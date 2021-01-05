Додано: Суб 16 січ, 2021 22:40

trololo написав: не дадут. если уж так сравнивать грубо, то наушники за 100 это акустика за 500 максимум. да и восприятие совсем другое, когда комната наполнена звуком. не дадут. если уж так сравнивать грубо, то наушники за 100 это акустика за 500 максимум. да и восприятие совсем другое, когда комната наполнена звуком.

Natt написав: То есть меломаны - это проблема для соседей, а когда у тебя над головой скачут как кони - то ниче, норм, ничего ж не нарушают? То есть меломаны - это проблема для соседей, а когда у тебя над головой скачут как кони - то ниче, норм, ничего ж не нарушают?

Вы не заметили слова "и звукоизоляция". Даже не думая про соседей, чтобы не было переотражения и резонанса, комната должна быть соответствующим образом подготовлена. А если думать о соседях и делать, по сути, комнату в комнате, то легко выйти за этот бюджет, не считая десятки сантиметров в каждом измерении потерь места.Днем "советские" люди на работе.Есть нормы. Если они их не превышают в течении длительного времени (детские игры их явно не превышают), то пусть играют. В конце концов дети 20 минут побегают и усядутся за телек/приставку.