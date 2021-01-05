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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6237623862396240>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:09

  Striker написав:
Насчёт кошки посмеялся. :) Есть, конечно, и маразматики.
Больше всего бесит то, что нет уважения к другим жителям дома. Я, например, круглый год хожу по квартире бесшумно в тапочках, н.

здесь от человека зависит. Вы передвигаетесь как ниндзя, а кто то имеет походку с пятки. Поэтому она не может понять в чем дело, вроде просто ходит, двигает там что-то. Специально гирю 24 кг не кидает
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:22

  Бывалый написав:Много пишут о шуме от соседей в квартире, но забывают, что в частном доме, если он не на отшибе, тоже может тоже не повезти с соседями.
У знакомых сосед уехал и видимо сдает дом посуточно. На выходных там такой шум до 6-ти утра. Собираются компании и гуляют.
У других знакомых началась мини война из - за того что соседям мешал живой забор из туй они решили их покрамсать.
У меня у двух соседей были проблемы по работе. Один выбирался на судейский пост, так "активисты" дежурили под домом, а место встречи под моим(так как табличка с адресом висит). Второй управляющий по проблемным объектам, тоже время от времени приезжают органы и не исключены титушки, которые могут не туда что-то кинуть.
И таких историй можно еще много написать. Да и банальный шум газонокосилки или пилы, его тоже слышно за несколько участков, не говоря уже о строительстве и ремонте.
Так что и в квартире и в доме есть свои плюсы и минусы. И частный дом это далеко не всегда тихо.

При всех возможных шумных нюансах, в доме можно поставить самые толстые окна 80 мм, чтобы максимально уменьшить проникающий внутрь дома шум, и хоть как-то спать, так как шум всё равно находится хоть на каком-то расстоянии, плюс есть разные комнаты, где окна выходят в разные стороны. А в квартире же, если кто-то орёт на ребенка в 12 ночи через стенку или в 5 утра над тобой уже двигают мебель, то никак вообще не спрячешься.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:26

  shapo написав:
  trololo написав:с каких это пор М400 более влагостойкий чем М500?

1)С состава клинкера для сравнимых марок пц400д0 и пц500д0


мне кажется вы путаете марку цемента и марочность бетона.
не думаю что в КИСИ существует своя отдельная физика, отличная от линейной зависимости прочность-влагопроницаемость, которая указана во всех справочниках.

Зображення

первая же ссылка с гугла
М-400 отличается от своего аналога тем, что ему присущи средние показатели прочности. Данная марка цемента идеально подойдет для бетонирования напольного основания, заделки швов, при штукатурных работах. Обладает повышенными коэффициентами прочности и плотности, а также имеет высокий уровень морозоустойчивости.

М-500 предназначается для решения более масштабных и максимально ответственных задач. Используя данную маркировку можно смело закладывать фундаментальное основание или возводить несущие конструкции, так как уровень прочности позволяет его использовать для решения данных задач. Помимо этого подходит для строительства в условиях повышенной влажности, так как обладает повышенными свойствами влагостойкости.

Востаннє редагувалось trololo в Суб 16 січ, 2021 18:29, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:27

  hume написав:здесь от человека зависит. Вы передвигаетесь как ниндзя, а кто то имеет походку с пятки. Поэтому она не может понять в чем дело, вроде просто ходит, двигает там что-то. Специально гирю 24 кг не кидает

Сегодня не гирю кинула, но явно какой-то пуфик смачно приложился в мой потолок, когда я ещё спал. Адекватный человек хотя бы послушал, что от него хотят соседи, а эта вообще даже не пытается как-то слушать. То есть, она всё прекрасно понимает, но принципиально не соглашается, потому что ей хочется ходить именно так. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:33

  hume написав:Кода жалуются на соседнюю квартиру, то речь о воздушном шуме, который монолит не проводит. У монолита проблема с ударными звуками.

У меня в панельке именно ударный звук больше всего досаждает, но и остальные звуки вроде телевизора и соседского крика сбоку на ребёнка 4 лет матом тоже прекрасно слышно.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:44

  hume написав:
  sequence написав:?
Сейчас от этого остались "блатные" города, возле атомных АЭС, вроде Южноукраинска. Как вы думаете, что с ними станет после остановки блоков? Припятю станут??

Южноукраинск образцово показательный город. Многие проживают в частных домах, а квартиры предоставляются молодняку только что устроившемуся на аэс (раньше так было).

После остановки АЭС у них остануться ох?%нные пенсии и все перейдут на ведение своего хозяйства. Все кто не достиг пенсионного возраста разъедутся по миру на строящиеся/построенные россией аэс. Пол энергодара в своё время работало на русской атомной станции в Иране.

Короче, если продолжать рисовать картину все пропало, то есть вероятность на следующих выборах получить медведчука и войти в рф ещё одним федеральным округом. Есть вероятность ещё хуже, уничтожить остатки своей экономики, зае6?*ть западных кураторов и вернуться под крыло "братского народа". Вероятность этого всего расцениваю как очень высокую.

куратори знали на що підписуються: "ми в отвєтє за тєх кого пріручілі"
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:52

  Striker написав:
  hume написав:Кода жалуются на соседнюю квартиру, то речь о воздушном шуме, который монолит не проводит. У монолита проблема с ударными звуками.

У меня в панельке именно ударный звук больше всего досаждает, но и остальные звуки вроде телевизора и соседского крика сбоку на ребёнка 4 лет матом тоже прекрасно слышно.

Меня бесит детский топот, когда казятся в присутствии родителей и низкочастотная басовитая музыка.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:59

  remark написав:
  Striker написав:
  hume написав:Кода жалуются на соседнюю квартиру, то речь о воздушном шуме, который монолит не проводит. У монолита проблема с ударными звуками.

У меня в панельке именно ударный звук больше всего досаждает, но и остальные звуки вроде телевизора и соседского крика сбоку на ребёнка 4 лет матом тоже прекрасно слышно.

Меня бесит детский топот, когда казятся в присутствии родителей и низкочастотная басовитая музыка.
басы да. Помню искал в три ночи, оказалось дискотека была на 4этажа ниже.

Дети цветы жизни.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:25

  Striker написав:У меня в панельке именно ударный звук больше всего досаждает, но и остальные звуки вроде телевизора и соседского крика сбоку на ребёнка 4 лет матом тоже прекрасно слышно.
у вас хрущ-панелька или вы музыкант с хорошим слухом?
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