Додано: Суб 16 січ, 2021 17:02

airmax78 написав: С форума Кардинала:

[ud] ROP » 25.11.2019 20:33 [/ud] написав: Будем стеклить белым, так дешевле.Кондёры я видел в первой секции, уже висят косо криво относительно друг друга, а по поводу остекления белым пусть владельцы подумают, чтобы от соседних домов не отличаться. Будем стеклить белым, так дешевле.Кондёры я видел в первой секции, уже висят косо криво относительно друг друга, а по поводу остекления белым пусть владельцы подумают, чтобы от соседних домов не отличаться.

Все-таки цена - это хоть какой-то минимальный фильтр. В Ричмонде тоже половина остеклителей была, но о том, чтобы белыми профилями стеклиться (потому что так дешевле) даже никто не заикался. С форума Кардинала:Все-таки цена - это хоть какой-то минимальный фильтр. В Ричмонде тоже половина остеклителей была, но о том, чтобы белыми профилями стеклиться (потому что так дешевле) даже никто не заикался.

Может стёбПо кардиналу ситуация такая - управляющая компания ни на что не годится, полные импотенты с кадрами из совкового жэка, вообще не моут устроить хоть какую то более менее нормальную работу, поэтому жильцы жк Альтер эго быстро перешли на управляющюую компанию Парк авенюГеос не может строить бизнес класс, он сразу начинает идти путём максимизации прибыли продавать, например, части крыш для пристроек. Зажал деньги на сетки под кондёры даже по сисеме 50\50 с жильцами первой секции.Итого в доме уже есть пристройки на всех крышах с официальными документами. Балконы пока никто не стеклил, возможно попались сознательные собственники. Но несколько квартир разделили на однухи, опять же с подачи Геоса и Управляющей компании. То есть покупать у Геоса бизнес класс под владение смысла не вижу.Кардиналу ещё повезло, у Аурума дела совсем хуже. Как будет в Арии хз. Короче, такое ощущение, что вся компания Геос выходцы из махрового совка, до них пока не может дойти, что их дома и придомовая территория это лучшая реклама