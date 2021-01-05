Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Бывалый написав:Много пишут о шуме от соседей в квартире, но забывают, что в частном доме, если он не на отшибе, тоже может тоже не повезти с соседями. У знакомых сосед уехал и видимо сдает дом посуточно. На выходных там такой шум до 6-ти утра. Собираются компании и гуляют. У других знакомых началась мини война из - за того что соседям мешал живой забор из туй они решили их покрамсать. У меня у двух соседей были проблемы по работе. Один выбирался на судейский пост, так "активисты" дежурили под домом, а место встречи под моим(так как табличка с адресом висит). Второй управляющий по проблемным объектам, тоже время от времени приезжают органы и не исключены титушки, которые могут не туда что-то кинуть. И таких историй можно еще много написать. Да и банальный шум газонокосилки или пилы, его тоже слышно за несколько участков, не говоря уже о строительстве и ремонте. Так что и в квартире и в доме есть свои плюсы и минусы. И частный дом это далеко не всегда тихо.
При всех возможных шумных нюансах, в доме можно поставить самые толстые окна 80 мм, чтобы максимально уменьшить проникающий внутрь дома шум, и хоть как-то спать, так как шум всё равно находится хоть на каком-то расстоянии, плюс есть разные комнаты, где окна выходят в разные стороны. А в квартире же, если кто-то орёт на ребенка в 12 ночи через стенку или в 5 утра над тобой уже двигают мебель, то никак вообще не спрячешься.
trololo написав:с каких это пор М400 более влагостойкий чем М500?
1)С состава клинкера для сравнимых марок пц400д0 и пц500д0
мне кажется вы путаете марку цемента и марочность бетона. не думаю что в КИСИ существует своя отдельная физика, отличная от линейной зависимости прочность-влагопроницаемость, которая указана во всех справочниках.
первая же ссылка с гугла
М-400 отличается от своего аналога тем, что ему присущи средние показатели прочности. Данная марка цемента идеально подойдет для бетонирования напольного основания, заделки швов, при штукатурных работах. Обладает повышенными коэффициентами прочности и плотности, а также имеет высокий уровень морозоустойчивости.
М-500 предназначается для решения более масштабных и максимально ответственных задач. Используя данную маркировку можно смело закладывать фундаментальное основание или возводить несущие конструкции, так как уровень прочности позволяет его использовать для решения данных задач. Помимо этого подходит для строительства в условиях повышенной влажности, так как обладает повышенными свойствами влагостойкости.
Востаннє редагувалось trololo в Суб 16 січ, 2021 18:29, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:здесь от человека зависит. Вы передвигаетесь как ниндзя, а кто то имеет походку с пятки. Поэтому она не может понять в чем дело, вроде просто ходит, двигает там что-то. Специально гирю 24 кг не кидает
Сегодня не гирю кинула, но явно какой-то пуфик смачно приложился в мой потолок, когда я ещё спал. Адекватный человек хотя бы послушал, что от него хотят соседи, а эта вообще даже не пытается как-то слушать. То есть, она всё прекрасно понимает, но принципиально не соглашается, потому что ей хочется ходить именно так.
sequence написав:? Сейчас от этого остались "блатные" города, возле атомных АЭС, вроде Южноукраинска. Как вы думаете, что с ними станет после остановки блоков? Припятю станут??
Южноукраинск образцово показательный город. Многие проживают в частных домах, а квартиры предоставляются молодняку только что устроившемуся на аэс (раньше так было).
После остановки АЭС у них остануться ох?%нные пенсии и все перейдут на ведение своего хозяйства. Все кто не достиг пенсионного возраста разъедутся по миру на строящиеся/построенные россией аэс. Пол энергодара в своё время работало на русской атомной станции в Иране.
Короче, если продолжать рисовать картину все пропало, то есть вероятность на следующих выборах получить медведчука и войти в рф ещё одним федеральным округом. Есть вероятность ещё хуже, уничтожить остатки своей экономики, зае6?*ть западных кураторов и вернуться под крыло "братского народа". Вероятность этого всего расцениваю как очень высокую.
куратори знали на що підписуються: "ми в отвєтє за тєх кого пріручілі"