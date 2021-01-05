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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6240624162426243>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:48

  trololo написав:
хорошее стерео не нуждается в том, чтобы там громкость накручивать, и так все слышно. у меня ламповик на 20вт работает от силы на 60% и это уже ощутимое давление


Не буду разводить здесь аудиофильский срач, но то, что вы написали - скорее обывательское клише на все случаи жизни, нежели реальность для увлеченных музыкой разных жанров и методов записи/мастеринга людей
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... vo-v-kieve

Цены КАНа улетают в "космос" :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:02

Я вот петь люблю. Песни Арии особенно заходят. А учитывая, что нет ни слуха, ни голоса, но зато хочется петь от души, на всю мощь легких и связок, то звучит это все в моем исполнении просто "потрясающе". И че я в квартире этого не делаю, хобби же?))) Надо начинать))
Вон Долярчик не стесняется, играет в квартире с ребенком в футбол.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я выше написал - сделал звукоизоляцию комнаты, протестировал уровень громкости, при которой начинают жаловаться (уж за эти несколько раз пусть меня простят), а дальше слушаю в условиях, не нарушающих чужие интересы

Судя по постам, вы экономист, а не технарь, поэтому "сделал звукоизоляцию комнаты" это вряд ли что-то значит. Или вы заказывали эту работу в специализированных компаниях, которые на этом собаку съели? Или пробковые обои на стены поклеили?
Если есть ТЗ, то должен был быть проект, реализация под авторским надзором и итоговый контроль заданных параметров.
Я не специалист, но уверен, что наушники за 100 долларов дадут лучше качество, чем комплект звукоизоляции и акустики за 5000. С появлением хороших наушников меломаны (настоящие меломаны), как проблема для соседей, исчезли. Тихо сидят и никому не мешают. Тусовщики, которым нужно чтобы кишки дрожали, ходят по клубам.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Вон Долярчик не стесняется, играет в квартире с ребенком в футбол.

Если он это делает днем, то что он нарушает? Пусть играет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:26

  zРадио написав:
  trololo написав:
хорошее стерео не нуждается в том, чтобы там громкость накручивать, и так все слышно. у меня ламповик на 20вт работает от силы на 60% и это уже ощутимое давление


Не буду разводить здесь аудиофильский срач, но то, что вы написали - скорее обывательское клише на все случаи жизни, нежели реальность для увлеченных музыкой разных жанров и методов записи/мастеринга людей


много знаете обывателей с ламповым усилением, авторским цапом и топовой акустикой на seas excel? :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:27

  Vlad442 написав:Судя по постам, вы экономист, а не технарь, поэтому "сделал звукоизоляцию комнаты" это вряд ли что-то значит. Или вы заказывали эту работу в специализированных компаниях, которые на этом собаку съели? Или пробковые обои на стены поклеили?


Звукоизоляция делалась профессионалами, строящими студии звукозаписи, по совместительству - близкими друзьями

  Vlad442 написав:Я не специалист, но уверен, что наушники за 100 долларов дадут лучше качество, чем комплект звукоизоляции и акустики за 5000. С появлением хороших наушников меломаны (настоящие меломаны), как проблема для соседей, исчезли.


Вы правильно написали: вы в этом вопросе - не специалист
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:30

  Vlad442 написав:Я не специалист, но уверен, что наушники за 100 долларов дадут лучше качество, чем комплект звукоизоляции и акустики за 5000.


не дадут. если уж так сравнивать грубо, то наушники за 100 это акустика за 500 максимум. да и восприятие совсем другое, когда комната наполнена звуком.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:33

  Vlad442 написав:
  Natt написав:Вон Долярчик не стесняется, играет в квартире с ребенком в футбол.

Если он это делает днем, то что он нарушает? Пусть играет.

То есть меломаны - это проблема для соседей, а когда у тебя над головой скачут как кони - то ниче, норм, ничего ж не нарушают...
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:36

  Vlad442 написав:
  Natt написав:Вон Долярчик не стесняется, играет в квартире с ребенком в футбол.

Если он это делает днем, то что он нарушает? Пусть играет.

Конечно.
Здесь главное что? Чтобы неожиданные болельщики этажом ниже всегда были в курсе времени окончания матча. Бесконечное дополнительное время расстраивает истинных фанатов футбола. Вот к примеру, прилег пожилой человек днем отдохнуть или не успели положить малыша в кроватку, как сверху снова "Ви а зе чемпион!".
Снова и снова поднимайся, доставай фан-шарфики, занимай место на трибуне...
Хлопотно это.
Хотя, если Доллярчик так оберегает своего ребенка от игр на свежем воздухе :roll:
antey1969
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