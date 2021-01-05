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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6236623762386239

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:09

  Striker написав:
Насчёт кошки посмеялся. :) Есть, конечно, и маразматики.
Больше всего бесит то, что нет уважения к другим жителям дома. Я, например, круглый год хожу по квартире бесшумно в тапочках, н.

здесь от человека зависит. Вы передвигаетесь как ниндзя, а кто то имеет походку с пятки. Поэтому она не может понять в чем дело, вроде просто ходит, двигает там что-то. Специально гирю 24 кг не кидает
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:22

  Бывалый написав:Много пишут о шуме от соседей в квартире, но забывают, что в частном доме, если он не на отшибе, тоже может тоже не повезти с соседями.
У знакомых сосед уехал и видимо сдает дом посуточно. На выходных там такой шум до 6-ти утра. Собираются компании и гуляют.
У других знакомых началась мини война из - за того что соседям мешал живой забор из туй они решили их покрамсать.
У меня у двух соседей были проблемы по работе. Один выбирался на судейский пост, так "активисты" дежурили под домом, а место встречи под моим(так как табличка с адресом висит). Второй управляющий по проблемным объектам, тоже время от времени приезжают органы и не исключены титушки, которые могут не туда что-то кинуть.
И таких историй можно еще много написать. Да и банальный шум газонокосилки или пилы, его тоже слышно за несколько участков, не говоря уже о строительстве и ремонте.
Так что и в квартире и в доме есть свои плюсы и минусы. И частный дом это далеко не всегда тихо.

При всех возможных шумных нюансах, в доме можно поставить самые толстые окна 80 мм, чтобы максимально уменьшить проникающий внутрь дома шум, и хоть как-то спать, так как шум всё равно находится хоть на каком-то расстоянии, плюс есть разные комнаты, где окна выходят в разные стороны. А в квартире же, если кто-то орёт на ребенка в 12 ночи через стенку или в 5 утра над тобой уже двигают мебель, то никак вообще не спрячешься.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:26

  shapo написав:
  trololo написав:с каких это пор М400 более влагостойкий чем М500?

1)С состава клинкера для сравнимых марок пц400д0 и пц500д0


мне кажется вы путаете марку цемента и марочность бетона.
не думаю что в КИСИ существует своя отдельная физика, отличная от линейной зависимости прочность-влагопроницаемость, которая указана во всех справочниках.

Зображення
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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