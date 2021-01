Додано: Суб 16 січ, 2021 15:23

drevlyanin

тут все верно, но никто не может предугадать всего, а добропорядочный сосед всегда может внезапно продатьдом конченному неадеквату

кстати еще о смрадном киеве и экологичном пригороде - меня в ирпене капец как напрягали дымы от печек и каминов соседей, а особенно от частых лесных пожаров и тлеющих торфянников, точно так же сейчас на это жалуется мой приятель, живущий в пуховке, хотя казалось бы шо может быть экологичней этих двух мест

а вот меня в ст петровцах сия чаша миновала, вас запах дыма не напрягает никогда?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.