Питером, Краковом, Прагой или Парижем просто глупо, но в любом городе есть свой шарм и плеваться в прошлое не видя нынешнего убожества не признак ума. Кстати, на Подоле есть несколько интересных зданий эпохи конструктивизма который внук бабушки проектировавшей Харьковский Газпром не заметил
UA написав:[quote Я ж и говорю, вопрос пригодности к проживанию монолит-каркасных домов, это вопрос породистости соседей. Критичность мышления базисный фактор в определении bыдло или нет сосед.
Проживание в любом многоквартирном доме это рулетка. И чем больше соседей, тем шанс попасть на отморозка гораздо выше. Был случай. В квартиру через этаж заселился музыкант, который начал преподавательскую деятельность на дому. Парню с низу от него, соотвст на до мой, это дело надоедало и он достал пионерский горн. Вот такой весёлый день был, один начинал играть, а второй ему мешать дудя в горн. Эх, веселое время было
airmax78 написав:Это не совсем правда. Возможности строить нормально были. Но просто зачем? Деньги нужны были на гонку вооружений, на космическую гонку, на поддержку соцлагеря и людоедских режимов в Африке. Не до красоты собственных городов было. Народ и в хрущах мог перекантоваться и на москвичах поездить (если супер повезет).
А сейчас по-другому? Народ перекантовывается в 25-этажных человейниках и ездит на американском разбитом сэконд-хенде. И это еще атрибуты успеха - жить в новострое и иметь личный авто
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 16 січ, 2021 15:23, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin тут все верно, но никто не может предугадать всего, а добропорядочный сосед всегда может внезапно продатьдом конченному неадеквату кстати еще о смрадном киеве и экологичном пригороде - меня в ирпене капец как напрягали дымы от печек и каминов соседей, а особенно от частых лесных пожаров и тлеющих торфянников, точно так же сейчас на это жалуется мой приятель, живущий в пуховке, хотя казалось бы шо может быть экологичней этих двух мест а вот меня в ст петровцах сия чаша миновала, вас запах дыма не напрягает никогда?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: это фейк совкодрочерский миф, такой же как миф про самый вкусный пломбир при совке киев конечно подшаманили к олимпиаде 80 и к назначенной коммуняками годовщине его 1500-летия, но по факту он был сонным, провинциальным и достаточно неухоженным областным центром надо сказать, что в конце 70х-начале 80х в центре посносили огромное количество старых ветхих дореволюционных мещанских и доходных домов и частных одноэтажных хаток, а посреди города возле бессарабки торчала громадная полуразрушенная заброшка, на месте которой сейчас находится арена, мандарин-плаза и прорезана улица скоропадского а пустыри от снесенных домов "активисты" сейчас называют скверами и устраивают жуткую вонь по поводу их застройки, рубя при этом деньги с застройщиков на этих пустырях среди остатков снесенных домов прошло мое детство и мне смешно когда понаехи льют мне в уши про райскую красоту киева в 80х единственное - высаженные после войны каштаны на крещатике были в самом расцвете - это да тем кто хочет посмотреть как действительно выглядел киев в 80х предлагаю зайти этот сайт - тут все по улицам в алфавитном порядке, очень рекомендую для общего развития http://www.grad.kiev.ua/index.htm
А где тогда в союзе было ухожено? Может только в прибалтике и то далеко не везде. В той же Москве в 1988 за пол километра от Красной площади уже можно было встретить такой гадюшник... А про МО или регионы типа Саратова или Владимира я уж не говорю. На их фоне Киев был вполне нормуль.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Суб 16 січ, 2021 15:25, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:.. и "красота и эстетика" их точно так же вторична для их покупателей и жильцов, по сравнению с их стоимостью..
И я об этом! От того, что массовая стройка при "капитализме" перешла в частные руки, глобальных покращень киевляне не ощутили - более того, ухудшилась доступность всех благ, а качество строительства новобудов оставляет желать.. Пока не будет жесткого регулирования, как во всяких Германиях, все будет тока ухудшаться. Боюсь, что это может еще и на цену повлиять, падованы растишек не дадут соврать
hume написав:Почему больше нигде в странах Европы такого нет? Или нужно было расселить только совок, в других странах никого не расселяли? У меня есть знакомый, который уверен, что если бы не было революции, то технического прогресса никакого не было на территории СССР.
Нигде в мире таких районов нет, но и в бараках никтотне живёт. Парадокс какой то.
Взрывной рост промышленности. Заводы с 40 000-50 000 рабочих. Придумайте что то лучше, чем придумали советские архитекторы имя такие вводные данные.
Очень странно, что деиндустриализированный Киев продолжает наращивать свое население. Экономических причин пребывания всех этих людей тут уже нет.
drevlyanin написав:А где тогда в союзе было ухожено? Может только в прибалтике и то далеко не везде. В той же Москве в 1988 за пол километра от Красной площади уже можно было встретить такой гадюшник... А про МО или регионы типа Саратова или Владимира я уж не говорю. На их фоне Киев был вполне нормуль.
разговор не о том, а о том шо страдающие уже склерозом и деменцией совкодрочеры любят вешать лапшу как дескать было прекрасно в 80х и как стало плохо сейчас не было хорошо, сейчас стало однозначно лучше - вот шо я хотел сказать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
hume написав:.. Почему больше нигде в странах Европы такого нет? Или нужно было расселить только совок, в других странах никого не расселяли? ..
вы будете страшно удивлены, но вся Западная Европа, за редкими исключениями, вроде Берлина, Дрездена и еще нескольких городов, за которые велись жесткие бои, очень даже уцелела и после войны самой меньшей проблемой была жилищная. УССР и БССР, по которым потоптались с песнями и плясками сначала в одну строну, затем в другую, спалив то что не успели первые, представляли из себя по сути руины