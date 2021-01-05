Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Страшное хобби Может рассказывал, когда то накопал пару Надовских колонок 90 х годов в гараже, ну и решил продать. Позвонил мужик и попросил привезти. Приехал на край Оболони. Затащили в обшарпанный подъезд, зашёл в однушку.... Квартира убитая в хлам, обои оторванны, паркет аутентичный и ТД. Но стоит аху&нная система не на одну пятерку уе. И шкаф от пола до потолка с пластинками. Короче, пытал он меня рок концертами больше часа пока его какие то там частоты не устроили. А я сидел и жалел соседей, собирательство марок более гуманнее для добрососедских отношений.
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Что есть, то есть. В рамках воскресного офтопа, прикольное видео из жизни фанатов-меломанов:
Konst1988 написав:kingkongovetsЯ извиняюсь,но неужели слухи о том,что Столица Групп сворачивает свои стройку-это правда???Как-то слабо верится...Мне думается,что это фейк и происки "доброжелателей"
Не фейк
У Столицы проблемы с землёй под Варшавским. Они пытались повесить уплату налога на землю на государственное предприятие (теплицы, которые там были ранее). Думали прокатит. Не прокатило. О проблеме известно с лета.
Vlad442 написав:У меня есть разные соседи. Есть бегающая в футбол двойня, есть воющая собака, есть девочка меломан. Все в пределах нормы, не создает сильных проблем. Жену бесит собака, остальные ОК. Меня дети умиляют - пусть бегают, собаку вообще не слышу. К чему это я - у каждого человека свои раздражители и свой уровень того, что он считает допустимым.
Тут еще важно, что именно считают допустимым Ваши соседи.
1. Как-то пришла в гости пара с полуторагодовалым ребенком. И вот этому дитю родитель дает большую связку ключей, которую малыш с радостью начинает бросать на ламинат, поднимать и снова бросать. Родители смотрят на эту забаву с блаженной улыбкой - этожеребенок играет. Для меня это за гранью, так что злая тетя ключи отобрала. А для пары это умилительно.
2. Одна из соседок решила быть красивой до кончиков ногтей всегда и везде и купила себе домашнюю обувь на каблучках. И судя по постоянному стуку - она очень деятельная. Ачетакова, да?)
Мадам, у Вас новый дом, верно? Вы ведь не вчера, пардон, родились? И наверняка знали, что в многоквартирных домах бывают соседи? Про "качество" отечественных застройщиков ходят легенды. "Комиссия про приемке дома проверяет звукоизоляцию в соседних квартирах: -Коооляяяя!!!! ( ) Ты меня слыыыышиииишь? -Не ори, я тебя вижу." У Вас ведь была возможность уберечь себя от этих проблем. И стоило это-бы не космических денег. Всего-то "договариваетесь" с прорабом на строительстве дома, чтобы он впустил Ваших рабочих чтобы они сделали звукоизоляцию и качественную плавающую стяжку в квартире Ваших ...СОСЕДЕЙ СВЕРХУ. Это ДЛЯ ВАС! Если есть желание, то и себе тоже. Если-же Вы убедите своих соседей, что 3мм настенная пробка - это отличный материал, то у Вас вообще будет парадайз. А если под ламинат или паркетную трехслойку постелите 3 (минимум) мм подложку (не 2-х мм, которая на самом деле 1,6-1., то можете хоть на каблуках маршировать хоть в кирзачах. Или напольную пробку.