Додано: Суб 16 січ, 2021 15:38

sequence написав: kingkongovets написав: .. и "красота и эстетика" их точно так же вторична для их покупателей и жильцов, по сравнению с их стоимостью.. .. и "красота и эстетика" их точно так же вторична для их покупателей и жильцов, по сравнению с их стоимостью..

И я об этом!

От того, что массовая стройка при "капитализме" перешла в частные руки, глобальных покращень киевляне не ощутили - более того, ухудшилась доступность всех благ, а качество строительства новобудов оставляет желать..

Пока не будет жесткого регулирования, как во всяких Германиях, все будет тока ухудшаться. Боюсь, что это может еще и на цену повлиять, падованы растишек не дадут соврать И я об этом!От того, что массовая стройка при "капитализме" перешла в частные руки, глобальных покращень киевляне не ощутили - более того, ухудшилась доступность всех благ, а качество строительства новобудов оставляет желать..Пока не будет жесткого регулирования, как во всяких Германиях, все будет тока ухудшаться. Боюсь, что это может еще и на цену повлиять, падованы растишек не дадут соврать



вы серьезно?)

"ухудшилась доступность всех благ"? "качество оставляет желать"?)

не смешите, "бесплатность" советского жилья - такой же миф, как и качество советского строительства, а о доступности и выборе речь вообще не шла

ну а шо касается "жесткого регулирования как в германии" - откуда оно возьмется, если народ раз за разом упорно голосует за популистов, которые обещают им шото "дать"?



и еще - хватит уже повторять чушь о "растишках"

на форуме есть люди, являющиеся игроками этого рынка и имеющие для этого достаточные финансовые возможности - они говорят о реальном положении дел, а есть "безденежные доны(с), "аналитики" и мечтатели, пишущие стены текстов и приводящие уйму графиков в защиту своей теории всеобщего пздца и обвала и от инфы первых у них жутко подгорает, потому шо ставит крест на их теориях

поэтому нет никаких обвалишек и растишек - есть просто реалисты и мечтатели вы серьезно?)"ухудшилась доступность всех благ"? "качество оставляет желать"?)не смешите, "бесплатность" советского жилья - такой же миф, как и качество советского строительства, а о доступности и выборе речь вообще не шлану а шо касается "жесткого регулирования как в германии" - откуда оно возьмется, если народ раз за разом упорно голосует за популистов, которые обещают им шото "дать"?и еще - хватит уже повторять чушь о "растишках"на форуме есть люди, являющиеся игроками этого рынка и имеющие для этого достаточные финансовые возможности - они говорят о реальном положении дел, а есть "безденежные доны(с), "аналитики" и мечтатели, пишущие стены текстов и приводящие уйму графиков в защиту своей теории всеобщего пздца и обвала и от инфы первых у них жутко подгорает, потому шо ставит крест на их теорияхпоэтому нет никаких обвалишек и растишек - есть просто реалисты и мечтатели

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.