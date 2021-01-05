Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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UA написав:Очень странно, что деиндустриализированный Киев продолжает наращивать свое население. Экономических причин пребывания всех этих людей тут уже нет.
Это происходило за счет централизации функций управления. Но поскольку деиндустриализация - это явление не киевское, а общенациональное, централизировать стало нечего. А тут еще и развитие технологий, делающих удаленную работу не менее эффективной, но существенно менее затратной, чем стационарная.
Кстати, новое интересное исследование KPMG и Harvey Nash - 86% компаний перевели часть сотрудников на дистанционную работу, 43% - более половины штата. За 2020-й в технологии удаленных доступов было инвестировано несколько десятков миллиардов долларов, что говорит о долгосрочной стратегии бизнеса виртуализировать рабочие места
kingkongovets написав:.. и "красота и эстетика" их точно так же вторична для их покупателей и жильцов, по сравнению с их стоимостью..
И я об этом! От того, что массовая стройка при "капитализме" перешла в частные руки, глобальных покращень киевляне не ощутили - более того, ухудшилась доступность всех благ, а качество строительства новобудов оставляет желать.. Пока не будет жесткого регулирования, как во всяких Германиях, все будет тока ухудшаться. Боюсь, что это может еще и на цену повлиять, падованы растишек не дадут соврать
вы серьезно?) "ухудшилась доступность всех благ"? "качество оставляет желать"?) не смешите, "бесплатность" советского жилья - такой же миф, как и качество советского строительства, а о доступности и выборе речь вообще не шла ну а шо касается "жесткого регулирования как в германии" - откуда оно возьмется, если народ раз за разом упорно голосует за популистов, которые обещают им шото "дать"?
и еще - хватит уже повторять чушь о "растишках" на форуме есть люди, являющиеся игроками этого рынка и имеющие для этого достаточные финансовые возможности - они говорят о реальном положении дел, а есть "безденежные доны(с), "аналитики" и мечтатели, пишущие стены текстов и приводящие уйму графиков в защиту своей теории всеобщего пздца и обвала и от инфы первых у них жутко подгорает, потому шо ставит крест на их теориях поэтому нет никаких обвалишек и растишек - есть просто реалисты и мечтатели
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
shapo написав: М400 предпочтительнее М500 - как минимум когда конструкция будет находится в условиях повышенной влажности как фундамент с высоко стоящими грунтовыми водами
с каких это пор М400 более влагостойкий чем М500?
или когда нужно более медленное твердение.
тогда и нужно применять замедлители, по идее. а не снижать итоговую прочность. да и вообще меня не это интересовало, а неназваные вами добавки, их вред и т.д. удочку накинули и началось слегка увиливание. а звание преподавателя это иногда заслуженно, но обычно ничего не доказывает, вон на франта посмотреть.
shapo написав: М400 предпочтительнее М500 - как минимум когда конструкция будет находится в условиях повышенной влажности как фундамент с высоко стоящими грунтовыми водами
с каких это пор М400 более влагостойкий чем М500?
или когда нужно более медленное твердение.
тогда и нужно применять замедлители, по идее. а не снижать итоговую прочность. да и вообще меня не это интересовало, а неназваные вами добавки, их вред и т.д. удочку накинули и началось слегка увиливание. а звание преподавателя это иногда заслуженно, но обычно ничего не доказывает, вон на франта посмотреть.
1)С состава клинкера для сравнимых марок пц400д0 и пц500д0 2) я вспомнил преподавание чтобы намекнуть вам, что процесс обучения вяжущим и бетонам закончен также как и объяснил почему не буду рассказывать вред нынешних бетонов и указал адрес куда нужно обратиться с этим вопросом хотя сомневаюсь что вам пойдут навстречу. Если вы не поняли с первого раза, то повторюсь ещё раз - идите за знаниями в лабораторию бетонного завода или киси, а не к продавцу в эпицентр
UA написав:Очень странно, что деиндустриализированный Киев продолжает наращивать свое население. Экономических причин пребывания всех этих людей тут уже нет.
"Лишних" людей дешевле содержать в муравейниках и давать синекуру. Работают роботы, а люди стригут друг друга и делают кофе. Максимум заняты в разработке игр и ПО для роботизированных заводов. Раньше зачем на заводе нужны были десятки тыс человек? Чтобы вручную толпой тягать вагонные колеса или копать лопатами ямы. Сейчас для этого есть специальные машины.
UA написав:Присоединюсь. Давайте обсудим перспективы роста РН в самой быстро вымирающей стране мира
Роста чего? Ценности? Очевидно, что будет падение и оно идет нерерывано все время в 90-ых. У каждого человека в распоряжении становится все больше метров. Цены? Возникает вопрос в чем? В долларах или гривнах? Тогда правильный вопрос - что теряет ценность быстрей, недвижиомость, или бумага?