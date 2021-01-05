Не буду разводить здесь аудиофильский срач, но то, что вы написали - скорее обывательское клише на все случаи жизни, нежели реальность для увлеченных музыкой разных жанров и методов записи/мастеринга людей
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Додано: Суб 16 січ, 2021 21:48
Не буду разводить здесь аудиофильский срач, но то, что вы написали - скорее обывательское клише на все случаи жизни, нежели реальность для увлеченных музыкой разных жанров и методов записи/мастеринга людей
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Цены КАНа улетают в "космос"
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:02
Я вот петь люблю. Песни Арии особенно заходят. А учитывая, что нет ни слуха, ни голоса, но зато хочется петь от души, на всю мощь легких и связок, то звучит это все в моем исполнении просто "потрясающе". И че я в квартире этого не делаю, хобби же?))) Надо начинать))
Вон Долярчик не стесняется, играет в квартире с ребенком в футбол.
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Судя по постам, вы экономист, а не технарь, поэтому "сделал звукоизоляцию комнаты" это вряд ли что-то значит. Или вы заказывали эту работу в специализированных компаниях, которые на этом собаку съели? Или пробковые обои на стены поклеили?
Если есть ТЗ, то должен был быть проект, реализация под авторским надзором и итоговый контроль заданных параметров.
Я не специалист, но уверен, что наушники за 100 долларов дадут лучше качество, чем комплект звукоизоляции и акустики за 5000. С появлением хороших наушников меломаны (настоящие меломаны), как проблема для соседей, исчезли. Тихо сидят и никому не мешают. Тусовщики, которым нужно чтобы кишки дрожали, ходят по клубам.
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:26
много знаете обывателей с ламповым усилением, авторским цапом и топовой акустикой на seas excel?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:27
Звукоизоляция делалась профессионалами, строящими студии звукозаписи, по совместительству - близкими друзьями
Вы правильно написали: вы в этом вопросе - не специалист
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:30
не дадут. если уж так сравнивать грубо, то наушники за 100 это акустика за 500 максимум. да и восприятие совсем другое, когда комната наполнена звуком.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:33
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:36
Конечно.
Здесь главное что? Чтобы неожиданные болельщики этажом ниже всегда были в курсе времени окончания матча. Бесконечное дополнительное время расстраивает истинных фанатов футбола. Вот к примеру, прилег пожилой человек днем отдохнуть или не успели положить малыша в кроватку, как сверху снова "Ви а зе чемпион!".
Снова и снова поднимайся, доставай фан-шарфики, занимай место на трибуне...
Хлопотно это.
Хотя, если Доллярчик так оберегает своего ребенка от игр на свежем воздухе
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