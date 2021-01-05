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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 січ, 2021 20:47
zРадио написав: Grand Touring написав: Striker написав:
У меня в панельке именно ударный звук больше всего досаждает, но и остальные звуки вроде телевизора и соседского крика сбоку на ребёнка 4 лет матом тоже прекрасно слышно.
у вас хрущ-панелька или вы музыкант с хорошим слухом?
У меня монолит с кирпичными стенами, плюс я делал звукоизоляцию комнаты, но даже в этих условиях не могу слушать свое стерео громче 40-50 Вт (честных, а не китайских, разумеется), потому что соседи жалуются. К сожалению, это предел. Пожалуй, самый большой для меня минус проживания в квартире. Другие практические преимущества частного дома назвать сложно
Купите хорошие радионаушники, и будет Вам счастье.
В том, конечно же, случае, если Вы не любитель "облагодетельствовать" своей музыкой всех окружающих.
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antey1969
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Додано: Суб 16 січ, 2021 20:47
Striker написав:
Вот мой дом. Лучше фотки не нашел, но и так вроде видно.
не жил никогда в таких, но знакомые рассказывали случай, когда соседи выше счисали (по звукам) уровень пола (может устанавливали теплый пол) и после этого их стало очень слышно, каждый шаг и это очень начало доставать, особенно по ранним утрам
и то что соседка ходит голыми пятками по полу также наводит на мысль, что там теплый пол
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Grand Touring
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Додано: Суб 16 січ, 2021 21:03
antey1969 написав:
Купите хорошие радионаушники, и будет Вам счастье.
В том, конечно же, случае, если Вы не любитель "облагодетельствовать" своей музыкой всех окружающих.
У меня есть и high-end наушники, но стерео по цене авто я покупал не просто для интерьера, а чтобы слушать любимую музыку ) Grand Touring
, в моем случае громкость нужна не для дискотеки, а для прослушивания концертов в записи. У всех свои хобби, а я - меломан )
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zРадио
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Додано: Суб 16 січ, 2021 21:06
zРадио написав:
У всех свои хобби, а я - меломан )
у Страйкера соседки свыше тоже хобби есть
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Grand Touring
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Додано: Суб 16 січ, 2021 21:19
zРадио написав: antey1969 написав:
Купите хорошие радионаушники, и будет Вам счастье.
В том, конечно же, случае, если Вы не любитель "облагодетельствовать" своей музыкой всех окружающих.
У меня есть и high-end наушники, но стерео по цене авто я покупал не просто для интерьера, а чтобы слушать любимую музыку ) Grand Touring
, в моем случае громкость нужна не для дискотеки, а для прослушивания концертов в записи. У всех свои хобби, а я - меломан )
Позиция супер
Есть престарелые дамы, которые с мусорки все тащат в квартиру - у них тоже хобби. И почему их так соседи не любят, не понимаю, они же только в своей квартире вонь и антисанитарию разводят.
В понимании соседей по дому громкая музыка зачастую равна звуковому мусору. Даже в дневное время ее обычно молча терпят.
Частный дом в помощь - и наслаждайтесь децибелами на здоровье
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antey1969
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Додано: Суб 16 січ, 2021 21:22
zРадио написав: antey1969 написав:
Купите хорошие радионаушники, и будет Вам счастье.
В том, конечно же, случае, если Вы не любитель "облагодетельствовать" своей музыкой всех окружающих.
У меня есть и high-end наушники, но стерео по цене авто я покупал не просто для интерьера, а чтобы слушать любимую музыку ) Grand Touring
, в моем случае громкость нужна не для дискотеки, а для прослушивания концертов в записи. У всех свои хобби, а я - меломан )
Страшное хобби
Может рассказывал, когда то накопал пару Надовских колонок 90 х годов в гараже, ну и решил продать. Позвонил мужик и попросил привезти. Приехал на край Оболони. Затащили в обшарпанный подъезд, зашёл в однушку.... Квартира убитая в хлам, обои оторванны, паркет аутентичный и ТД. Но стоит аху&нная система не на одну пятерку уе. И шкаф от пола до потолка с пластинками. Короче, пытал он меня рок концертами больше часа пока его какие то там частоты не устроили. А я сидел и жалел соседей, собирательство марок более гуманнее для добрососедских отношений.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 21:32
antey1969 написав:
Позиция супер
Есть престарелые дамы, которые с мусорки все тащат в квартиру - у них тоже хобби. И почему их так соседи не любят, не понимаю, они же только в своей квартире вонь и антисанитарию разводят.
В понимании соседей по дому громкая музыка зачастую равна звуковому мусору. Даже в дневное время ее обычно молча терпят.
Частный дом в помощь - и наслаждайтесь децибелами на здоровье
Вы как-то очень близко к сердцу приняли - наверно, у вас есть реальный сосед с громкой музыкой и отсутствующей совестью.
Я выше написал - сделал звукоизоляцию комнаты, протестировал уровень громкости, при которой начинают жаловаться (уж за эти несколько раз пусть меня простят), а дальше слушаю в условиях, не нарушающих чужие интересы
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zРадио
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Додано: Суб 16 січ, 2021 21:34
Grand Touring написав: zРадио написав:
У всех свои хобби, а я - меломан )
у Страйкера соседки свыше тоже хобби есть
Видео супер! У меня была истерика. Я так давно не смеялась )))
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Додано: Суб 16 січ, 2021 21:38
zРадио написав: antey1969 написав:
Купите хорошие радионаушники, и будет Вам счастье.
В том, конечно же, случае, если Вы не любитель "облагодетельствовать" своей музыкой всех окружающих.
У меня есть и high-end наушники, но стерео по цене авто я покупал не просто для интерьера, а чтобы слушать любимую музыку ) Grand Touring
, в моем случае громкость нужна не для дискотеки, а для прослушивания концертов в записи. У всех свои хобби, а я - меломан )
хорошее стерео не нуждается в том, чтобы там громкость накручивать, и так все слышно. у меня ламповик на 20вт работает от силы на 60% и это уже ощутимое давление
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 16 січ, 2021 21:40
zРадио написав: antey1969 написав:
Позиция супер
Есть престарелые дамы, которые с мусорки все тащат в квартиру - у них тоже хобби. И почему их так соседи не любят, не понимаю, они же только в своей квартире вонь и антисанитарию разводят.
В понимании соседей по дому громкая музыка зачастую равна звуковому мусору. Даже в дневное время ее обычно молча терпят.
Частный дом в помощь - и наслаждайтесь децибелами на здоровье
Вы как-то очень близко к сердцу приняли - наверно, у вас есть реальный сосед с громкой музыкой и отсутствующей совестью.
Я выше написал - сделал изоляцию музыки, протестировал уровень громкости, при которой начинают жаловаться (уж за эти несколько раз пусть меня простят), а дальше слушаю в условиях, не нарушающих чужие интересы
С реальным вопрос давно решил методами не слишком для него приятными.
Перед этим несколько раз спокойно и вежливо пообщался, но это же хобби)))
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antey1969
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