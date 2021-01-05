Додано: Нед 17 січ, 2021 01:58

Natt написав: Vlad442 написав: У меня есть разные соседи. Есть бегающая в футбол двойня, есть воющая собака, есть девочка меломан. Все в пределах нормы, не создает сильных проблем. Жену бесит собака, остальные ОК. Меня дети умиляют - пусть бегают, собаку вообще не слышу.

К чему это я - у каждого человека свои раздражители и свой уровень того, что он считает допустимым. У меня есть разные соседи. Есть бегающая в футбол двойня, есть воющая собака, есть девочка меломан. Все в пределах нормы, не создает сильных проблем. Жену бесит собака, остальные ОК.- пусть бегают, собаку вообще не слышу.

Тут еще важно, что именно считают допустимым Ваши соседи.



1. Как-то пришла в гости пара с полуторагодовалым ребенком. И вот этому дитю родитель дает большую связку ключей, которую малыш с радостью начинает бросать на ламинат, поднимать и снова бросать. Родители смотрят на эту забаву с блаженной улыбкой - этожеребенок играет. Для меня это за гранью, так что злая тетя ключи отобрала. А для пары это умилительно.



2. Одна из соседок решила быть красивой до кончиков ногтей всегда и везде и купила себе домашнюю обувь на каблучках. И судя по постоянному стуку - она очень деятельная. Ачетакова, да?) Тут еще важно, что именно считают допустимым Ваши соседи.1. Как-то пришла в гости пара с полуторагодовалым ребенком. И вот этому дитю родитель дает большую связку ключей, которую малыш с радостью начинает бросать на ламинат, поднимать и снова бросать. Родители смотрят на эту забаву с блаженной улыбкой - этожеребенок играет. Для меня это за гранью, так что злая тетя ключи отобрала. А для пары это умилительно.2. Одна из соседок решила быть красивой до кончиков ногтей всегда и везде и купила себе домашнюю обувь на каблучках. И судя по постоянному стуку - она очень деятельная. Ачетакова, да?)

Мадам, у Вас новый дом, верно?Вы ведь не вчера, пардон, родились? И наверняка знали, что в многоквартирных домах бывают соседи? Про "качество" отечественных застройщиков ходят легенды."Комиссия про приемке дома проверяет звукоизоляцию в соседних квартирах:-Коооляяяя!!!! () Ты меня слыыыышиииишь?-Не ори, я тебя."У Вас ведь была возможность уберечь себя от этих проблем. И стоило это-бы не космических денег.Всего-то "договариваетесь" с прорабом на строительстве дома, чтобы он впустил Ваших рабочих чтобы они сделали звукоизоляцию и качественную плавающую стяжку в квартире Ваших ...СОСЕДЕЙ СВЕРХУ. Это ДЛЯ ВАС!Если есть желание, то и себе тоже.Если-же Вы убедите своих соседей, что 3мм настенная пробка - это отличный материал, то у Вас вообще будет парадайз.А если под ламинат или паркетную трехслойку постелите 3 (минимум) мм подложку (не 2-х мм, которая на самом деле 1,6-1., то можете хоть на каблуках маршировать хоть в кирзачах. Или напольную пробку.