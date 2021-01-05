Додано: Суб 16 січ, 2021 19:57

Striker написав: При всех возможных шумных нюансах, в доме можно поставить самые толстые окна 80 мм, чтобы максимально уменьшить проникающий внутрь дома шум, и хоть как-то спать, так как шум всё равно находится хоть на каком-то расстоянии, плюс есть разные комнаты, где окна выходят в разные стороны. А в квартире же, если кто-то орёт на ребенка в 12 ночи через стенку или в 5 утра над тобой уже двигают мебель, то никак вообще не спрячешься. При всех возможных шумных нюансах, в доме можно поставить самые толстые окна 80 мм, чтобы максимально уменьшить проникающий внутрь дома шум, и хоть как-то спать, так как шум всё равно находится хоть на каком-то расстоянии, плюс есть разные комнаты, где окна выходят в разные стороны. А в квартире же, если кто-то орёт на ребенка в 12 ночи через стенку или в 5 утра над тобой уже двигают мебель, то никак вообще не спрячешься.

Хорошо, где нас нет.В 12 часов на дерево возле забора на вашем участке залезла кошка, а у соседей большая собака 4 часа через забор на нее непрерывно лает. Прямо в окна вашей спальни. Никакие стеклопакеты не спасут. Приходится среди ночи выходить, искать кошку и прогонять. У соседей окна выходят на другую сторону и дом далеко, поэтому они спокойно спят и ничего не слышат.Вечером вы выключили кондиционер и открыли нараспашку окна чтобы проветрить дом. На ночь их придется закрыть (помним про собак). Соседка палит мусор, пластиковые бутылки и т. п. Ветер в вашу сторону и внезапно весь дом наполняется зловонием. На улице уже полчаса не пахнет, а в доме продолжает вонять.Когда кто-то решит отпраздновать ДР с ведущим, профессиональным звуком и фейерверками (а в радиусе километра это не может быть не один раз за лето), то тоже стеклопакеты не помогут. Полицию вызывать не принято, да и штраф в 50 грн никого не испугает.