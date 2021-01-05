Додано: Суб 16 січ, 2021 22:22

zРадио написав: Я выше написал - сделал звукоизоляцию комнаты, протестировал уровень громкости, при которой начинают жаловаться (уж за эти несколько раз пусть меня простят), а дальше слушаю в условиях, не нарушающих чужие интересы Я выше написал - сделал звукоизоляцию комнаты, протестировал уровень громкости, при которой начинают жаловаться (уж за эти несколько раз пусть меня простят), а дальше слушаю в условиях, не нарушающих чужие интересы

Судя по постам, вы экономист, а не технарь, поэтому "сделал звукоизоляцию комнаты" это вряд ли что-то значит. Или вы заказывали эту работу в специализированных компаниях, которые на этом собаку съели? Или пробковые обои на стены поклеили?Если есть ТЗ, то должен был быть проект, реализация под авторским надзором и итоговый контроль заданных параметров.Я не специалист, но уверен, что наушники за 100 долларов дадут лучше качество, чем комплект звукоизоляции и акустики за 5000. С появлением хороших наушников меломаны (настоящие меломаны), как проблема для соседей, исчезли. Тихо сидят и никому не мешают. Тусовщики, которым нужно чтобы кишки дрожали, ходят по клубам.