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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6242624362446245

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 01:27

  hume написав:Страшное хобби
Может рассказывал, когда то накопал пару Надовских колонок 90 х годов в гараже, ну и решил продать. Позвонил мужик и попросил привезти. Приехал на край Оболони. Затащили в обшарпанный подъезд, зашёл в однушку.... Квартира убитая в хлам, обои оторванны, паркет аутентичный и ТД. Но стоит аху&нная система не на одну пятерку уе. И шкаф от пола до потолка с пластинками. Короче, пытал он меня рок концертами больше часа пока его какие то там частоты не устроили. А я сидел и жалел соседей, собирательство марок более гуманнее для добрососедских отношений.
,

Что есть, то есть. :mrgreen:
В рамках воскресного офтопа, прикольное видео из жизни фанатов-меломанов:

https://youtu.be/iFGqGoenwkE
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 01:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Елена8 написав:
  Konst1988 написав:kingkongovetsЯ извиняюсь,но неужели слухи о том,что Столица Групп сворачивает свои стройку-это правда???Как-то слабо верится...Мне думается,что это фейк и происки "доброжелателей" :oops:

Не фейк
У Столицы проблемы с землёй под Варшавским. Они пытались повесить уплату налога на землю на государственное предприятие (теплицы, которые там были ранее). Думали прокатит. Не прокатило. О проблеме известно с лета.

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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 01:58

  Natt написав:
  Vlad442 написав:У меня есть разные соседи. Есть бегающая в футбол двойня, есть воющая собака, есть девочка меломан. Все в пределах нормы, не создает сильных проблем. Жену бесит собака, остальные ОК. Меня дети умиляют - пусть бегают, собаку вообще не слышу.
К чему это я - у каждого человека свои раздражители и свой уровень того, что он считает допустимым.

Тут еще важно, что именно считают допустимым Ваши соседи.

1. Как-то пришла в гости пара с полуторагодовалым ребенком. И вот этому дитю родитель дает большую связку ключей, которую малыш с радостью начинает бросать на ламинат, поднимать и снова бросать. Родители смотрят на эту забаву с блаженной улыбкой - этожеребенок играет. Для меня это за гранью, так что злая тетя ключи отобрала. А для пары это умилительно.

2. Одна из соседок решила быть красивой до кончиков ногтей всегда и везде и купила себе домашнюю обувь на каблучках. И судя по постоянному стуку - она очень деятельная. Ачетакова, да?)


Мадам, у Вас новый дом, верно?
Вы ведь не вчера, пардон, родились? И наверняка знали, что в многоквартирных домах бывают соседи? Про "качество" отечественных застройщиков ходят легенды.
"Комиссия про приемке дома проверяет звукоизоляцию в соседних квартирах:
-Коооляяяя!!!! ( :lol: ) Ты меня слыыыышиииишь?
-Не ори, я тебя вижу."
У Вас ведь была возможность уберечь себя от этих проблем. И стоило это-бы не космических денег.
Всего-то "договариваетесь" с прорабом на строительстве дома, чтобы он впустил Ваших рабочих чтобы они сделали звукоизоляцию и качественную плавающую стяжку в квартире Ваших ...СОСЕДЕЙ СВЕРХУ. Это ДЛЯ ВАС!
Если есть желание, то и себе тоже.
Если-же Вы убедите своих соседей, что 3мм настенная пробка - это отличный материал, то у Вас вообще будет парадайз.
А если под ламинат или паркетную трехслойку постелите 3 (минимум) мм подложку (не 2-х мм, которая на самом деле 1,6-1.8), то можете хоть на каблуках маршировать хоть в кирзачах. Или напольную пробку.
rjkz
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