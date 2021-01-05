Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:В селах государство вроде субсидию на комуналку людям трудоспособного возраста не дает, ссылаюсь на доход с огородов. А давайте посчитаем, во что обходится государству содержание пенсионера в двухе 50 метров с субсидией, и во что в сельской хате? Результаты подсчетов отправим в Кабмин
Отопить даже двуху в 50 метров намного проще, чем дом в 70 из-за того, что в доме пол, потолок, все стены наружные, газа много старый АОГВ потребляет и доставка газа (и воды) дорогая. Дорогу в село нужно содержать (не селяне же на нее скидываются), школу, чтобы 10 детям было где учиться, поликлинику.
Ходят слухи, что землю на героев Сталинграда возле института гидробиологии, за красными таунзаусами, готовят под жилое строительство. Земля предназначалась под учебное заведение, но, скорее всего, будет жилой дом.
Striker написав:При всех возможных шумных нюансах, в доме можно поставить самые толстые окна 80 мм, чтобы максимально уменьшить проникающий внутрь дома шум, и хоть как-то спать, так как шум всё равно находится хоть на каком-то расстоянии, плюс есть разные комнаты, где окна выходят в разные стороны. А в квартире же, если кто-то орёт на ребенка в 12 ночи через стенку или в 5 утра над тобой уже двигают мебель, то никак вообще не спрячешься.
Хорошо, где нас нет. В 12 часов на дерево возле забора на вашем участке залезла кошка, а у соседей большая собака 4 часа через забор на нее непрерывно лает. Прямо в окна вашей спальни. Никакие стеклопакеты не спасут. Приходится среди ночи выходить, искать кошку и прогонять. У соседей окна выходят на другую сторону и дом далеко, поэтому они спокойно спят и ничего не слышат. Вечером вы выключили кондиционер и открыли нараспашку окна чтобы проветрить дом. На ночь их придется закрыть (помним про собак). Соседка палит мусор, пластиковые бутылки и т. п. Ветер в вашу сторону и внезапно весь дом наполняется зловонием. На улице уже полчаса не пахнет, а в доме продолжает вонять. Когда кто-то решит отпраздновать ДР с ведущим, профессиональным звуком и фейерверками (а в радиусе километра это не может быть не один раз за лето), то тоже стеклопакеты не помогут. Полицию вызывать не принято, да и штраф в 50 грн никого не испугает.
Vlad442 написав:Хорошо, где нас нет. В 12 часов на дерево возле забора на вашем участке залезла кошка, а у соседей большая собака 4 часа через забор на нее непрерывно лает. Прямо в окна вашей спальни. Никакие стеклопакеты не спасут. Приходится среди ночи выходить, искать кошку и прогонять. У соседей окна выходят на другую сторону и дом далеко, поэтому они спокойно спят и ничего не слышат. Вечером вы выключили кондиционер и открыли нараспашку окна чтобы проветрить дом. На ночь их придется закрыть (помним про собак). Соседка палит мусор, пластиковые бутылки и т. п. Ветер в вашу сторону и внезапно весь дом наполняется зловонием. На улице уже полчаса не пахнет, а в доме продолжает вонять. Когда кто-то решит отпраздновать ДР с ведущим, профессиональным звуком и фейерверками (а в радиусе километра это не может быть не один раз за лето), то тоже стеклопакеты не помогут. Полицию вызывать не принято, да и штраф в 50 грн никого не испугает.
С таким расчётом нужно тогда вообще в бункер переезжать жить. Я снимал комнаты в 2-х частных домах в 16-17-м году, нигде проблем не было, тишина и спокойствие, даже собак не слышно. У родителей жены летом ночевали в доме, пока те на море были (поили пчёл и собаке с котом надо было давать), это было самое лучшее время в моей жизни.
trololo написав:с каких это пор М400 более влагостойкий чем М500?
1)С состава клинкера для сравнимых марок пц400д0 и пц500д0
мне кажется вы путаете марку цемента и марочность бетона. не думаю что в КИСИ существует своя отдельная физика, отличная от линейной зависимости прочность-влагопроницаемость, которая указана во всех справочниках.
первая же ссылка с гугла
М-400 отличается от своего аналога тем, что ему присущи средние показатели прочности. Данная марка цемента идеально подойдет для бетонирования напольного основания, заделки швов, при штукатурных работах. Обладает повышенными коэффициентами прочности и плотности, а также имеет высокий уровень морозоустойчивости.
М-500 предназначается для решения более масштабных и максимально ответственных задач. Используя данную маркировку можно смело закладывать фундаментальное основание или возводить несущие конструкции, так как уровень прочности позволяет его использовать для решения данных задач. Помимо этого подходит для строительства в условиях повышенной влажности, так как обладает повышенными свойствами влагостойкости.
Это уже какой-то треш. Пишу по этому поводу последний раз. 1) У бетона лет 35 уже нет такого понятия как марка, используется другая статистическая характеристика под названием класс. 2) Я же написал вам о сравнимых марках цемента пц400д0 и пц500д0. Влагостойким будет цемент пц500д20, при д0 он хуже 400. 3) Я еще 40 лет назад работая начальником лаборатории высокопрочного бетона знал что такое водопроницаемость бетона поскольку проводил испытания образцов на нее. 4) Вы по своей специальности тоже черпаете знания в гугле решив что 5 лет учиться в КИСИ выброшенное время?
Striker написав:У меня в панельке именно ударный звук больше всего досаждает, но и остальные звуки вроде телевизора и соседского крика сбоку на ребёнка 4 лет матом тоже прекрасно слышно.
у вас хрущ-панелька или вы музыкант с хорошим слухом?
У меня монолит с кирпичными стенами, плюс я делал звукоизоляцию комнаты, но даже в этих условиях не могу слушать свое стерео громче 40-50 Вт (честных, а не китайских, разумеется), потому что соседи жалуются. К сожалению, это предел. Пожалуй, самый большой для меня минус проживания в квартире. Другие практические преимущества частного дома назвать сложно