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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6234623562366237

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:36

  UA написав:Очень странно, что деиндустриализированный Киев продолжает наращивать свое население.
Экономических причин пребывания всех этих людей тут уже нет.


Это происходило за счет централизации функций управления. Но поскольку деиндустриализация - это явление не киевское, а общенациональное, централизировать стало нечего. А тут еще и развитие технологий, делающих удаленную работу не менее эффективной, но существенно менее затратной, чем стационарная.

Кстати, новое интересное исследование KPMG и Harvey Nash - 86% компаний перевели часть сотрудников на дистанционную работу, 43% - более половины штата. За 2020-й в технологии удаленных доступов было инвестировано несколько десятков миллиардов долларов, что говорит о долгосрочной стратегии бизнеса виртуализировать рабочие места

https://home.kpmg/ua/uk/home/media/pres ... ohiyi.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:38

  sequence написав:
  kingkongovets написав:.. и "красота и эстетика" их точно так же вторична для их покупателей и жильцов, по сравнению с их стоимостью..

И я об этом!
От того, что массовая стройка при "капитализме" перешла в частные руки, глобальных покращень киевляне не ощутили - более того, ухудшилась доступность всех благ, а качество строительства новобудов оставляет желать..
Пока не будет жесткого регулирования, как во всяких Германиях, все будет тока ухудшаться. Боюсь, что это может еще и на цену повлиять, падованы растишек не дадут соврать


вы серьезно?)
"ухудшилась доступность всех благ"? "качество оставляет желать"?)
не смешите, "бесплатность" советского жилья - такой же миф, как и качество советского строительства, а о доступности и выборе речь вообще не шла
ну а шо касается "жесткого регулирования как в германии" - откуда оно возьмется, если народ раз за разом упорно голосует за популистов, которые обещают им шото "дать"?

и еще - хватит уже повторять чушь о "растишках"
на форуме есть люди, являющиеся игроками этого рынка и имеющие для этого достаточные финансовые возможности - они говорят о реальном положении дел, а есть "безденежные доны(с), "аналитики" и мечтатели, пишущие стены текстов и приводящие уйму графиков в защиту своей теории всеобщего пздца и обвала и от инфы первых у них жутко подгорает, потому шо ставит крест на их теориях
поэтому нет никаких обвалишек и растишек - есть просто реалисты и мечтатели
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:42

  shapo написав: М400 предпочтительнее М500 - как минимум когда конструкция будет находится в условиях повышенной влажности как фундамент с высоко стоящими грунтовыми водами


с каких это пор М400 более влагостойкий чем М500?

или когда нужно более медленное твердение.


тогда и нужно применять замедлители, по идее. а не снижать итоговую прочность.
да и вообще меня не это интересовало, а неназваные вами добавки, их вред и т.д. удочку накинули и началось слегка увиливание. а звание преподавателя это иногда заслуженно, но обычно ничего не доказывает, вон на франта посмотреть.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:47

  kingkongovets написав:...
"ухудшилась доступность всех благ"? "качество оставляет желать"?)
Под благами я понимаю доступность социальных учереждений, транспортную нагрузку, досуг и т.д.
  kingkongovets написав:..ну а шо касается "жесткого регулирования как в германии" - откуда оно возьмется, если народ рад за разом упорно голосует за популистов, которые обещают им шото "дать"?
а вы так, со старта скажете правильный выбор?? я долго размышлял над этим и понял, что надо подать прошение о входе 51 штатом в США или дождаться инопланетян
  kingkongovets написав:и еще - хватит уже повторять чушь о "растишках"
..

для меня это хороший повод потролить - сам же живу в реальном мире, живом бизнесе с производством, откуда опосредованно вижу весь движ с недвигой.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:18

  trololo написав:
  shapo написав: М400 предпочтительнее М500 - как минимум когда конструкция будет находится в условиях повышенной влажности как фундамент с высоко стоящими грунтовыми водами


с каких это пор М400 более влагостойкий чем М500?

или когда нужно более медленное твердение.


тогда и нужно применять замедлители, по идее. а не снижать итоговую прочность.
да и вообще меня не это интересовало, а неназваные вами добавки, их вред и т.д. удочку накинули и началось слегка увиливание. а звание преподавателя это иногда заслуженно, но обычно ничего не доказывает, вон на франта посмотреть.

1)С состава клинкера для сравнимых марок пц400д0 и пц500д0
2) я вспомнил преподавание чтобы намекнуть вам, что процесс обучения вяжущим и бетонам закончен также как и объяснил почему не буду рассказывать вред нынешних бетонов и указал адрес куда нужно обратиться с этим вопросом хотя сомневаюсь что вам пойдут навстречу. Если вы не поняли с первого раза, то повторюсь ещё раз - идите за знаниями в лабораторию бетонного завода или киси, а не к продавцу в эпицентр
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:38

  sequence написав: для меня это хороший повод потролить - сам же живу в реальном мире, живом бизнесе с производством, откуда опосредованно вижу весь движ с недвигой.

Присоединюсь.
Давайте обсудим перспективы роста РН в самой быстро вымирающей стране мира :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Очень странно, что деиндустриализированный Киев продолжает наращивать свое население.
Экономических причин пребывания всех этих людей тут уже нет.

"Лишних" людей дешевле содержать в муравейниках и давать синекуру.
Работают роботы, а люди стригут друг друга и делают кофе. Максимум заняты в разработке игр и ПО для роботизированных заводов. Раньше зачем на заводе нужны были десятки тыс человек? Чтобы вручную толпой тягать вагонные колеса или копать лопатами ямы. Сейчас для этого есть специальные машины.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Присоединюсь.
Давайте обсудим перспективы роста РН в самой быстро вымирающей стране мира

Роста чего? Ценности? Очевидно, что будет падение и оно идет нерерывано все время в 90-ых. У каждого человека в распоряжении становится все больше метров. Цены? Возникает вопрос в чем? В долларах или гривнах? Тогда правильный вопрос - что теряет ценность быстрей, недвижиомость, или бумага?
Vlad442
 
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