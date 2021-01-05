не сырецкие сады случайно?)))
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Додано: Суб 16 січ, 2021 17:28
не сырецкие сады случайно?)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Суб 16 січ, 2021 17:41
а фиг его знает, как оценивать
на текущий момент в мире актуален вопрос "окукливания" - чисто карантинный эффект, когда народ улучшает условия обитания. Перемещение народа в "онлайн" в этом контексте имеет положительный эффект - в небольших помещениях тупо неудобно.
Сокращение численности населения возымеет эффект лет через 5-10, когда возмужает и выйдет на пик экономической состоятельности малочисленное поколение 90х. Дальше лучше не заглядывать, бо там все беспросветно, как любит Зрадио. Вот тогда да - все эти старые, да и на сегодняшний день новые домики станут пристанищем пенсионеров и ко всем выцветшим фасадам "файна таун" будут к лицу скамейки с бабками, бо поменяются стандарты жизни непонятно как. Возможно, все разъедутся в пригород - долгосрочно есть смысл покупать землю под застройку в 30км радиусе.
Киев с областью всосёт примерно половину населения страны, тогда как прочие миллионники перестанут быть центром притяжения ближайших райцентров, ускорится транспортное сообщение в центр.
Недвига не будет не дорожать и не дешеветь, а будет стоить ровно столько, сколько за нее будет готов заплатить малочисленный "средний класс". Тут не жду никаких новостей, кроме той, что будет дальше расти разница в доходах киевлян и хуторян (без обид).
Короче все у всех будет хорошо, будем жить долго и счастливо и умрем в один день с форумом файнанс!
Додано: Суб 16 січ, 2021 17:42
Кстати, из ссылки Варламова выше
то о чем и говорил. При совке тотально неправильно планировали город, напланировали таких "архитектурных ансаблей" на весь союз, а теперь чешут репу. Самое страшное, что по тем нормам и строим спальники только больше
Додано: Суб 16 січ, 2021 17:46
планували так, щоб довозити зручно було на заводи та фабрики.
після розвалу СРСР робота перемістилася в офіси, базари і МАФи.
"концепція змінилася"
як там із роботами на Лівому березі?
населення прибавилося, а робочих місць менше.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 16 січ, 2021 17:47
Додано: Суб 16 січ, 2021 17:52
[quote="5147917:hume]"..
то о чем и говорил. При совке тотально неправильно планировали город..[/quote]
не только в совке.
таких гетто по всему миру хватает. При совке планировали как раз правильно - возле большого завода строили большой массив + социалки, дома культуры и прочую хрень.
Откуда было им знать, что этот завод с 1992 года остановят и распилят на металл??
Сейчас от этого остались "блатные" города, возле атомных АЭС, вроде Южноукраинска. Как вы думаете, что с ними станет после остановки блоков? Припятю станут??
Додано: Суб 16 січ, 2021 17:57
Уютные панельки начали строить после 85 годов на трое. До этого строили девятиэтажные хрущовки 464 серии, которой заплевана вся Оболонь, где в кухне помещается два человека, а третий ест уже в коридоре .Кстати двушка в бпс тоже в районе 45 квадратов.
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:04
У тетки с пятками есть ещё кое-что - она ещё любит двигать мебель и что-то ронять, особенно по утрам. Сегодня часов в 7 что-то как гупнуло надо мной, я сразу же проснулся, не выдержал и крикнул ей громко "Доброе утро!". Вроде затихла после этого, слегка потом на кухне копошилась. А жена говорит, что уже в 5 утра она уже ходила туда-сюда по квартире без остановки, что-то шорхала, не громко, но всё равно слышно.
Насчёт кошки посмеялся. Есть, конечно, и маразматики.
Больше всего бесит то, что нет уважения к другим жителям дома. Я, например, круглый год хожу по квартире бесшумно в тапочках, на балалайке после 10-ти ночи не играю, так как понимаю, что нарушаю закон о тишине и просто это некрасиво так делать. Но кому-то это кажется нормальным и детям своим позволяют так делать, потому что им так хочется. А то, что кому-то надо рано ложиться, потому-что завтра рано вставать на работу, никого не колышет. Потом эта девочка вырастает и ей уже не докажешь, что так делать нельзя, как и моей соседке сверху. В общем, с культурным уровнем развития нашего населения я уже ознакомлен в полной мере, хочется видеть и слышать это население как можно меньше. Лучше смотреть на белок прыгающих и чтобы сосны шумели.
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:06
Южноукраинск образцово показательный город. Многие проживают в частных домах, а квартиры предоставляются молодняку только что устроившемуся на аэс (раньше так было).
После остановки АЭС у них остануться ох?%нные пенсии и все перейдут на ведение своего хозяйства. Все кто не достиг пенсионного возраста разъедутся по миру на строящиеся/построенные россией аэс. Пол энергодара в своё время работало на русской атомной станции в Иране.
Короче, если продолжать рисовать картину все пропало, то есть вероятность на следующих выборах получить медведчука и войти в рф ещё одним федеральным округом. Есть вероятность ещё хуже, уничтожить остатки своей экономики, зае6?*ть западных кураторов и вернуться под крыло "братского народа". Вероятность этого всего расцениваю как очень высокую.
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:06
ну так и не надо напускать туману, если можете или не хотите тянуть поднятую вами же тему.
главное оружие рашистов - ложь
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