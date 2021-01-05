RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6236623762386239>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:28

  hume написав:
Слышал про что-то низкоэтажное у интергала... Если кто то знает дайте знать, оч интересно.


не сырецкие сады случайно?)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3591
З нами з: 25.12.14
Подякував: 413 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:41

  UA написав:
  sequence написав: для меня это хороший повод потролить - сам же живу в реальном мире, живом бизнесе с производством, откуда опосредованно вижу весь движ с недвигой.

Присоединюсь.
Давайте обсудим перспективы роста РН в самой быстро вымирающей стране мира :mrgreen:

а фиг его знает, как оценивать
на текущий момент в мире актуален вопрос "окукливания" - чисто карантинный эффект, когда народ улучшает условия обитания. Перемещение народа в "онлайн" в этом контексте имеет положительный эффект - в небольших помещениях тупо неудобно.
Сокращение численности населения возымеет эффект лет через 5-10, когда возмужает и выйдет на пик экономической состоятельности малочисленное поколение 90х. Дальше лучше не заглядывать, бо там все беспросветно, как любит Зрадио. Вот тогда да - все эти старые, да и на сегодняшний день новые домики станут пристанищем пенсионеров и ко всем выцветшим фасадам "файна таун" будут к лицу скамейки с бабками, бо поменяются стандарты жизни непонятно как. Возможно, все разъедутся в пригород - долгосрочно есть смысл покупать землю под застройку в 30км радиусе.
Киев с областью всосёт примерно половину населения страны, тогда как прочие миллионники перестанут быть центром притяжения ближайших райцентров, ускорится транспортное сообщение в центр.
Недвига не будет не дорожать и не дешеветь, а будет стоить ровно столько, сколько за нее будет готов заплатить малочисленный "средний класс". Тут не жду никаких новостей, кроме той, что будет дальше расти разница в доходах киевлян и хуторян (без обид).
Короче все у всех будет хорошо, будем жить долго и счастливо и умрем в один день с форумом файнанс! :D :D
sequence
 
Повідомлень: 4422
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:42

  sequence написав: https://varlamov.ru/3733528.html

Кстати, из ссылки Варламова выше
Российские архитекторы давно отмечали, что делать с микрорайонами действительно что-то нужно – сейчас они не генерируют городскую активность и являются спальниками в плохом смысле слова. Это провоцирует сильную маятниковую миграцию, вымирание районов в дневное время, не поощряет развитие мелкого и среднего бизнеса на улицах и отсутствие городского разнообразия в принципе

то о чем и говорил. При совке тотально неправильно планировали город, напланировали таких "архитектурных ансаблей" на весь союз, а теперь чешут репу. Самое страшное, что по тем нормам и строим спальники только больше :D
hume
 
Повідомлень: 7172
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:46

  hume написав:
  sequence написав: https://varlamov.ru/3733528.html

Кстати, из ссылки Варламова выше
Российские архитекторы давно отмечали, что делать с микрорайонами действительно что-то нужно – сейчас они не генерируют городскую активность и являются спальниками в плохом смысле слова. Это провоцирует сильную маятниковую миграцию, вымирание районов в дневное время, не поощряет развитие мелкого и среднего бизнеса на улицах и отсутствие городского разнообразия в принципе

то о чем и говорил. При совке тотально неправильно планировали город, напланировали таких "архитектурных ансаблей" на весь союз, а теперь чешут репу. Самое страшное, что по тем нормам и строим спальники только больше :D

планували так, щоб довозити зручно було на заводи та фабрики.
після розвалу СРСР робота перемістилася в офіси, базари і МАФи.
"концепція змінилася"
як там із роботами на Лівому березі?
населення прибавилося, а робочих місць менше.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23083
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1733 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:47

  hume написав:.. основная часть панельных "архетиктурных ансамблей" появилась после 70х годов

так после 70х и квартирки стали поуютнее, вам не кажется? Проблема в 70х никуда не делась - выросло многочисленное поколение послевоенных детей, их нужно было куда-то рассовать, бо народ начинал нэгодовать
sequence
 
Повідомлень: 4422
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:52

[quote="5147917:hume]"..
то о чем и говорил. При совке тотально неправильно планировали город..[/quote]
не только в совке.
таких гетто по всему миру хватает. При совке планировали как раз правильно - возле большого завода строили большой массив + социалки, дома культуры и прочую хрень.
Откуда было им знать, что этот завод с 1992 года остановят и распилят на металл??
Сейчас от этого остались "блатные" города, возле атомных АЭС, вроде Южноукраинска. Как вы думаете, что с ними станет после остановки блоков? Припятю станут??
sequence
 
Повідомлень: 4422
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:57

  sequence написав:
  hume написав:.. основная часть панельных "архетиктурных ансамблей" появилась после 70х годов

так после 70х и квартирки стали поуютнее, вам не кажется? Проблема в 70х никуда не делась - выросло многочисленное поколение послевоенных детей, их нужно было куда-то рассовать, бо народ начинал нэгодовать

Уютные панельки начали строить после 85 годов на трое. До этого строили девятиэтажные хрущовки 464 серии, которой заплевана вся Оболонь, где в кухне помещается два человека, а третий ест уже в коридоре .Кстати двушка в бпс тоже в районе 45 квадратов.
hume
 
Повідомлень: 7172
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:04

  taya77 написав:Проживая в многоквартирных домах, нужно просто понять, принять и смирится, что соседей никто не отменял. И ваша тетка с пятками - это один из самых безобидных вариантов. Всегда будут какие-то шумы. У кого-то ребенок родился, сначала он год кричит день и ночь, потом ходунки и все такое. У меня, например, девочка учится играться на балалайке. Каждый день занимается подолгу и днем, и очень часто вечером после десяти. Днем учит английский, а слышимость такая, что я с ней могу учить. А когда уезжают родители на дачу, они там с братом зажигают: песни, пляски, караоке (но это не часто). Девочка, кстати, замечательная, семья хорошая. Далеко не всем везет, чтоб прям все тихо было.

На днях мастер в салоне мне жаловалась, что у нее сосед так храпит, что она спать не может. Внимание: не муж, а сосед в квартире рядом! )) Говорила, что точно знает, когда он работает ночью, она может выспаться. И вариантов у них немного: либо ребенка в эту комнату, либо самим мучиться.

У меня когда-то была ситуация, соседка пришла и жаловалось, что у нас кошта топает, ей мешает. У меня была минута паузы, а потом она просто была послана в лес… строить частный дом. Потом у нас родился ребенок. И я думаю, что к кошке у нее точно уже вопросов не было. Кстати, у нас кирпичный дом и четыре квартиры на этаже.
У каждого своя жизнь, у кого-то ребенок, у кого-то собачка, у кого-то муж алкоголик, в кого-то ремонт, где-то просто молодая семья заехала и столкнулась с проблемами быта, идет притирка, орут друг на друга с утра до вечера… )

Это просто обычная жизнь в многоквартирном доме с многочисленными соседями.

Я, конечно же, за частный дом. Ни одна квартира не заменит частный дом в пригороде. Это просто другой уровень жизни. Но тоже, как писали выше, есть нюансы с детьми, секциями и так далее.

Текста много, но эта вечная тема соседей просто неисчерпаема ))

У тетки с пятками есть ещё кое-что - она ещё любит двигать мебель и что-то ронять, особенно по утрам. Сегодня часов в 7 что-то как гупнуло надо мной, я сразу же проснулся, не выдержал и крикнул ей громко "Доброе утро!". :lol: Вроде затихла после этого, слегка потом на кухне копошилась. А жена говорит, что уже в 5 утра она уже ходила туда-сюда по квартире без остановки, что-то шорхала, не громко, но всё равно слышно.
Насчёт кошки посмеялся. :) Есть, конечно, и маразматики.
Больше всего бесит то, что нет уважения к другим жителям дома. Я, например, круглый год хожу по квартире бесшумно в тапочках, на балалайке после 10-ти ночи не играю, так как понимаю, что нарушаю закон о тишине и просто это некрасиво так делать. Но кому-то это кажется нормальным и детям своим позволяют так делать, потому что им так хочется. А то, что кому-то надо рано ложиться, потому-что завтра рано вставать на работу, никого не колышет. Потом эта девочка вырастает и ей уже не докажешь, что так делать нельзя, как и моей соседке сверху. В общем, с культурным уровнем развития нашего населения я уже ознакомлен в полной мере, хочется видеть и слышать это население как можно меньше. Лучше смотреть на белок прыгающих и чтобы сосны шумели.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 15.02.20
Подякував: 187 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:06

  sequence написав:?
Сейчас от этого остались "блатные" города, возле атомных АЭС, вроде Южноукраинска. Как вы думаете, что с ними станет после остановки блоков? Припятю станут??

Южноукраинск образцово показательный город. Многие проживают в частных домах, а квартиры предоставляются молодняку только что устроившемуся на аэс (раньше так было).

После остановки АЭС у них остануться ох?%нные пенсии и все перейдут на ведение своего хозяйства. Все кто не достиг пенсионного возраста разъедутся по миру на строящиеся/построенные россией аэс. Пол энергодара в своё время работало на русской атомной станции в Иране.

Короче, если продолжать рисовать картину все пропало, то есть вероятность на следующих выборах получить медведчука и войти в рф ещё одним федеральным округом. Есть вероятность ещё хуже, уничтожить остатки своей экономики, зае6?*ть западных кураторов и вернуться под крыло "братского народа". Вероятность этого всего расцениваю как очень высокую.
hume
 
Повідомлень: 7172
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:06

  shapo написав:объяснил почему не буду рассказывать вред нынешних бетонов и указал адрес куда нужно обратиться с этим вопросом хотя сомневаюсь что вам пойдут навстречу.


ну так и не надо напускать туману, если можете или не хотите тянуть поднятую вами же тему.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5005
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2217 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6236623762386239>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19707 3342882
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 11:10
greenozon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234771
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20684
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1744)
16.01.2021 18:18
ПУМБ (28651)
16.01.2021 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.