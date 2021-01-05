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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62396240624162426243>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:47

  zРадио написав:
  Grand Touring написав:
  Striker написав:У меня в панельке именно ударный звук больше всего досаждает, но и остальные звуки вроде телевизора и соседского крика сбоку на ребёнка 4 лет матом тоже прекрасно слышно.
у вас хрущ-панелька или вы музыкант с хорошим слухом?


У меня монолит с кирпичными стенами, плюс я делал звукоизоляцию комнаты, но даже в этих условиях не могу слушать свое стерео громче 40-50 Вт (честных, а не китайских, разумеется), потому что соседи жалуются. К сожалению, это предел. Пожалуй, самый большой для меня минус проживания в квартире. Другие практические преимущества частного дома назвать сложно

Купите хорошие радионаушники, и будет Вам счастье.
В том, конечно же, случае, если Вы не любитель "облагодетельствовать" своей музыкой всех окружающих.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:47

  Striker написав:Вот мой дом. Лучше фотки не нашел, но и так вроде видно.
не жил никогда в таких, но знакомые рассказывали случай, когда соседи выше счисали (по звукам) уровень пола (может устанавливали теплый пол) и после этого их стало очень слышно, каждый шаг и это очень начало доставать, особенно по ранним утрам

и то что соседка ходит голыми пятками по полу также наводит на мысль, что там теплый пол
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:03

  antey1969 написав:Купите хорошие радионаушники, и будет Вам счастье.
В том, конечно же, случае, если Вы не любитель "облагодетельствовать" своей музыкой всех окружающих.


У меня есть и high-end наушники, но стерео по цене авто я покупал не просто для интерьера, а чтобы слушать любимую музыку )

Grand Touring, в моем случае громкость нужна не для дискотеки, а для прослушивания концертов в записи. У всех свои хобби, а я - меломан )
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:06

  zРадио написав: У всех свои хобби, а я - меломан )
у Страйкера соседки свыше тоже хобби есть
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:19

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Купите хорошие радионаушники, и будет Вам счастье.
В том, конечно же, случае, если Вы не любитель "облагодетельствовать" своей музыкой всех окружающих.


У меня есть и high-end наушники, но стерео по цене авто я покупал не просто для интерьера, а чтобы слушать любимую музыку )

Grand Touring, в моем случае громкость нужна не для дискотеки, а для прослушивания концертов в записи. У всех свои хобби, а я - меломан )

Позиция супер :roll:
Есть престарелые дамы, которые с мусорки все тащат в квартиру - у них тоже хобби. И почему их так соседи не любят, не понимаю, они же только в своей квартире вонь и антисанитарию разводят.
В понимании соседей по дому громкая музыка зачастую равна звуковому мусору. Даже в дневное время ее обычно молча терпят.
Частный дом в помощь - и наслаждайтесь децибелами на здоровье
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:22

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Купите хорошие радионаушники, и будет Вам счастье.
В том, конечно же, случае, если Вы не любитель "облагодетельствовать" своей музыкой всех окружающих.


У меня есть и high-end наушники, но стерео по цене авто я покупал не просто для интерьера, а чтобы слушать любимую музыку )

Grand Touring, в моем случае громкость нужна не для дискотеки, а для прослушивания концертов в записи. У всех свои хобби, а я - меломан )

Страшное хобби
Может рассказывал, когда то накопал пару Надовских колонок 90 х годов в гараже, ну и решил продать. Позвонил мужик и попросил привезти. Приехал на край Оболони. Затащили в обшарпанный подъезд, зашёл в однушку.... Квартира убитая в хлам, обои оторванны, паркет аутентичный и ТД. Но стоит аху&нная система не на одну пятерку уе. И шкаф от пола до потолка с пластинками. Короче, пытал он меня рок концертами больше часа пока его какие то там частоты не устроили. А я сидел и жалел соседей, собирательство марок более гуманнее для добрососедских отношений.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:32

  antey1969 написав:Позиция супер :roll:
Есть престарелые дамы, которые с мусорки все тащат в квартиру - у них тоже хобби. И почему их так соседи не любят, не понимаю, они же только в своей квартире вонь и антисанитарию разводят.
В понимании соседей по дому громкая музыка зачастую равна звуковому мусору. Даже в дневное время ее обычно молча терпят.
Частный дом в помощь - и наслаждайтесь децибелами на здоровье


Вы как-то очень близко к сердцу приняли - наверно, у вас есть реальный сосед с громкой музыкой и отсутствующей совестью.

Я выше написал - сделал звукоизоляцию комнаты, протестировал уровень громкости, при которой начинают жаловаться (уж за эти несколько раз пусть меня простят), а дальше слушаю в условиях, не нарушающих чужие интересы
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:34

  Grand Touring написав:
  zРадио написав: У всех свои хобби, а я - меломан )
у Страйкера соседки свыше тоже хобби есть

Видео супер! У меня была истерика. Я так давно не смеялась )))
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:38

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Купите хорошие радионаушники, и будет Вам счастье.
В том, конечно же, случае, если Вы не любитель "облагодетельствовать" своей музыкой всех окружающих.


У меня есть и high-end наушники, но стерео по цене авто я покупал не просто для интерьера, а чтобы слушать любимую музыку )

Grand Touring, в моем случае громкость нужна не для дискотеки, а для прослушивания концертов в записи. У всех свои хобби, а я - меломан )


хорошее стерео не нуждается в том, чтобы там громкость накручивать, и так все слышно. у меня ламповик на 20вт работает от силы на 60% и это уже ощутимое давление
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:40

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Позиция супер :roll:
Есть престарелые дамы, которые с мусорки все тащат в квартиру - у них тоже хобби. И почему их так соседи не любят, не понимаю, они же только в своей квартире вонь и антисанитарию разводят.
В понимании соседей по дому громкая музыка зачастую равна звуковому мусору. Даже в дневное время ее обычно молча терпят.
Частный дом в помощь - и наслаждайтесь децибелами на здоровье


Вы как-то очень близко к сердцу приняли - наверно, у вас есть реальный сосед с громкой музыкой и отсутствующей совестью.

Я выше написал - сделал изоляцию музыки, протестировал уровень громкости, при которой начинают жаловаться (уж за эти несколько раз пусть меня простят), а дальше слушаю в условиях, не нарушающих чужие интересы

С реальным вопрос давно решил методами не слишком для него приятными.
Перед этим несколько раз спокойно и вежливо пообщался, но это же хобби)))
antey1969
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