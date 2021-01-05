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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:24
Vlad442 написав:
У меня есть разные соседи. Есть бегающая в футбол двойня, есть воющая собака, есть девочка меломан. Все в пределах нормы, не создает сильных проблем. Жену бесит собака, остальные ОК. Меня дети умиляют
- пусть бегают, собаку вообще не слышу.К чему это я - у каждого человека свои раздражители и свой уровень того, что он считает допустимым.
Тут еще важно, что именно считают допустимым Ваши соседи.
1. Как-то пришла в гости пара с полуторагодовалым ребенком. И вот этому дитю родитель дает большую связку ключей, которую малыш с радостью начинает бросать на ламинат, поднимать и снова бросать. Родители смотрят на эту забаву с блаженной улыбкой - этожеребенок играет. Для меня это за гранью, так что злая тетя ключи отобрала. А для пары это умилительно.
2. Одна из соседок решила быть красивой до кончиков ногтей всегда и везде и купила себе домашнюю обувь на каблучках. И судя по постоянному стуку - она очень деятельная. Ачетакова, да?)
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Natt
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:27
Да, ошибся. В многоквартирном доме нужно уважать друг друга.
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hume
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:30
Natt написав:
[. Ачетакова, да?)
Да ладно, ну повозит ключи немного, главное чтоб в 22 оо отключился. Ночь священна, до 9.00
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:34
1. Ув. "преподаватель КИСИ" нет ЦЕМЕНТА пц400д0. Посмотрите ДСТУ Цементи загальнобудівельного призначення.
2. Удивлю Вас, все "марки" цемента на одном цемзаводе производят из ОДНОГО КЛИНКЕРА различаются только процентом добавок (граншлака)!
3. Сейчас качество БЕТОНА например Ковальской значительно выше чем было при совке, хотя бы потому что лаборатория Ковальской по приемке цемента, обладает разнообразными инструментами и реактивами для проведения испытаний. Лично утешал взрослых технологов цементного производства, когда им Ковальская задвигала претензии по качеству, Конечно раньше было лучше, ни кто не мог ничего проверить, что с силоса в вагон попало то 500Д0, хоть там и ШПЦ )))
Востаннє редагувалось Me-Sir
в Суб 16 січ, 2021 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:40
Вот это поворот, жду продолжения))
Шапо, ваш выход. Нужно отстоять совок
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hume
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:46
hume написав:
Вот это поворот, жду продолжения))
Шапо, ваш выход. Нужно отстоять совок
)))
Упрощенно, основное различие в "марках" цемента это "скорость набирания прочности" т.е. 500д0 (по старому) набирает своих характеристик быстрее чем 400А и тем более чем 400Б. Т.е. хорошо лить монолит быстрее. Но если дать время набрать прочность 400 то он не намного "хуже, менее крепче" 500. (это все конечно очень упрощенно)
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Me-Sir
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:54
Чет по лайкам комментариев кажется, что социопатия цветет и пахнет - и соседские дети покоя не дают, и приглушенная музыка в светлое время суток...
А между тем, проживание в многоквартирном жилье - это не только обязанности соседей, но и презюмирование их права дышать, передвигаться и заводить детей. Решение о переезде в частный дом должны принимать не только люди, опасающиеся, что могут нарушить чужие права, но и люди, у которых эти права измеряются нигде неписанной инвидуальной линейкой
Grand Touring написав:
хорошо, что не на Хассель
С Хасселем не знаю, а со среднеформатным Пентаксом - да
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:56
Если сейчас бетонщик хочет сделать "качественный" БЕТОН то проверяют ВСЕ, благо есть возможность, от жесткости воды до примесей в песке, не говоря уже про цемент
и на основании расчетов а не "на глаз" замесят то что нужно
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Додано: Нед 17 січ, 2021 00:10
kingkongovets написав:drevlyanin
тут все верно, но никто не может предугадать всего, а добропорядочный сосед всегда может внезапно продатьдом конченному неадеквату
кстати еще о смрадном киеве и экологичном пригороде - меня в ирпене капец как напрягали дымы от печек и каминов соседей, а особенно от частых лесных пожаров и тлеющих торфянников, точно так же сейчас на это жалуется мой приятель, живущий в пуховке, хотя казалось бы шо может быть экологичней этих двух мест
а вот меня в ст петровцах сия чаша миновала, вас запах дыма не напрягает никогда?
Конечно может, но сейчас продаются-покупаются дома в частном секторе довольно редко, обычно наследниками, если только человек не переехал в дом "на попробовать".
В Новопетровцах нету рядом больших торфяников, ближайший за лесом, в пойме р. Ирпень.
И массивов камыша там не встречается т.к. берег в основном довольно высокий, так что место нормальное в этом отношении.
Меня тоже как гритца бог миловал. Торфяники менее чем в километре, но во первых участок на возвышенности, а во вторых преобладающий ветер-западный, а пойма речки на востоке. Ну и последние лет 7 фермеры постоянно засевают потенциально опасные поля подсолнечником, кукурузой или овощами, потому там нет сухой травы и соответственно нечего поджигать депилам.
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drevlyanin
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