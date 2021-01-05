Додано: Нед 17 січ, 2021 12:11

Me-Sir написав: 1. Ув. "преподаватель КИСИ" нет ЦЕМЕНТА пц400д0. Посмотрите ДСТУ Цементи загальнобудівельного призначення. 1. Ув. "преподаватель КИСИ" нет ЦЕМЕНТА пц400д0. Посмотрите ДСТУ Цементи загальнобудівельного призначення.

Me-Sir написав: 2. Удивлю Вас, все "марки" цемента на одном цемзаводе производят из ОДНОГО КЛИНКЕРА различаются только процентом добавок (граншлака)! . 2. Удивлю Вас, все "марки" цемента на одном цемзаводе производят из ОДНОГО КЛИНКЕРА различаются только процентом добавок (граншлака)! .

Me-Sir написав: 3. Сейчас качество БЕТОНА например Ковальской значительно выше чем было при совке, хотя бы потому что лаборатория Ковальской по приемке цемента, обладает разнообразными инструментами и реактивами для проведения испытаний. Лично утешал взрослых технологов цементного производства, когда им Ковальская задвигала претензии по качеству, Конечно раньше было лучше, ни кто не мог ничего проверить, что с силоса в вагон попало то 500Д0, хоть там и ШПЦ ))) 3. Сейчас качество БЕТОНА например Ковальской значительно выше чем было при совке, хотя бы потому что лаборатория Ковальской по приемке цемента, обладает разнообразными инструментами и реактивами для проведения испытаний. Лично утешал взрослых технологов цементного производства, когда им Ковальская задвигала претензии по качеству, Конечно раньше было лучше, ни кто не мог ничего проверить, что с силоса в вагон попало то 500Д0, хоть там и ШПЦ )))

Никогда не учился и не преподавал в КИСИ, а отправлял вашего подзащитного туда исключительно из-за близкого расположения заведения.Напоминаю, что речь шла о защите совка и в его ГОСТе 10178-85 . Портландцемент и шлакопортландцемент, Технические условия такой цемент есть -Повторюсь по поводу совка и нынешних ДСТУ где, действительно граншлкак уже не считается добавкой -Ну, раз пошла такая пьянка, токаково было качество бетона объединения заводов Ковальской которой при совке не было мне сложно судить ибо я делал бетон в специфицеских условиях военного строительства ( стройбан как меня тут назвал лендлорд с обширными знакомыми в архитектурно-строительных кругах Украины) , но вот с нынешним качеством бетона Ковальской за последние 10 лет работы на стройках Киева пришлось познакомиться.То, что оборудования в лаборатории некоторых заводов хватает это точно.Вот только определить элементарную влажность инертных даже экспресс-методом они или не могут, или,скорее, не хотят из-за работы с колес и экономии на всем. И поэтому очень часто приходилось вызывать с первым миксером лаборанта с конусом и как 50 лет назад определять ОК на месте и корректировать по телефону.Про контроль качества цемента.Объект в Броварах, завод в Дарнице, год 2015, заливка фундаментной плиты 1500 куб.м. По мере заливки почему-то стала сильно подыматься на поверхность бетона вода. Наутро (бетонирование шло ночью) увидели что бетон осел и вся верхняя сетка была видна без всякого чертежа хотя защитный слой над арматурой был удовлетворительный. Но т.к. основной собственник и заказчик в этих тонкостях не разбирался, то вызвали директора вместе с лабораторией и они целый день затирали плиту цементом . Причина вроде как непроверенный цемент с цементного завода где экспериментировали с пластификатором, а бетонный завод это и не думал проверять.Последний гвоздь в крышку гроба под названием бетон от Ковальской был вбит летом 2018 г .Объект на левом берегу, завод Ковальская, Выдубичи . Плита перекрытия и вертикал одного из этажей потрещали при температуре 28-30 град. Ковальская , как обычно начала рассказывать о задержке бетонирования, неправильной укладке и пр., но когда в следующий раз заснял на видео и предъявил им как свежеуложенный бетон начал трещать сразу после укладки до вибрирования подергались и прислали в конце августа письмо что бетонировать их бетон при такой температуре нельзя, только ночью. На вопрос а где вы были раньше и почему не прислали письмо в мае молчание. Пришлось брать в обойму 20 пилонов и диафрагм. Как Ковальская рассчиталась не знаю, но с ней распрощались навсегда. По слухам от коллег у которых начались аналогичные проблемы причина в том что незадолго до этого Ковальская стала колотить все добавки в бетон сама.Теперь на основной вопрос hume почему считаю, что совок делал лучший бетон. Возможно, мне повезло т.к. по молодости попал в такое место где деньги никто не считал и за качеством смотрели лучше чем на гражданских заводах ЖБи. Принципиальным является появление новых добавок в цемент и бетон за счет которого сократилось потребление цемента на 1 м3.Но за все нужно платить.Например , вынуждены были заказывать раствор для кладки М75 хотя с головой бы хватило и М50, но из-за малого количества цемента его удобоукладываемость никакая.Более серьезно по длительной прочности бетона.О проблемах с ней услышал еще в 80-х после первого применения С-3. То, что нынешний бетон набирает за 28 и менее дней проектную прочность вопросов нет, но вот что происходит дальше. С совковым бездобавочным все за 100 лет знали что с временем прочность на сжатие только растет, а кто проводил долговременные эксперименты на 10-15 лет с нынешними, особенно когда 10 лет назад пошли в ход гиперпластификаторы?Нелишне упомянуть бардак в дбн, дсту после разрушения за 30 лет строительных НИИ. На производстве ситуация не лучше т.к. правят бал не инженеры, а бизнесмены для которых основное прибыль и на это заточено все.