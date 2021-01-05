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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62356236623762386239>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:47

  kingkongovets написав:...
"ухудшилась доступность всех благ"? "качество оставляет желать"?)
Под благами я понимаю доступность социальных учереждений, транспортную нагрузку, досуг и т.д.
  kingkongovets написав:..ну а шо касается "жесткого регулирования как в германии" - откуда оно возьмется, если народ рад за разом упорно голосует за популистов, которые обещают им шото "дать"?
а вы так, со старта скажете правильный выбор?? я долго размышлял над этим и понял, что надо подать прошение о входе 51 штатом в США или дождаться инопланетян
  kingkongovets написав:и еще - хватит уже повторять чушь о "растишках"
..

для меня это хороший повод потролить - сам же живу в реальном мире, живом бизнесе с производством, откуда опосредованно вижу весь движ с недвигой.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:18

  trololo написав:
  shapo написав: М400 предпочтительнее М500 - как минимум когда конструкция будет находится в условиях повышенной влажности как фундамент с высоко стоящими грунтовыми водами


с каких это пор М400 более влагостойкий чем М500?

или когда нужно более медленное твердение.


тогда и нужно применять замедлители, по идее. а не снижать итоговую прочность.
да и вообще меня не это интересовало, а неназваные вами добавки, их вред и т.д. удочку накинули и началось слегка увиливание. а звание преподавателя это иногда заслуженно, но обычно ничего не доказывает, вон на франта посмотреть.

1)С состава клинкера для сравнимых марок пц400д0 и пц500д0
2) я вспомнил преподавание чтобы намекнуть вам, что процесс обучения вяжущим и бетонам закончен также как и объяснил почему не буду рассказывать вред нынешних бетонов и указал адрес куда нужно обратиться с этим вопросом хотя сомневаюсь что вам пойдут навстречу. Если вы не поняли с первого раза, то повторюсь ещё раз - идите за знаниями в лабораторию бетонного завода или киси, а не к продавцу в эпицентр
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:38

  sequence написав: для меня это хороший повод потролить - сам же живу в реальном мире, живом бизнесе с производством, откуда опосредованно вижу весь движ с недвигой.

Присоединюсь.
Давайте обсудим перспективы роста РН в самой быстро вымирающей стране мира :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Очень странно, что деиндустриализированный Киев продолжает наращивать свое население.
Экономических причин пребывания всех этих людей тут уже нет.

"Лишних" людей дешевле содержать в муравейниках и давать синекуру.
Работают роботы, а люди стригут друг друга и делают кофе. Максимум заняты в разработке игр и ПО для роботизированных заводов. Раньше зачем на заводе нужны были десятки тыс человек? Чтобы вручную толпой тягать вагонные колеса или копать лопатами ямы. Сейчас для этого есть специальные машины.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Присоединюсь.
Давайте обсудим перспективы роста РН в самой быстро вымирающей стране мира

Роста чего? Ценности? Очевидно, что будет падение и оно идет нерерывано все время в 90-ых. У каждого человека в распоряжении становится все больше метров. Цены? Возникает вопрос в чем? В долларах или гривнах? Тогда правильный вопрос - что теряет ценность быстрей, недвижиомость, или бумага?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:02

  airmax78 написав:С форума Кардинала:
[ud]ROP » 25.11.2019 20:33[/ud] написав:Будем стеклить белым, так дешевле.Кондёры я видел в первой секции, уже висят косо криво относительно друг друга, а по поводу остекления белым пусть владельцы подумают, чтобы от соседних домов не отличаться.

Все-таки цена - это хоть какой-то минимальный фильтр. В Ричмонде тоже половина остеклителей была, но о том, чтобы белыми профилями стеклиться (потому что так дешевле) даже никто не заикался.

Может стёб
По кардиналу ситуация такая - управляющая компания ни на что не годится, полные импотенты с кадрами из совкового жэка, вообще не моут устроить хоть какую то более менее нормальную работу, поэтому жильцы жк Альтер эго быстро перешли на управляющюую компанию Парк авеню
Геос не может строить бизнес класс, он сразу начинает идти путём максимизации прибыли продавать, например, части крыш для пристроек. Зажал деньги на сетки под кондёры даже по сисеме 50\50 с жильцами первой секции.

Итого в доме уже есть пристройки на всех крышах с официальными документами. Балконы пока никто не стеклил, возможно попались сознательные собственники. Но несколько квартир разделили на однухи, опять же с подачи Геоса и Управляющей компании. То есть покупать у Геоса бизнес класс под владение смысла не вижу.
Кардиналу ещё повезло, у Аурума дела совсем хуже. Как будет в Арии хз. Короче, такое ощущение, что вся компания Геос выходцы из махрового совка, до них пока не может дойти, что их дома и придомовая территория это лучшая реклама
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:05

  Vlad442 написав:
  UA написав:Очень странно, что деиндустриализированный Киев продолжает наращивать свое население.
Экономических причин пребывания всех этих людей тут уже нет.

"Лишних" людей дешевле содержать в муравейниках и давать синекуру.
Работают роботы, а люди стригут друг друга и делают кофе. Максимум заняты в разработке игр и ПО для роботизированных заводов. Раньше зачем на заводе нужны были десятки тыс человек? Чтобы вручную толпой тягать вагонные колеса или копать лопатами ямы. Сейчас для этого есть специальные машины.

В селах государство вроде субсидию на комуналку людям трудоспособного возраста не дает, ссылаюсь на доход с огородов.
А давайте посчитаем, во что обходится государству содержание пенсионера в двухе 50 метров с субсидией, и во что в сельской хате?
Результаты подсчетов отправим в Кабмин :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:16

  sequence написав:
  hume написав:..
Почему больше нигде в странах Европы такого нет? Или нужно было расселить только совок, в других странах никого не расселяли? ..

вы будете страшно удивлены, но вся Западная Европа, за редкими исключениями, вроде Берлина, Дрездена и еще нескольких городов, за которые велись жесткие бои, очень даже уцелела и после войны самой меньшей проблемой была жилищная.
УССР и БССР, по которым потоптались с песнями и плясками сначала в одну строну, затем в другую, спалив то что не успели первые, представляли из себя по сути руины

мы говорим о типичных районах и постройках. При чем тут война, если основная часть панельных "архетиктурных ансамблей" появилась после 70х годов
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:23

  Vlad442 написав:
  UA написав:Присоединюсь.
Давайте обсудим перспективы роста РН в самой быстро вымирающей стране мира

Роста чего? Ценности? Очевидно, что будет падение и оно идет нерерывано все время в 90-ых. У каждого человека в распоряжении становится все больше метров. Цены? Возникает вопрос в чем? В долларах или гривнах? Тогда правильный вопрос - что теряет ценность быстрей, недвижиомость, или бумага?


Бумага какая - почему это обязательно должна быть гривна, или пусть даже доллар? Что мешает бумаге быть ценной? Например, с фиксированной доходностью - облигацией, или переменной доходностью - акцией? Кто запретил украинцам покупать золото, биткоин, антиквариат и пр. высокодефицитное имущество?..
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Заезжал в Рыбальский, отличный проект. Повезло тем, кто впрыгнул по 1 куе квадрат. Поезд зимой при закрытых окнах не слышно.

Слышал про что-то низкоэтажное у интергала... Если кто то знает дайте знать, оч интересно.
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