Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Бывалый написав:Много пишут о шуме от соседей в квартире, но забывают, что в частном доме, если он не на отшибе, тоже может тоже не повезти с соседями. У знакомых сосед уехал и видимо сдает дом посуточно. На выходных там такой шум до 6-ти утра. Собираются компании и гуляют. У других знакомых началась мини война из - за того что соседям мешал живой забор из туй они решили их покрамсать. У меня у двух соседей были проблемы по работе. Один выбирался на судейский пост, так "активисты" дежурили под домом, а место встречи под моим(так как табличка с адресом висит). Второй управляющий по проблемным объектам, тоже время от времени приезжают органы и не исключены титушки, которые могут не туда что-то кинуть. И таких историй можно еще много написать. Да и банальный шум газонокосилки или пилы, его тоже слышно за несколько участков, не говоря уже о строительстве и ремонте. Так что и в квартире и в доме есть свои плюсы и минусы. И частный дом это далеко не всегда тихо.
При всех возможных шумных нюансах, в доме можно поставить самые толстые окна 80 мм, чтобы максимально уменьшить проникающий внутрь дома шум, и хоть как-то спать, так как шум всё равно находится хоть на каком-то расстоянии, плюс есть разные комнаты, где окна выходят в разные стороны. А в квартире же, если кто-то орёт на ребенка в 12 ночи через стенку или в 5 утра над тобой уже двигают мебель, то никак вообще не спрячешься.
trololo написав:с каких это пор М400 более влагостойкий чем М500?
1)С состава клинкера для сравнимых марок пц400д0 и пц500д0
мне кажется вы путаете марку цемента и марочность бетона. не думаю что в КИСИ существует своя отдельная физика, отличная от линейной зависимости прочность-влагопроницаемость, которая указана во всех справочниках.