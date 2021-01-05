Ну наконец-то кто-то кроме Первого это сказал.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 19:35
Додано: Суб 16 січ, 2021 19:42
Сам в шоке, но действительно круто. Супруге тоже понравилось, хотя на котловане восторга не было вообще.
Теперь думаю как такой формат хочет протянуть стенфорд, учитывая этажность в 20 этажей
Додано: Суб 16 січ, 2021 19:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Отопить даже двуху в 50 метров намного проще, чем дом в 70 из-за того, что в доме пол, потолок, все стены наружные, газа много старый АОГВ потребляет и доставка газа (и воды) дорогая. Дорогу в село нужно содержать (не селяне же на нее скидываются), школу, чтобы 10 детям было где учиться, поликлинику.
Додано: Суб 16 січ, 2021 19:49
Ходят слухи, что землю на героев Сталинграда возле института гидробиологии, за красными таунзаусами, готовят под жилое строительство. Земля предназначалась под учебное заведение, но, скорее всего, будет жилой дом.
Место неплохое
Додано: Суб 16 січ, 2021 19:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хорошо, где нас нет.
В 12 часов на дерево возле забора на вашем участке залезла кошка, а у соседей большая собака 4 часа через забор на нее непрерывно лает. Прямо в окна вашей спальни. Никакие стеклопакеты не спасут. Приходится среди ночи выходить, искать кошку и прогонять. У соседей окна выходят на другую сторону и дом далеко, поэтому они спокойно спят и ничего не слышат.
Вечером вы выключили кондиционер и открыли нараспашку окна чтобы проветрить дом. На ночь их придется закрыть (помним про собак). Соседка палит мусор, пластиковые бутылки и т. п. Ветер в вашу сторону и внезапно весь дом наполняется зловонием. На улице уже полчаса не пахнет, а в доме продолжает вонять.
Когда кто-то решит отпраздновать ДР с ведущим, профессиональным звуком и фейерверками (а в радиусе километра это не может быть не один раз за лето), то тоже стеклопакеты не помогут. Полицию вызывать не принято, да и штраф в 50 грн никого не испугает.
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