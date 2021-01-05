RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6241624262436244>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:37

  trololo написав:много знаете обывателей с ламповым усилением, авторским цапом и топовой акустикой на seas excel? :mrgreen:


Знаю. И мамаш, фоткающих на прогулках детей на 5D Mark 4 + 50L тоже знаю ) Это не показатель. Я не в обиду вам написал тот ответ, если что
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9087
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1761 раз.
Подякували: 3947 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:не дадут. если уж так сравнивать грубо, то наушники за 100 это акустика за 500 максимум. да и восприятие совсем другое, когда комната наполнена звуком.

Вы не заметили слова "и звукоизоляция". Даже не думая про соседей, чтобы не было переотражения и резонанса, комната должна быть соответствующим образом подготовлена. А если думать о соседях и делать, по сути, комнату в комнате, то легко выйти за этот бюджет, не считая десятки сантиметров в каждом измерении потерь места.
  Natt написав:То есть меломаны - это проблема для соседей, а когда у тебя над головой скачут как кони - то ниче, норм, ничего ж не нарушают?

Днем "советские" люди на работе.
Есть нормы. Если они их не превышают в течении длительного времени (детские игры их явно не превышают), то пусть играют. В конце концов дети 20 минут побегают и усядутся за телек/приставку.
Vlad442
 
Повідомлень: 7691
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:49

  Vlad442 написав:Есть нормы. Если они их не превышают в течении длительного времени (детские игры их явно не превышают), то пусть играют. В конце концов дети 20 минут побегают и усядутся за телек/приставку.

Спасибо, рассмешили про 20 минут :lol: Этожеребенки еще могут кататься на великах и самокатах в квартире (знаю таких), прыгать с дивана на пол, и не 20 минут, носиться по квартире с раннего утра до позднего вечера и т.д. А родители считают "ачетакова, этожеребенок". Да ничего, пока у Вас сверху такие соседи не поселятся.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1715
З нами з: 09.08.15
Подякував: 449 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:51

  zРадио написав:
  trololo написав:много знаете обывателей с ламповым усилением, авторским цапом и топовой акустикой на seas excel? :mrgreen:


Знаю. И мамаш, фоткающих на прогулках детей на 5D Mark 4 + 50L тоже знаю ) Это не показатель. Я не в обиду вам написал тот ответ, если что


если навалить громкости то душа поет от любых дров. но играть качественно, чтобы не мешать спящим детям, может далеко не все. это азбука.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5009
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2217 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:59

  trololo написав:если навалить громкости то душа поет от любых дров. но играть качественно, чтобы не мешать спящим детям, может далеко не все. это азбука.


С этим я и не спорю. Выше писал, что громкости хочется при прослушивании концертных записей. Но даже с этим я грань добрососедских отношений не перехожу
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9087
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1761 раз.
Подякували: 3947 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Спасибо, рассмешили про 20 минут Этожеребенки еще могут кататься на великах и самокатах в квартире (знаю таких), прыгать с дивана на пол, и не 20 минут, носиться по квартире с раннего утра до позднего вечера и т.д. А родители считают "ачетакова, этожеребенок". Да ничего, пока у Вас сверху такие соседи не поселятся.

У меня есть разные соседи. Есть бегающая в футбол двойня, есть воющая собака, есть девочка меломан. Все в пределах нормы, не создает сильных проблем. Жену бесит собака, остальные ОК. Меня дети умиляют - пусть бегают, собаку вообще не слышу.
К чему это я - у каждого человека свои раздражители и свой уровень того, что он считает допустимым.
Vlad442
 
Повідомлень: 7691
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:12

  zРадио написав:Знаю. И мамаш, фоткающих на прогулках детей на 5D Mark 4 + 50L тоже знаю ) Это не показатель.
хорошо, что не на Хассель
Grand Touring
 
Повідомлень: 548
З нами з: 23.03.20
Подякував: 147 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:16

  Natt написав:
  Vlad442 написав:
  Natt написав:Вон Долярчик не стесняется, играет в квартире с ребенком в футбол.

Если он это делает днем, то что он нарушает? Пусть играет.

То есть меломаны - это проблема для соседей, а когда у тебя над головой скачут как кони - то ниче, норм, ничего ж не нарушают...

У меня хобби покрывать стены 3д картинами из гвоздей. А что я нарушаю если до 23 00 заканчиваю)) дело скорее в наличии совести, с этим у нас большая проблема в целом по стране
hume
 
Повідомлень: 7180
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:19

2all
может уже хватит этого гфна???
по теме ветки есть чё сказать???
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 16 січ, 2021 23:20, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 12031
З нами з: 05.06.13
Подякував: 624 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:23 00

22 00
Vlad442
 
Повідомлень: 7691
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6241624262436244>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19707 3343217
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 11:10
greenozon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234794
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20690
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21679)
17.01.2021 00:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.