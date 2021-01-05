Додано: Нед 17 січ, 2021 00:10

kingkongovets написав: drevlyanin

тут все верно, но никто не может предугадать всего, а добропорядочный сосед всегда может внезапно продатьдом конченному неадеквату

кстати еще о смрадном киеве и экологичном пригороде - меня в ирпене капец как напрягали дымы от печек и каминов соседей, а особенно от частых лесных пожаров и тлеющих торфянников, точно так же сейчас на это жалуется мой приятель, живущий в пуховке, хотя казалось бы шо может быть экологичней этих двух мест

а вот меня в ст петровцах сия чаша миновала, вас запах дыма не напрягает никогда? тут все верно, но никто не может предугадать всего, акстати еще о смрадном киеве и экологичном пригороде - меня в ирпене капец как напрягали дымы от печек и каминов соседей, а особенно от частых лесных пожаров и тлеющих торфянников, точно так же сейчас на это жалуется мой приятель, живущий в пуховке, хотя казалось бы шо может быть экологичней этих двух места вот меня в ст петровцах сия чаша миновала, вас запах дыма не напрягает никогда?

Конечно может, но сейчас продаются-покупаются дома в частном секторе довольно редко, обычно наследниками, если только человек не переехал в дом "на попробовать".В Новопетровцах нету рядом больших торфяников, ближайший за лесом, в пойме р. Ирпень.И массивов камыша там не встречается т.к. берег в основном довольно высокий, так что место нормальное в этом отношении.Меня тоже как гритца бог миловал. Торфяники менее чем в километре, но во первых участок на возвышенности, а во вторых преобладающий ветер-западный, а пойма речки на востоке. Ну и последние лет 7 фермеры постоянно засевают потенциально опасные поля подсолнечником, кукурузой или овощами, потому там нет сухой травы и соответственно нечего поджигать депилам.