taya77 написав:

Проживая в многоквартирных домах, нужно просто понять, принять и смирится, что соседей никто не отменял. И ваша тетка с пятками - это один из самых безобидных вариантов. Всегда будут какие-то шумы. У кого-то ребенок родился, сначала он год кричит день и ночь, потом ходунки и все такое. У меня, например, девочка учится играться на балалайке. Каждый день занимается подолгу и днем, и очень часто вечером после десяти. Днем учит английский, а слышимость такая, что я с ней могу учить. А когда уезжают родители на дачу, они там с братом зажигают: песни, пляски, караоке (но это не часто). Девочка, кстати, замечательная, семья хорошая. Далеко не всем везет, чтоб прям все тихо было.На днях мастер в салоне мне жаловалась, что у нее сосед так храпит, что она спать не может. Внимание: не муж, а сосед в квартире рядом! )) Говорила, что точно знает, когда он работает ночью, она может выспаться. И вариантов у них немного: либо ребенка в эту комнату, либо самим мучиться.У меня когда-то была ситуация, соседка пришла и жаловалось, что у нас кошта топает, ей мешает. У меня была минута паузы, а потом она просто была послана в лес… строить частный дом. Потом у нас родился ребенок. И я думаю, что к кошке у нее точно уже вопросов не было. Кстати, у нас кирпичный дом и четыре квартиры на этаже.У каждого своя жизнь, у кого-то ребенок, у кого-то собачка, у кого-то муж алкоголик, в кого-то ремонт, где-то просто молодая семья заехала и столкнулась с проблемами быта, идет притирка, орут друг на друга с утра до вечера… )Это просто обычная жизнь в многоквартирном доме с многочисленными соседями.Я, конечно же, за частный дом. Ни одна квартира не заменит частный дом в пригороде. Это просто другой уровень жизни. Но тоже, как писали выше, есть нюансы с детьми, секциями и так далее.Текста много, но эта вечная тема соседей просто неисчерпаема ))