Знаю. И мамаш, фоткающих на прогулках детей на 5D Mark 4 + 50L тоже знаю ) Это не показатель. Я не в обиду вам написал тот ответ, если что
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Додано: Суб 16 січ, 2021 22:37
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы не заметили слова "и звукоизоляция". Даже не думая про соседей, чтобы не было переотражения и резонанса, комната должна быть соответствующим образом подготовлена. А если думать о соседях и делать, по сути, комнату в комнате, то легко выйти за этот бюджет, не считая десятки сантиметров в каждом измерении потерь места.
Днем "советские" люди на работе.
Есть нормы. Если они их не превышают в течении длительного времени (детские игры их явно не превышают), то пусть играют. В конце концов дети 20 минут побегают и усядутся за телек/приставку.
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:49
Спасибо, рассмешили про 20 минут Этожеребенки еще могут кататься на великах и самокатах в квартире (знаю таких), прыгать с дивана на пол, и не 20 минут, носиться по квартире с раннего утра до позднего вечера и т.д. А родители считают "ачетакова, этожеребенок". Да ничего, пока у Вас сверху такие соседи не поселятся.
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:51
если навалить громкости то душа поет от любых дров. но играть качественно, чтобы не мешать спящим детям, может далеко не все. это азбука.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:59
С этим я и не спорю. Выше писал, что громкости хочется при прослушивании концертных записей. Но даже с этим я грань добрососедских отношений не перехожу
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня есть разные соседи. Есть бегающая в футбол двойня, есть воющая собака, есть девочка меломан. Все в пределах нормы, не создает сильных проблем. Жену бесит собака, остальные ОК. Меня дети умиляют - пусть бегают, собаку вообще не слышу.
К чему это я - у каждого человека свои раздражители и свой уровень того, что он считает допустимым.
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:12
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:16
У меня хобби покрывать стены 3д картинами из гвоздей. А что я нарушаю если до 23 00 заканчиваю)) дело скорее в наличии совести, с этим у нас большая проблема в целом по стране
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:19
2all
может уже хватит этого гфна???
по теме ветки есть чё сказать???
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 16 січ, 2021 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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