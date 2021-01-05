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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6237623862396240

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:35

  hume написав:Заезжал в Рыбальский, отличный проект. Повезло тем, кто впрыгнул по 1 куе квадрат. Поезд зимой при закрытых окнах не слышно.

Ну наконец-то кто-то кроме Первого это сказал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:42

Сам в шоке, но действительно круто. Супруге тоже понравилось, хотя на котловане восторга не было вообще.

Теперь думаю как такой формат хочет протянуть стенфорд, учитывая этажность в 20 этажей
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:В селах государство вроде субсидию на комуналку людям трудоспособного возраста не дает, ссылаюсь на доход с огородов.
А давайте посчитаем, во что обходится государству содержание пенсионера в двухе 50 метров с субсидией, и во что в сельской хате?
Результаты подсчетов отправим в Кабмин

Отопить даже двуху в 50 метров намного проще, чем дом в 70 из-за того, что в доме пол, потолок, все стены наружные, газа много старый АОГВ потребляет и доставка газа (и воды) дорогая. Дорогу в село нужно содержать (не селяне же на нее скидываются), школу, чтобы 10 детям было где учиться, поликлинику.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:49

Ходят слухи, что землю на героев Сталинграда возле института гидробиологии, за красными таунзаусами, готовят под жилое строительство. Земля предназначалась под учебное заведение, но, скорее всего, будет жилой дом.

Место неплохое
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Striker написав:При всех возможных шумных нюансах, в доме можно поставить самые толстые окна 80 мм, чтобы максимально уменьшить проникающий внутрь дома шум, и хоть как-то спать, так как шум всё равно находится хоть на каком-то расстоянии, плюс есть разные комнаты, где окна выходят в разные стороны. А в квартире же, если кто-то орёт на ребенка в 12 ночи через стенку или в 5 утра над тобой уже двигают мебель, то никак вообще не спрячешься.

Хорошо, где нас нет.
В 12 часов на дерево возле забора на вашем участке залезла кошка, а у соседей большая собака 4 часа через забор на нее непрерывно лает. Прямо в окна вашей спальни. Никакие стеклопакеты не спасут. Приходится среди ночи выходить, искать кошку и прогонять. У соседей окна выходят на другую сторону и дом далеко, поэтому они спокойно спят и ничего не слышат.
Вечером вы выключили кондиционер и открыли нараспашку окна чтобы проветрить дом. На ночь их придется закрыть (помним про собак). Соседка палит мусор, пластиковые бутылки и т. п. Ветер в вашу сторону и внезапно весь дом наполняется зловонием. На улице уже полчаса не пахнет, а в доме продолжает вонять.
Когда кто-то решит отпраздновать ДР с ведущим, профессиональным звуком и фейерверками (а в радиусе километра это не может быть не один раз за лето), то тоже стеклопакеты не помогут. Полицию вызывать не принято, да и штраф в 50 грн никого не испугает.
Vlad442
 
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